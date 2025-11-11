search
ΤΡΙΤΗ 11.11.2025 23:03
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

11.11.2025 20:41

Η Κρις Τζένερ διέγραψε τις φωτογραφίες της Μέγκαν Μαρκλ και του Πρίγκιπα Χάρι από το πάρτι των 70ών γενεθλίων της

11.11.2025 20:41
kris jenner

Η Κιμ Καρντάσιαν και η μητέρα της, Κρις Τζένερ, διέγραψαν κρυφά φωτογραφίες που είχε δημοσιεύσει με τον Πρίγκιπα Χάρι και τη Μέγκαν Μαρκλ από το πάρτι των 70ών γενεθλίων της.

Αρχικά, η Τζένερ δημοσίευσε μια σειρά από φωτογραφίες στο Instagram από το λαμπερό πάρτι της, συμπεριλαμβανομένης μιας φωτογραφίας της με τον Δούκα και τη Δούκισσα του Σάσεξ, η οποία έχει πλέον αφαιρεθεί.

Όσο για την Κιμ Καρντάσιαν, αρχικά μοιράστηκε επίσης μια φωτογραφία με την Μαρκλ να χαμογελάει στην κάμερα καθώς πόζαραν μαζί. Ωστόσο, η συγκεκριμένη φωτογραφία έχει έκτοτε διαγραφεί.

Οι Χάρι και Μέγκαν έδωσαν το παρών αρχικά στο Baby2Baby Gala το Σάββατο προκειμένου να υποστηρίξουν την φίλη τους Serena Williams.

Στη συνέχεια, κατευθύνθηκαν στην έπαυλη των Τζεφ Μπέζος και Λόρεν Σάντσεζ, αξίας 175 εκατομμυρίων δολαρίων, στο Μπέβερλι Χιλς της Καλιφόρνια, για το πάρτι της Τζένερ.

Η 44χρονη Μαρκλ έδειχνε κομψή για τη βραδινή έξοδο, φορώντας ένα μαύρο μπλουζάκι με μακριά μανίκια και μια ασορτί φούστα μέχρι το πάτωμα.

Εν τω μεταξύ, ο 41χρονος Χάρι φορούσε ένα μαύρο σμόκιν και παπιγιόν. Φορούσε επίσης μια παραδοσιακή καρφίτσα με παπαρούνες στο σακάκι του προς τιμήν της Ημέρας Μνήμης.

Το ζευγάρι κρατιόταν χέρι-χέρι καθώς έφτανε στο πάρτι, στο οποίο παρευρέθηκαν επίσης γνωστά πρόσωπα όπως η Όπρα Γουίνφρεϊ, ο Τζέι-Ζι και η Μπιγιονσέ, που μπήκαν κρυφά χωρίς να φωτογραφηθούν, ο Μπιλ Γκέιτς, η Πάρις Χίλτον, ο Τάιλερ Πέρι, η Σιάρα, ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ και πολλοί άλλοι.

Διαβάστε επίσης:

Κιθάρες, jackets και άλλα αντικείμενα των Rolling Stones σε δημοπρασία – Κεντρικό κομμάτι μια Gibson Les Paul Custom του 1968

Πάρις Τζάκσον: «Τα ναρκωτικά με κατέστρεψαν – Η μύτη μου έχει τρυπήσει» (Video)

Σε σχέση με τον Ρομέν Γαβρά η Έμιλι Ραταϊκόφσκι – Τα καυτά φιλιά και η μπλούζα με το… Άγιο Όρος (Photos)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
NIKOS_PAPPAS
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νίκος Παππάς: Πώς απαντά στις αιχμές της «Ιθάκης» για τις τηλεοπτικές άδειες

pater-parthenios 2
ΕΛΛΑΔΑ

Κύκλωμα ναρκωτικών με ρασοφόρους: Ο «πατέρας» Παρθένιος έκανε εξορκισμούς και λιβάνιζε με … χασίς

agrotes-234234
ΕΛΛΑΔΑ

Απογοήτευση αγροτών μετά τις συναντήσεις με Τσιάρα-Χατζηδάκη – Μιλούν για «θολές» υποσχέσεις και προαναγγέλλουν κλιμάκωση

kommotirio
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Πάρτι» φοροδιαφυγής σε μπαρ, εστιατόρια και κομμωτήρια – Ελεύθεροι επαγγελματίες με εισόδημα κάτω από τον βασικό μισθό

ekav-234
ΕΛΛΑΔΑ

Πώς συνέβη η ασύλληπτη τραγωδία με τον 3χρονο που έπεσε από μάντρα στην Αχαΐα – Για 40 λεπτά οι γιατροί έδιναν μάχη να τον επαναφέρουν

Δείτε όλες τις ειδήσεις
STOURNARAS
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στουρνάρας: Ο Τσίπρας γνώριζε για το κόστος 100 εκατ. που θα προκαλούσαν οι διαπραγματεύσεις με την Τρόικα

dalaras mesi
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

«Διακεκριμένος Πολίτης» του Μπουένος Άιρες ο Γιώργος Νταλάρας - Πήρε τη θρυλική φανέλα της εθνικής Αργεντινής με το «10»

kwstas_apostolakis
LIFESTYLE

Αποστολάκης για κρητικές βεντέτες: «Για μισό μέτρο οικόπεδο, παίρνουν ένα μέτρο χώμα»

antonis-kanakis
MEDIA

Κανάκης για ΕΛΤΑ: Ένα παιδάκι ρώτησε «και τώρα πώς θα στέλνουμε γράμμα στον Αϊ Βασίλη;»

William family
LIFESTYLE

Ο πρίγκιπας Oυίλιαμ λέει ότι η απόφαση να μην δώσουν κινητά στα παιδιά τους έχει γίνει «θέμα που προκαλεί ένταση»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 11.11.2025 23:03
NIKOS_PAPPAS
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νίκος Παππάς: Πώς απαντά στις αιχμές της «Ιθάκης» για τις τηλεοπτικές άδειες

pater-parthenios 2
ΕΛΛΑΔΑ

Κύκλωμα ναρκωτικών με ρασοφόρους: Ο «πατέρας» Παρθένιος έκανε εξορκισμούς και λιβάνιζε με … χασίς

agrotes-234234
ΕΛΛΑΔΑ

Απογοήτευση αγροτών μετά τις συναντήσεις με Τσιάρα-Χατζηδάκη – Μιλούν για «θολές» υποσχέσεις και προαναγγέλλουν κλιμάκωση

1 / 3