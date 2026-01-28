Marilyn Manson: Δικαστής ανοίγει ξανά υπόθεση σεξουαλικής επίθεσης εις βάρος του μουσικού

Ένας δικαστής στο Λος Άντζελες επανέφερε αγωγή κατά του σταρ της heavy metal, Μέριλιν Μάνσον (Marilyn Manson), βάσει νέου νόμου που επιτρέπει σε παλιές υποθέσεις σεξουαλικής επίθεσης να εκδικάζονται στο δικαστήριο.

Όπως αναφέρει ο «Guardian», η αγωγή που κατατέθηκε τον Μάιο του 2021 από πρώην βοηθό του μουσικού, είχε απορριφθεί τον Δεκέμβριο επειδή είχε ξεπεραστεί η προθεσμία παραγραφής, δηλαδή το μέγιστο χρονικό διάστημα εντός του οποίου μπορούν να κινηθούν νομικές διαδικασίες μετά τα γεγονότα.

Ωστόσο, η ενάγουσα Άσλεϊ Γουόλτερς (Ashley Walters) ζήτησε από το δικαστήριο να επανεξετάσει την υπόθεσή της τον Ιανουάριο, όταν ένας νέος νόμος όρισε ένα «παράθυρο» δύο ετών για την εξέταση υποθέσεων σεξουαλικής επίθεσης που είχαν ήδη παραγραφεί.

Η αγωγή έγινε δεκτή από τον ίδιο δικαστή του Ανώτερου Δικαστηρίου του Λος Άντζελες, ο οποίος την είχε απορρίψει τον προηγούμενο μήνα.

«Το εξέτασα προσεκτικά», δήλωσε ο δικαστής Στιβ Κόχραν (Steve Cochran) σε ακρόαση τη Δευτέρα. «Πιστεύω ότι ο νόμος επαναφέρει την αξίωση».

Η Γουόλτερς ισχυρίζεται ότι ο ρόκερ την κακοποίησε σεξουαλικά όταν εργαζόταν στη δισκογραφική του, Manson Records, μεταξύ 2010 και 2011.

Υποστηρίζει επίσης ότι ο Μάνσον, του οποίου το πραγματικό όνομα είναι Μπράιαν Χιου Γουόρνερ (Brian Hugh Warner), καυχιόταν ότι βίαζε γυναίκες και ότι της έδειξε ακόμη και ένα βίντεο στο οποίο κακοποιούσε ένα ανήλικο κορίτσι.

Ο δικηγόρος του Μάνσον, Χάουαρντ Κινγκ (Howard King), δήλωσε ότι η αγωγή θα αποτύχει.

«Παρότι η κ. Γουόλτερς έκανε αρκετούς ισχυρισμούς -που πλέον δεν έχουν σημασία- για δήθεν παρενόχληση στον χώρο εργασίας, δεν έχει εκκρεμείς αξιώσεις για σεξουαλική επίθεση όπως αυτή ορίζεται στον ποινικό κώδικα, κάτι που θα απαιτούνταν βάσει του νέου νόμου, ούτε της επιτρέπεται, σύμφωνα με την απόφαση, να προσθέσει νέες αξιώσεις», ανέφερε ο Κινγκ σε δήλωση που εστάλη στο Agence France-Presse την Τρίτη.

«Το αδιαμφισβήτητο γεγονός είναι ότι ο κ. Γουόρνερ δεν διέπραξε ποτέ καμία σεξουαλική επίθεση», πρόσθεσε.

Πολλές γυναίκες έχουν κατηγορήσει τον Μάνσον, 57 ετών, για σεξουαλική κακοποίηση και επίθεση τα τελευταία χρόνια, μεταξύ αυτών η ηθοποιός του «Game of Thrones», Έσμε Μπιάνκο (Esmé Bianco) και η ηθοποιός του «Westworld», Έβαν Ρέιτσελ Γουντ (Evan Rachel Wood).

Η Μπιάνκο είχε καταθέσει αγωγή κατά του Μάνσον σε υπόθεση που έχει διευθετηθεί, ενώ ο Μάνσον είχε μηνύσει τη Γουντ για δυσφήμιση, κατηγορώντας την ίδια και άλλη μία γυναίκα ότι κατασκεύασαν τις κατηγορίες εναντίον του και έπεισαν κι άλλους να κάνουν το ίδιο. Στη συνέχεια, ένας δικαστής απέρριψε σημαντικά τμήματα της αγωγής, πριν ο Μάνσον συμφωνήσει να την αποσύρει και να πληρώσει τα δικηγορικά έξοδα της Γουντ.

Μία υπόθεση κατά του Μάνσον, που αφορούσε κατηγορίες για σεξουαλική επίθεση και ενδοοικογενειακή βία μεταξύ 2009 και 2011, απορρίφθηκε τον Ιανουάριο του 2025 μετά από πολυετή έρευνα, επίσης επειδή είχε παραγραφεί.

Πέρυσι, η πρώτη συναυλία στο Ηνωμένο Βασίλειο της περιοδείας του «One Assassination Under God Tour» ακυρώθηκε μετά από πιέσεις ομάδων ακτιβιστών και ενός βουλευτή.

