Η Κρις Τζένερ διέγραψε τις φωτογραφίες της Μέγκαν Μαρκλ και του Πρίγκιπα Χάρι από το πάρτι των 70ών γενεθλίων της

Η Κιμ Καρντάσιαν και η μητέρα της, Κρις Τζένερ, διέγραψαν κρυφά φωτογραφίες που είχε δημοσιεύσει με τον Πρίγκιπα Χάρι και τη Μέγκαν Μαρκλ από το πάρτι των 70ών γενεθλίων της.

Αρχικά, η Τζένερ δημοσίευσε μια σειρά από φωτογραφίες στο Instagram από το λαμπερό πάρτι της, συμπεριλαμβανομένης μιας φωτογραφίας της με τον Δούκα και τη Δούκισσα του Σάσεξ, η οποία έχει πλέον αφαιρεθεί.

Όσο για την Κιμ Καρντάσιαν, αρχικά μοιράστηκε επίσης μια φωτογραφία με την Μαρκλ να χαμογελάει στην κάμερα καθώς πόζαραν μαζί. Ωστόσο, η συγκεκριμένη φωτογραφία έχει έκτοτε διαγραφεί.

Οι Χάρι και Μέγκαν έδωσαν το παρών αρχικά στο Baby2Baby Gala το Σάββατο προκειμένου να υποστηρίξουν την φίλη τους Serena Williams.

Στη συνέχεια, κατευθύνθηκαν στην έπαυλη των Τζεφ Μπέζος και Λόρεν Σάντσεζ, αξίας 175 εκατομμυρίων δολαρίων, στο Μπέβερλι Χιλς της Καλιφόρνια, για το πάρτι της Τζένερ.

Η 44χρονη Μαρκλ έδειχνε κομψή για τη βραδινή έξοδο, φορώντας ένα μαύρο μπλουζάκι με μακριά μανίκια και μια ασορτί φούστα μέχρι το πάτωμα.

Εν τω μεταξύ, ο 41χρονος Χάρι φορούσε ένα μαύρο σμόκιν και παπιγιόν. Φορούσε επίσης μια παραδοσιακή καρφίτσα με παπαρούνες στο σακάκι του προς τιμήν της Ημέρας Μνήμης.

Το ζευγάρι κρατιόταν χέρι-χέρι καθώς έφτανε στο πάρτι, στο οποίο παρευρέθηκαν επίσης γνωστά πρόσωπα όπως η Όπρα Γουίνφρεϊ, ο Τζέι-Ζι και η Μπιγιονσέ, που μπήκαν κρυφά χωρίς να φωτογραφηθούν, ο Μπιλ Γκέιτς, η Πάρις Χίλτον, ο Τάιλερ Πέρι, η Σιάρα, ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ και πολλοί άλλοι.

