ΣΙΝΕΜΑ

03.12.2025 11:13

«One Battle After Another»: Καλύτερη Ταινία της Χρονιάς για την Ένωση Κριτικών Κινηματογράφου Νέας Υόρκης

03.12.2025 11:13
Benicio del Toro-new

Το επικό κινηματογραφικό έργο δράσης της Warner Bros «One Battle After Another» ανακηρύχθηκε η Καλύτερη Ταινία της Χρονιάς από την Ένωση Κριτικών Κινηματογράφου της Νέας Υόρκης (NYFCC), τα μέλη της οποίας συγκεντρώθηκαν στο Μανχάταν την Τρίτη για να βραβεύσουν ξεχωριστές ερμηνείες και δημιουργίες του 2025.

Εκτός από το μεγάλο βραβείο, ο Μπενίσιο Ντελ Τόρο κέρδισε και το βραβείο Β’ Ανδρικού Ρόλου για την ερμηνεία του ως Σενσέι Σέρτζιο Σεντ Κάρλος. Είναι το δεύτερο βραβείο στην καριέρα του 58χρονου ηθοποιού από την NYFCC, μετά τη νίκη του για την ταινία «Traffic» (2000), για την οποία αργότερα κέρδισε το Όσκαρ.

Η Ένωση ξεχώρισε, επίσης, την υποψηφιότητα της Βραζιλίας για Όσκαρ, με τίτλο «The Secret Agent» του σεναριογράφου και σκηνοθέτη Κλέμπερ Μεντόνσα Φίλιο, η οποία κέρδισε τα βραβεία Διεθνούς Μεγάλου Μήκους Ταινίας και Καλύτερου Ανδρικού Ρόλου για τον Βάγκνερ Μόουρα, τον πρώτο ηθοποιό από τη Λατινική Αμερική που κέρδισε στην κατηγορία.

Η Ρόουζ Μπερν έλαβε το πρώτο της μεγάλη διάκριση της σεζόν, κερδίζοντας το βραβείο Καλύτερης Ηθοποιού για το έργο της ως θεραπεύτρια και μητέρα που έφτασε στα όριά της στη μαύρη κωμωδία της Μέρι Μπρόνσταϊν «If I Had Legs I’d Kick You».

Το βραβείο Β’ Γυναικείου Ρόλου απέσπασε η ηθοποιός Έιμι Μάντιγκαν για τον άσχημο ρόλο της ως θεία Γκλάντις στην επιτυχημένη ταινία του Ζακ Κρέγκερ «Weapons».

Αφού κέρδισε τρία βραβεία Γκόθαμ τη Δευτέρα με το «It Was Just an Accident», ο Τζαφάρ Παναχί ανακηρύχθηκε Καλύτερος Σκηνοθέτης από την Ένωση Κριτικών Νέας Υόρκης και το «Marty Supreme» των Ρόναλντ Μπρόνσταϊν και Τζος Σάφντι θριάμβευσε στην κατηγορία Καλύτερου Σεναρίου.

Η NYFCC παραμένει μια από τις πιο αναγνωρισμένες ενώσεις κριτικών της κινηματογραφικής βιομηχανίας, ακόμη και αν οι επιλογές της σπάνια αντικατοπτρίζουν τους τελικούς νικητές της Αμερικανικής Ακαδημίας Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών, σύμφωνα με το Variety.

Η Ένωση έχει ευθυγραμμιστεί με τον νικητή του βραβείου Καλύτερης Ταινίας της Ακαδημίας μόνο μία φορά την τελευταία δεκαετία, με την ταινία «The Artist» του Μισέλ Χαζαναβίσιους.

Οι νικητές της τελετής απονομής των βραβείων της NYFCC

  • Καλύτερη Ταινία: “One Battle After Another” (Warner Bros.)
  • Καλύτερος Σκηνοθέτης: Τζαφάρ Παναχί, “It Was Just an Accident” (Neon)
  • Καλύτερος Α’ Ανδρικός Ρόλος: Βάγκνερ Μόουρα, “The Secret Agent” (Neon)
  • Καλύτερος Α’ Γυναικείος Ρόλος: Ρόουζ Μπερν “If I Had Legs I’d Kick You” (A24)
  • Καλύτερος Β’ Ανδρικός Ρόλος: Μπενίσιο ντελ Τόρο, “One Battle After Another” (Warner Bros.)
  • Καλύτερος Β’ Γυναικείος Ρόλος: Έιμι Μάντιγκαν “Weapons” (Warner Bros.)
  • Σενάριο: “Marty Supreme” (A24) Ρόναλντ Μπρόνσταϊν και Τζος Σαφντί
  • Ταινία Animation: “KPop Demon Hunters” (Netflix)
  • Διεύθυνση Φωτογραφίας: “Sinners” (Warner Bros.) Ότομν Αρκπο Ντάραλντ
  • Ταινία Μη Μυθοππλασίας: “My Undesirable Friends: Part I – Last Air in Moscow”
  • Διεθνής Ταινία: “The Secret Agent’ (Neon)
  • Πρώτη Ταινία: “Eephus” (Music Box Films) Κάρσον Λαντ

1 / 3