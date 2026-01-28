Η Κιμ Καρντάσιαν σπάει τη σιωπή της και εξηγεί γιατί σβήστηκαν οι φωτογραφίες Μαρκλ και πρίγκιπα Χάρι από το πάρτι της Τζένερ

Η Κιμ Καρντάσιαν αποκαλύπτει γιατί οι φωτογραφίες της Μέγκαν Μαρκλ και του πρίγκιπα Χάρι αφαιρέθηκαν από τις αναρτήσεις της ίδιας και της Κρις Τζένερ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τον εορτασμό των 70ών γενεθλίων της Τζένερ τον Νοέμβριο.

Μιλώντας στο podcast της αδερφής της, Κλόε Καρντάσιαν, με τίτλο «Khloe in Wonder Land», η Κιμ αναφέρθηκε για πρώτη φορά στη μυστηριώδη διαγραφή των φωτογραφιών.

«Ήταν πραγματικά αθώο, κάτι που είναι τόσο τρελό», είπε η Κιμ. «Η μαμά και η Μέγκαν είναι φίλες εδώ και μερικά χρόνια και έχουν μια πολύ γλυκιά σχέση».

Η Κιμ συνέχισε λέγοντας ότι μετά, εξέταζαν φωτογραφίες και αποφάσιζαν ποιες θα μοιραστούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Μας είπαν ότι ήταν εντελώς ωραίο να τις δημοσιεύσουμε», είπε η Κιμ. «Και μετά, αφού δημοσιεύτηκαν, νομίζω ότι συνειδητοποίησαν ότι ήταν Ημέρα Μνήμης και δεν ήθελαν να τους δουν σε κάποιο πάρτι, παρόλο που είχε ήδη αναρτηθεί, ξέρετε, μετά κατέβηκε. Και μετά νομίζω ότι συνειδητοποίησαν, σαν, “Ω, αυτό ήταν τόσο ανόητο”».

Πρόσθεσε ότι παρόλο που είχαν θεαθεί στο φιλανθρωπικό γκαλά Baby2Baby το ίδιο βράδυ, «αυτό ήταν εντάξει, αλλά ίσως όχι το να διασκεδάζουν και να χορεύουν στην πίστα ή οτιδήποτε άλλο».

«Έτσι, τα κατεβάσαμε για να τιμήσουμε την Ημέρα Μνήμης», είπε η Κιμ.

Η γιορτή, που πραγματοποιείται κάθε χρόνο τον Νοέμβριο, τιμά τα μέλη των ενόπλων δυνάμεων που πέθαναν εν ώρα υπηρεσίας. Μέλη της βρετανικής βασιλικής οικογένειας παραδοσιακά συμμετέχουν σε μια σειρά από επίσημες εκδηλώσεις για να τιμήσουν τις θυσίες τους. Το πάρτι γενεθλίων της Τζένερ πραγματοποιήθηκε το Σάββατο το βράδυ, προτού οι βασιλείς συγκεντρωθούν στο μνημείο του Κενοταφίου στο Λονδίνο για την ετήσια τελετή το επόμενο πρωί.

