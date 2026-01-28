«Ο Μπρους Γουίλις δεν έμαθε ποτέ τι του συμβαίνει» – Συγκλονίζει η σύζυγός του

Για τη μετωποκροταφική άνοια (FTD) μίλησε η σύζυγος του Μπρους Γουίλις, Έμα Χέμινγκ, αποκαλύπτοντας ότι ο ηθοποιός δεν γνωρίζει τίποτα για τη διάγνωσή του.

Χαρακτήρισε, δε, το γεγονός αυτό τόσο ευλογία όσο και κατάρα, δηλώνοντας ωστόσο χαρούμενη που ο ίδιος δεν συνέδεσε ποτέ τα κομμάτια και δεν έχει αντιληφθεί ότι πάσχει από αυτή την ασθένεια.

«Νομίζω ότι αυτό είναι ευλογία και κατάρα σε όλο αυτό, ότι δεν συνέδεσε ποτέ τα κομμάτια ότι είχε αυτή την ασθένεια και είμαι πραγματικά χαρούμενη γι’ αυτό. Είμαι πραγματικά χαρούμενη που δεν το ξέρει. Ο Μπρους ποτέ, ποτέ δεν το έμαθε» είπε, χαρακτηριστικά, μιλώντας στο podcast «Conversations with Cam»

Bruce Willis’ Wife Emma Says He ‘Doesn’t Know’ He Has Dementia: ‘He Never Connected the Dots’ (Exclusive) https://t.co/07Qyobp02w — People (@people) January 28, 2026

Η ίδια εξήγησε ότι ο Μπρους Γουίλις, όπως και άλλοι άνθρωποι με παρόμοιες καταστάσεις, παρουσιάζει μία αδυναμία του εγκεφάλου να αναγνωρίσει τι του συμβαίνει.

«Είναι όταν ο εγκέφαλός σου δεν μπορεί να αναγνωρίσει τι συμβαίνει σε αυτόν. Νομίζουν ότι αυτή είναι η φυσιολογική τους κατάσταση. Ο κόσμος νομίζει ότι αυτό μπορεί να είναι άρνηση, ότι δεν θέλουν να πάνε στον γιατρό επειδή λένε “είμαι καλά, είμαι καλά”, στην πραγματικότητα, είναι άλλο πράγμα που μπαίνει στο παιχνίδι. Δεν είναι άρνηση. Απλώς ο εγκέφαλός τους αλλάζει. Αυτό είναι μέρος της ασθένειας» τόνισε.

Η Έμα Χέμινγκ σημείωσε ότι ο σύζυγός της «είναι ακόμη σε μεγάλο βαθμό παρών στο σώμα του», επισημαίνοντας ότι η οικογένεια προσαρμόζεται σταδιακά στις νέες συνθήκες.

«Και εμείς προχωρήσαμε μαζί του. Προσαρμοστήκαμε μαζί του. Έχει έναν τρόπο να συνδέεται με εμένα, με τα παιδιά μας, που μπορεί να μην είναι ο ίδιος με το πώς θα συνδεόσουν με τον δικό σου άνθρωπο, αλλά παραμένει πολύ όμορφος. Παραμένει πολύ ουσιαστικός. Απλώς είναι διαφορετικός. Μαθαίνεις πώς να προσαρμόζεσαι» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

