LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web

21.10.2025 21:47

Oι ευχές της Κρις Τζένερ για τα γενέθλια της Κιμ Καρντάσιαν: «Υπήρξες μία από τις μεγαλύτερες ευλογίες που θα μπορούσα να ζητήσω»

21.10.2025 21:47
kardasian jenner 55- new

Δημόσια ευχές έστειλε στην κόρη της Κιμ Καρντάσιαν που έχει τα γενέθλιά της την Τρίτη 21/10 η Κρις Τζένερ.

Με μια τρυφερή ανάρτηση στο Instagram η μητέρα της Κιμ εξέφρασε  την αγάπη της και τον θαυμασμό της για την κόρη της.

Αφού δημοσίευσε κοινές τους φωτογραφίες, η Κρις Τζένερ έγραψε για την κόρη της: «Χρόνια πολλά στην πανέμορφη, αστεία, έξυπνη, τολμηρή, γενναία, αποφασιστική, ευγενική, αγαπησιάρα, πιστή και ατρόμητη κόρη μου. Από τη στιγμή που ήρθες στον κόσμο, άλλαξες τη ζωή μου για πάντα. Υπήρξες το μεγαλύτερο δώρο, η έμπνευσή μου, η καλύτερή μου φίλη και μία από τις μεγαλύτερες ευλογίες που θα μπορούσα ποτέ να ζητήσω. Δεν περνά μέρα που να μη σε θαυμάζω. Το σθένος σου, η καρδιά σου, η δύναμή σου και η εργασιακή σου ηθική είναι έμπνευση για μένα και για όλους μας».

Στη συνέχεια του κειμένου ανέφερε:«Είσαι η πιο απίστευτη μητέρα, κόρη, αδελφή, θεία και φίλη. Ηγείσαι με το παράδειγμά σου και δεν σταματάς ποτέ να είσαι παρούσα για όλους όσους αγαπάς. Ισορροπείς με χάρη τη μητρότητα, τις δουλειές σου, τα πάθη σου… και παρ’ όλα αυτά βρίσκεις χρόνο να γελάς, να αγαπάς και να ανυψώνεις τους άλλους—και αυτό είναι κάτι που με γεμίζει με ατελείωτη περηφάνια. Είσαι ο ορισμός της ομορφιάς, μέσα κι έξω, και ευχαριστώ τον Θεό κάθε μέρα που μου έδωσε εσένα. Χρόνια πολλά. Σ’ αγαπώ περισσότερο απ’ όσο μπορείς ποτέ να φανταστείς».

Δείτε τις κοινές τους φωτογραφίες που ανάρτησε η Κρις Τζένερ

