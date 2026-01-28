search
ΤΕΤΑΡΤΗ 28.01.2026 16:36
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

28.01.2026 14:21

«Ο Μπρους Γουίλις δεν έμαθε ποτέ τι του συμβαίνει» – Συγκλονίζει η σύζυγός του

28.01.2026 14:21
bruce-willis_emma-heming_2708_1920-1080_new
credit: AP

Για τη μετωποκροταφική άνοια (FTD) μίλησε η σύζυγος του Μπρους Γουίλις, Έμα Χέμινγκ, αποκαλύπτοντας ότι ο ηθοποιός δεν γνωρίζει τίποτα για τη διάγνωσή του.

Χαρακτήρισε, δε, το γεγονός αυτό τόσο ευλογία όσο και κατάρα, δηλώνοντας ωστόσο χαρούμενη που ο ίδιος δεν συνέδεσε ποτέ τα κομμάτια και δεν έχει αντιληφθεί ότι πάσχει από αυτή την ασθένεια.

«Νομίζω ότι αυτό είναι ευλογία και κατάρα σε όλο αυτό, ότι δεν συνέδεσε ποτέ τα κομμάτια ότι είχε αυτή την ασθένεια και είμαι πραγματικά χαρούμενη γι’ αυτό. Είμαι πραγματικά χαρούμενη που δεν το ξέρει. Ο Μπρους ποτέ, ποτέ δεν το έμαθε» είπε, χαρακτηριστικά, μιλώντας στο podcast «Conversations with Cam»

Η ίδια εξήγησε ότι ο Μπρους Γουίλις, όπως και άλλοι άνθρωποι με παρόμοιες καταστάσεις, παρουσιάζει μία αδυναμία του εγκεφάλου να αναγνωρίσει τι του συμβαίνει.

«Είναι όταν ο εγκέφαλός σου δεν μπορεί να αναγνωρίσει τι συμβαίνει σε αυτόν. Νομίζουν ότι αυτή είναι η φυσιολογική τους κατάσταση. Ο κόσμος νομίζει ότι αυτό μπορεί να είναι άρνηση, ότι δεν θέλουν να πάνε στον γιατρό επειδή λένε “είμαι καλά, είμαι καλά”, στην πραγματικότητα, είναι άλλο πράγμα που μπαίνει στο παιχνίδι. Δεν είναι άρνηση. Απλώς ο εγκέφαλός τους αλλάζει. Αυτό είναι μέρος της ασθένειας» τόνισε.

Η Έμα Χέμινγκ σημείωσε ότι ο σύζυγός της «είναι ακόμη σε μεγάλο βαθμό παρών στο σώμα του», επισημαίνοντας ότι η οικογένεια προσαρμόζεται σταδιακά στις νέες συνθήκες.

«Και εμείς προχωρήσαμε μαζί του. Προσαρμοστήκαμε μαζί του. Έχει έναν τρόπο να συνδέεται με εμένα, με τα παιδιά μας, που μπορεί να μην είναι ο ίδιος με το πώς θα συνδεόσουν με τον δικό σου άνθρωπο, αλλά παραμένει πολύ όμορφος. Παραμένει πολύ ουσιαστικός. Απλώς είναι διαφορετικός. Μαθαίνεις πώς να προσαρμόζεσαι» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

Διαβάστε επίσης:

Αγάθη & Βαλεντίνη Ράντη: Οι δίδυμες αδερφές έκαναν διπλή μαστεκτομή την ίδια μέρα – «Λυγίσαμε και οι δυο» (Video)

Ρόμπι Γουίλιαμς: «Κατέβαζα ένα ολόκληρο μπουκάλι βότκα, έπινα μέχρι να χαθώ» (Video)

Αθηνά Ωνάση: Σπάνια δημόσια εμφάνιση στην Εβδομάδα Υψηλής Ραπτικής στο Παρίσι (Videos)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
paok-thymata
ΕΛΛΑΔΑ

Τα πρόσωπα της τραγωδίας του ΠΑΟΚ – Νέοι άνθρωποι, με ιδιαίτερη αγάπη στον «Δικέφαλο του Βορρά»

paok toumpa mnimosino – new
ΕΛΛΑΔΑ

Tούμπα: Σύσσωμη η οικογένεια του ΠΑΟΚ στην επιμνημόσυνη δέηση για τα 7 θύματα στη Ρουμανία (Photos)

voria
ΕΛΛΑΔΑ

Ανέβηκαν τελευταία στιγμή στο βαν: Οι ιστορίες των δύο οπαδών του ΠΑΟΚ από την Ευκαρπία που σκοτώθηκαν στη σύγκρουση

deutsche-bank-345
ΚΟΣΜΟΣ

Έφοδος της αστυνομίας στην Deutsche Bank για ξέπλυμα χρήματος – Στο μικροσκόπιο οι συναλλαγές με Αμπράμοβιτς

vroutsis_2801_1920-1080_newe
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Βρούτσης για οπαδούς ΠΑΟΚ: «Θα στηρίξουμε κάθε αίτημα ολιγοήμερης διακοπής των αθλητικών δραστηριοτήτων» (video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ergostasio_violanda_new
ΕΛΛΑΔΑ

Εργοστάσιο «Βιολάντα»: Δύο καταγγελίες στην Επιθεώρηση Εργασίας μέσα στο 2025 - Η πιο πρόσφατη για ζητήματα εξοπλισμού

KAFENEIO
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μικρά καφενεία και παντοπωλεία στα ορεινά χωριά: Η Κομισιόν λέει ναι στη στήριξή τους, ο Αρναούτογλου εκθέτει την κυβέρνηση

anna_diamantopoulou_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Έχουν άγνοια (όλοι οι άλλοι) και δεν κατάλαβαν τι είπε για το LNG λέει τώρα η Διαμαντοπούλου

stone-lanthimos
LIFESTYLE

Γιώργος Λάνθιμος–Έμα Στόουν: Νέα συνεργασία για το αχώριστο δίδυμο – Το project–έκπληξη (Video)

whiskey
ΚΟΣΜΟΣ

Το καλύτερο σκωτσέζικο ουίσκι στον κόσμο (και δύο ιαπωνικά), σύμφωνα με κορυφαίο ειδικό της Νέας Υόρκης

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 28.01.2026 16:32
paok-thymata
ΕΛΛΑΔΑ

Τα πρόσωπα της τραγωδίας του ΠΑΟΚ – Νέοι άνθρωποι, με ιδιαίτερη αγάπη στον «Δικέφαλο του Βορρά»

paok toumpa mnimosino – new
ΕΛΛΑΔΑ

Tούμπα: Σύσσωμη η οικογένεια του ΠΑΟΚ στην επιμνημόσυνη δέηση για τα 7 θύματα στη Ρουμανία (Photos)

voria
ΕΛΛΑΔΑ

Ανέβηκαν τελευταία στιγμή στο βαν: Οι ιστορίες των δύο οπαδών του ΠΑΟΚ από την Ευκαρπία που σκοτώθηκαν στη σύγκρουση

1 / 3