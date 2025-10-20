search
LIFESTYLE

20.10.2025 09:39

Σελένα Γκόμεζ: «Παντρεύτηκα και μετά έκλαιγα – Έλεγα στον εαυτό μου "θα πεθάνω την επόμενη μέρα"» (Video)

20.10.2025 09:39
Μια αντίδραση που είχε μετά τον γάμο της με τον Μπένι Μπλάνκο αποκάλυψε η Σελένα Γκόμεζ, εξηγώντας πως ξέσπασε σε κλάματα από τον φόβο ότι κάτι κακό θα ακολουθούσε μία από τις πιο ευτυχισμένες στιγμές της ζωής της.

Για την πιο όμορφη μέρα της ζωής της, τον γάμο της με τον Μπένι Μπλάνκο, μίλησε η Σελένα Γκόμεζ, αποκαλύπτοντας ότι αυτή επισκιάστηκε από κακές σκέψεις που κατέκλυσαν το μυαλό της. Κάτι που όπως εξομολογήθηκε της συμβαίνει συχνά, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να απολαύσει τίποτα καλό που βιώνει, καθώς νιώθει φόβο ότι κάτι κακό θα ακολουθήσει.

«Έτσι λειτουργώ προσωπικά, όταν συμβαίνει κάτι καλό στη ζωή μου, περιμένω πάντα κάτι κακό να ακολουθήσει. Αντί να είμαι παρούσα και να λέω “ουάου, κάναμε κάτι υπέροχο”, σκέφτομαι πάντα “όλα αυτά μπορεί να χαθούν αύριο”» ανέφερε η τραγουδίστρια, μιλώντας στο συνέδριο Most Powerful Women.

«Παντρεύτηκα και μετά έκλαιγα γιατί έλεγα στον εαυτό μου “θα πεθάνω την επόμενη μέρα”» τόνισε.

Το ζευγάρι επιβεβαίωσε τη σχέση του τον Δεκέμβριο του 2023, έπειτα από χρόνια φιλίας και συνεργασίας. Τον Δεκέμβριο του 2024 ανακοίνωσαν τον αρραβώνα τους και σχεδόν έναν χρόνο αργότερα, παντρεύτηκαν.

Λίγες εβδομάδες μετά τον γάμο, η Γκόμεζ δήλωσε ότι προσπαθεί να βρει την ισορροπία ανάμεσα στη χαρά και την ευαλωτότητα.

«Νομίζω ότι αυτό είναι το μεγαλύτερο εσωτερικό μου δίλημμα όταν συμβαίνουν υπέροχα πράγματα, αλλά δουλεύω στο να επιτρέπω στον εαυτό μου να νιώθει χαρούμενος, ακόμα κι αν αυτό με φοβίζει». είχε δηλώσει.

1 / 3