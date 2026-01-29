Συγκινεί ο Γρηγόρης Αρναούτογλου για την απώλεια της μητέρας του – «Δεν υπάρχει παρηγοριά» (Video)

Μια από τις δύσκολες περιόδους της ζωής του διανύει ο Γρηγόρης Αρναούτογλου ο οποίος καλείται να διαχειριστεί το τεράστιο κοινό που αφήνει η απώλεια της μητέρας του.

Ο παρουσιαστής δεν εμφανίστηκε στη σημερινή πρωινή εκπομπή του στον Sfera, ωστόσο βγήκε τηλεφωνικά στον αέρα, επισημαίνοντας ότι αν και αυτή είναι η φυσιολογική ροή στη ζωή, ποτέ κανείς δεν είναι έτοιμος να αποχωριστεί τους γονείς του.

«Έφυγε από τη ζωή η μητέρα μου πριν από λίγες ώρες, μετά από μία πάρα πολύ έτσι ταλαιπωρημένη περίοδο. Δεν μπορώ να το εξηγήσω, βέβαια αυτή είναι η ζωή, έτσι πρέπει να γίνεται, τα παιδιά πρέπει να αποχαιρετούν τους γονείς, απλά όσο κι αν έτοιμος είσαι… Το πιο δύσκολο πράγμα σε αυτή την ιστορία είναι ότι να παρακαλάς να φύγει ο άνθρωπος που αγαπάς. Δηλαδή να ταλαιπωρείται τόσο πολύ, που να φτάνεις σε σημείο να λες να ηρεμήσει. Δηλαδή αυτός είναι ο σωστός κύκλος. Τα παιδιά πρέπει να αποχαιρετούν τους γονείς τους και όχι τ’ ανάποδο. Γιατί χθες ζήσαμε αυτή την ιστορία, οι γονείς να αποχαιρετούν τα παιδιά τους. Δεν θα μπορέσω να ΄ρθω παιδιά ούτε σήμερα, ούτε αύριο, θα φύγω γιατί θα πάμε πάνω στο χωριό να γίνει η επιθυμία της, να την κηδέψουμε εκεί στην Χαλκιδική» είπε και πρόσθεσε:

«Ακούγομαι λίγο παράξενα γιατί ξαναλέω είχε μία ταλαιπωρία σχεδόν δύο χρόνων, πάρα πολύ δύσκολα και από τη μία λες οκ ηρέμησε η ψυχή της, από την άλλη όμως δεν μπορεί το μυαλό σου να το συλλάβει, αυτή η απώλεια δεν υπάρχει παρηγοριά. Είναι μια στιγμή που ξέρεις ήταν λίγο γροθιά στο στομάχι, είμαι βέβαια άυπνος όλο το το βράδυ, προσπαθώ λίγο να κοιμηθώ αλλά δεν μπορώ να κοιμηθώ καθόλου, είτε είμαι στην τσίτα. Αν μιλήσω λίγο παραπάνω θα βάλω τα κλάματα. Θα ‘θελα να της βάλουμε ένα τραγούδι που το αγαπούσε πάρα πολύ και μου τα φέρανε εδώ τα παιδιά, ένα τελευταίο τραγούδι να της πω και εγώ, καλό ταξίδι, αυτό είναι το τραγούδι μας».

Το αγαπημένο τραγούδι της μητέρας του ήταν το «Όλα τα σ΄αγαπώ» με τον Νότη Σφακιανάκη.

