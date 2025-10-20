Ποσειδώνας Γιαννόπουλος: «Αν μου έδιναν εκπομπή στην ΕΡΤ και έκανα 2% τηλεθέαση, θα είχα παραιτηθεί από μόνος μου» (Video)

Για την πρόσφατη αποχώρησή του από το Πρωινό του ΑΝΤ1 μίλησε ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος, δηλώνοντας συγκινημένος για το γεγονός ότι με αυτή την αφορμή, άνθρωποι του χώρου μίλησαν για τον ίδιο δημοσίως με τα καλύτερα λόγια.

Στη συνέχεια, ο ραδιοφωνικός παραγωγός αναφέρθηκε στα πολυσυζητημένα νούμερα τηλεθέασης της ΕΡΤ, υπογραμμίζοντας ότι ο κρατικός τηλεοπτικός φορέας θα πρέπει να κρίνεται για τα νούμερα που κάνουν οι εκπομπές του, καθώς «οι πολίτες τον πληρώνουν υποχρεωτικά».

Ο ίδιος δε, αν έκανε εκπομπή που συγκέντρωνε το 2% του τηλεοπτικού κοινού, θα δήλωνε παραίτηση, τονίζει.

«Καταλαβαίνω τον εκπαιδευτικό και πολιτιστικό χαρακτήρα που έχει ο κρατικός τηλεοπτικός φορέας. Δεν έχω μιλήσει ποτέ για σημαντικές εκπομπές, όπως είναι το “Φάσμα” και η “Κεραία”. Δεν έχω μιλήσει ποτέ για το ΕΡΤnews, που είναι εξαιρετικό. Ό,τι έχω πει, το έχω πει για τις κινήσεις που αφορούν εμπορικό προϊόν από την ΕΡΤ» είπε μιλώντας στην κάμερα του «Χαμογέλα και Πάλι» και πρόσθεσε:

«Μου φαίνεται παλιακή η λογική του “εμείς είμαστε ΕΡΤ, είμαστε καθεστώς, δεν μας κρίνουν τα νούμερα”. Όχι, σε κρίνουν τα νούμερα γιατί ο κόσμος σε πληρώνει υποχρεωτικά. Αν χωνόμουν με κάποιο μέσο στην ΕΡΤ, μου έδιναν εκπομπή και έκανα 2%, θα είχα παραιτηθεί από μόνος μου, θα ντρεπόμουν».

