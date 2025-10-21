«Η δεξιά, η αριστερά και ο κυρ-Παντελής» στο Μικρό Παλλάς

Με περισσότερους από 34.000 θεατές τον πρώτο χρόνο της παρουσίασής της στο κοινό, η σπαρταριστή κωμωδία «Η δεξιά, η αριστερά και ο κυρ-Παντελής» του Αλέκου Σακελλάριου και του Χρήστου Γιαννακόπουλου, που σκηνοθετεί και πρωταγωνιστεί ο Σταμάτης Φασουλής στο Μικρό Παλλάς, συνεχίζει ακάθεκτη για δεύτερη χρονιά, με την πρεμιέρα των νέων παραστάσεων να έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή 24 Οκτωβρίου.

Η υπόθεση

Το έργο παρουσιάζει την πορεία μίας οικογένειας που από την απελευθέρωση περνάει στα Δεκεμβριανά και τελειώνει μετά τη συνθήκη της Βάρκιζας. Πρόκειται για μία ιστορική στιγμή που δεν είναι σίγουρο αν υπάρχει σε άλλη κωμωδία στο ελληνικό θέατρο. Είναι γεγονότα που έχουν ιδωθεί από πολλές γωνίες, αλλά ίσως για πρώτη φορά, τα βλέπουμε μέσα από το μάτι δύο κορυφαίων συγγραφέων, όπως είναι ο Αλέκος Σακελλάριος και ο Χρήστος Γιαννακόπουλος.

Η ΔΕΞΙΑ Η ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΚΑΙ Ο Κυρ. ΠΑΝΤΕΛΗΣ

«Η Δεξιά η Αριστερά και ο κυρ-Παντελής» είναι το δεύτερο έργο μιας εν δυνάμει τριλογίας, που περιλαμβάνει την κωμωδία «Οι Γερμανοί ξανάρχονται», που γράφτηκε την περίοδο του Εμφυλίου και την «Ανώμαλη προσγείωση» που ανέβασε για πρώτη φορά το θέατρο Τέχνης του Καρόλου Κουν και μετέπειτα, στη δεκαετία του ’60, την παρουσίασε ο θίασος του Λάμπρου Κωνσταντάρα με τον τίτλο «Υπάρχει και φιλότιμο», που μεταφέρθηκε αργότερα με μεγάλη επιτυχία και στον κινηματογράφο.

Στην παράσταση στο Μικρό Παλλάς, ο Σταμάτης Φασουλής ερμηνεύει τον κυρ-Παντελή και η Ελένη Καστάνη τη σύζυγό του, Αθηνά. Ο Απόστολος Καμιτσάκης είναι ο Σταύρος, ο δεξιός γιός και ο Γιώργος Βουρδαμής, είναι ο Κώστας, ο αριστερός γιός.

Τον κυρ-Σωτήρη, τον φίλο του κυρ-Παντελή, ερμηνεύει ο Γιώργος Δεπάστας.

Η Δέσποινα Πολυκανδρίτου ερμηνεύει την «υπηρέτρια» του σπιτιού, τη Φρόσω και τραγουδάει και τα τραγούδια της παράστασης. Τον πολιτοφύλακα και τον εθνοφύλακα ερμηνεύει, σαν τις δύο όψεις του ίδιου νομίσματος, ο Γιώργος Κορομπίλης. Το ίδιο συμβαίνει επίσης, με τη Φωφώ την ελασίτισσα και την Πιπίτσα την εθνικίστρια, που τις ερμηνεύει, η Μαρία Καραβά.

«Η δεξιά, η αριστερά και ο κυρ-Παντελής» παρουσιάστηκε πρώτη φορά το 1946 από το Θίασο Κοτοπούλη στο θέατρο Rex, με πρωταγωνιστή τον Βασίλη Λογοθετίδη.

Ταυτότητα Παράστασης

Αλέκος Σακελλάριος – Χρήστος Γιαννακόπουλος

Σκηνοθεσία : Σταμάτης Φασουλής

Σταμάτης Φασουλής Σκηνικά-Κοστούμια : Πάρις Μέξης

Πάρις Μέξης Φωτισμοί: Χριστίνα Θανάσουλα

Παίζουν: Σταμάτης Φασουλής, Ελένη Καστάνη, Γιώργος Δεπάστας, Δέσποινα Πολυκανδρίτου, Γιώργος Βουρδαμής, Απόστολος Καμιτσάκης, Γιώργος Κορομπίλης, Μαρία Καραβά

Ημέρες & Ώρες παραστάσεων:

Τετάρτη: 20:00

Πέμπτη, Παρασκευή: 21:00

Σάββατο: 18:00

Κυριακή: 18:00

