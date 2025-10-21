Δημήτρης Πιατάς: «Κάνω μισό αιώνα καριέρα και αυτό είναι το πρώτο βραβείο που παίρνω» (Video)

Το πρώτο βραβείο για ερμηνεία του στο θέατρο πήρε ο Δημήτρης Πιατάς μετά από πενήντα χρόνια καλλιτεχνικής πορείας.

Η Ελληνική Ένωση Κριτικών Θεάτρου και Παραστατικών Τεχνών τίμησε τον ηθοποιό για τη συμμετοχή του στην «Ανδρομάχη» του Ευριπίδη σε σκηνοθεσία της Μαρίας Πρωτόπαππα.

Η συγκίνηση του Δημήτρη Πιατά ήταν έντονη, με τον ίδιο να αποκαλύπτει ότι δεν περίμενε πως θα του απονεμηθεί το βραβείο, ενώ υπογράμμισε την αγάπη του για το θέατρο, το οποίο θεωρεί «πεμπτουσία της ζωής του».

«Ήταν για μένα μία ευχάριστη έκπληξη και συγκινήθηκα και ιδιαίτερα. Προέρχεται από μια δουλειά που είχα κάνει το καλοκαίρι. Η Μαρία Πρωτόπαππα με επέλεξε να δουλέψει μια τραγωδία του Ευριπίδη, όχι πολύ γνωστή, και μου πρότεινε να παίξω έναν εμβληματικό ήρωα. Δεν το περίμενα το βραβείο. Είναι απέραντη η συγκίνηση» αναφερόμενος στην ερμηνεία που του χάρισε την εν λόγω διάκριση.

Ο ίδιος δηλώνει υπηρέτης του θεάτρου, το οποίο -όπως είπε- λατρεύει, ενώ χαρακτηρίζει τις τηλεοπτικές του δουλειές «πάρεργο».

«Κάνω μισό αιώνα καριέρα, 50 χρόνια καριέρας και είναι το πρώτο βραβείο που παίρνω. Το βραβείο είστε εσείς, οι συνεντεύξεις. Λατρεύω το θέατρο, είμαι υπηρέτης του θεάτρου, τα υπόλοιπα τα θεωρώ πάρεργο. Το θέατρο είναι η πεμπτουσία της ζωής μου. Δεν έχω τηλεοπτικές προτάσεις και δεν με πειράζει» ανέφερε χαρακτηριστικά.

