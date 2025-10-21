search
ΤΡΙΤΗ 21.10.2025 23:19
21.10.2025 20:44

Αποκαλυπτικός ο Γρηγόρης Αρναούτογλου: «Ήμουν τόσο θρησκόληπτος που δεν είχα ερωτικές επαφές κάθε Τετάρτη και Παρασκευή»

21.10.2025 20:44
grigoris-arnaoutoglou-new

Στο ρόλο του συνεντευξιαζόμενου βρέθηκε αυτή τη φορά ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, που μίλησε στον Τάσο Τρύφωνος και την εκπομπή «Τετ-α-Τετ».

Η εκπομπή έχει κυκλοφορήσει ήδη ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις του, που μαλλον θα προκαλέσει αίσθηση.

Και αυτό διότι ο γνωστός παρουσιαστής αναφέρθηκε στη θρησκεία και την πίστη που είχε: «Με έχουν λοιδορήσει για την αγάπη μου για τον Θεό που μιλάω δημοσίως. Δεν πτοούμαι! Τόσο θρησκόληπτος ήμουν που δεν είχα ερωτικές επαφές κάθε Τετάρτη και Παρασκευή».

Mάλιστα, στο trailer της εκπομπής, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου αναφέρθηκε και σε άλλα θέματα και άγνωστες πτυχές της ζωής του όπως τα παιδικά του χρόνια, την σχέση με τους γονείς του, τον μικρό του γιο, αλλά και για το εάν υπάρχει περίπτωση να παντρευτεί την σύντροφό του Νάνσυ Αντωνίου.

Η εκπομπή θα προβληθεί στον ALPHA το Σάββατο 25 Οκτωβρίου στις 11 το βράδυ.

savvopoulos bio
ΕΛΛΑΔΑ

Η σπάνια εξομολόγηση του Σαββόπουλου για τον καρκίνο: «Μου αφαίρεσαν μισό πνευμόνι»

trumo rutte
ΚΟΣΜΟΣ

Ξανά στην Ουάσινγκτον ο Ρούτε για συνάντηση με τον Τραμπ

savvopoulos
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Με θλίψη αποχαιρετά τον Σαββόπουλο ο πολιτικός κόσμος

broadway
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Οι μουσικοί του Μπροντγουέι απειλούν με απεργία

dionysis-savvopoulos
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Θλίψη για τον θάνατο του Διονύση Σαββόπουλου: Η διαδρομή του «Νιόνιου» από τη Θεσσαλονίκη στις σκηνές της Αθήνας

mploko_troxaia
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

«Βροχή» πέφτουν τα πρόστιμα των 150 ευρώ στους οδηγούς - Πού στήθηκαν τα νέα μπλόκα της Αθήνας

fasoulis_matsouka
LIFESTYLE

Φασουλής για Ματσούκα: «Εγώ την έχω βγάλει στο θέατρο, εγώ την έχω κάνει αυτή την αμαρτία»

akinita_big
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρευνα: Ενοικιαστές αναζητούν μικρά, φωτεινά και ανακαινισμένα ακίνητα, δεν αντέχουν τα υψηλά ενοίκια

pos pliromi 998- new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αλλάζουν οι κανόνες συναλλαγών με POS και IRIS από τη 1η Νοεμβρίου

aria kalyva 66- new
MEDIA

Τη συνεργασία της με το Open ανακοίνωσε η Άρια Καλύβα

