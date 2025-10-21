Αποκαλυπτικός ο Γρηγόρης Αρναούτογλου: «Ήμουν τόσο θρησκόληπτος που δεν είχα ερωτικές επαφές κάθε Τετάρτη και Παρασκευή»

Στο ρόλο του συνεντευξιαζόμενου βρέθηκε αυτή τη φορά ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, που μίλησε στον Τάσο Τρύφωνος και την εκπομπή «Τετ-α-Τετ».

Η εκπομπή έχει κυκλοφορήσει ήδη ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις του, που μαλλον θα προκαλέσει αίσθηση.

Και αυτό διότι ο γνωστός παρουσιαστής αναφέρθηκε στη θρησκεία και την πίστη που είχε: «Με έχουν λοιδορήσει για την αγάπη μου για τον Θεό που μιλάω δημοσίως. Δεν πτοούμαι! Τόσο θρησκόληπτος ήμουν που δεν είχα ερωτικές επαφές κάθε Τετάρτη και Παρασκευή».

Mάλιστα, στο trailer της εκπομπής, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου αναφέρθηκε και σε άλλα θέματα και άγνωστες πτυχές της ζωής του όπως τα παιδικά του χρόνια, την σχέση με τους γονείς του, τον μικρό του γιο, αλλά και για το εάν υπάρχει περίπτωση να παντρευτεί την σύντροφό του Νάνσυ Αντωνίου.

Η εκπομπή θα προβληθεί στον ALPHA το Σάββατο 25 Οκτωβρίου στις 11 το βράδυ.

Διαβάστε επίσης:

Η κόρη του Άλεκ Μπάλντουιν και της Κιμ Μπάσιντζερ, Άιρλαντ, επιτίθεται στα «τοξικά» μέλη της οικογένειάς της

Έξαλλος ο Axl Rose σε συναυλία του λόγω τεχνικών προβλημάτων – Κλώτσησε τα ντραμς και πέταξε το μικρόφωνό του (Video)

Δημήτρης Πιατάς: «Κάνω μισό αιώνα καριέρα και αυτό είναι το πρώτο βραβείο που παίρνω» (Video)