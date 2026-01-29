search
29.01.2026 08:33

Βαρύ πένθος για τον Γρηγόρη Αρναούτογλου – Έφυγε από τη ζωή η μητέρα του

29.01.2026 08:33
grigoris-arnaoutoglou-new

Δύσκολες ώρες βιώνει ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, καθώς η αγαπημένη του μητέρα έφυγε από τη ζωή. Τη θλιβερή είδηση γνωστοποίησε ο ίδιος μέσα από μια ανάρτησή του στο Instagram.

Το συγκινητικό αντίο στη μητέρα του

«Μαμά αυτό ήταν… τέλειωσε, πήγαινε να ξεκουραστείς, ταλαιπωρήθηκες πολύ, δεν μπορούσαμε πια να κάνουμε τίποτα άλλο… Σε ευχαριστώ για όλα… ευτυχώς προλάβαμε και τα είπαμε …βέβαια θα θέλαμε άλλη μια ζωή να μιλάμε αλλά την άλλη φορά που θα ανταμώσουμε θα συνεχίσουμε τις συζητήσεις μας, στο υπόσχομαι… Εύχομαι να κατάφερα να σου δώσω λίγη χαρά σαν γιο, και συγχώρα με για όσα δεν κατάφερα… Καλή αντάμωση και όταν ξαναβρεθούμε θέλω να τρέξεις από μακριά και να μου κάνεις αυτή την μοναδική σου αγκαλιά, που έπαιρνε όλα τα προβλήματα και εκείνο το χάδι στο μέτωπο που με το που με ακουμπούσες «έπεφτα» σε όνειρα… όμορφα όνειρα… Αντίο Μαμά καλό ταξίδι…Σε ευχαριστώ για όλα!!!» έγραψε.

