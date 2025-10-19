Δήμητρα Ματσούκα: «Αν μου δινόταν σενάριο με ερωτικές σκηνές θα το έκανα – Ο Πέτρος δεν θα έχει καμία αντίρρηση» (Videos)

Για τη στιγμή που θα ήθελε να αλλάξει, για τη σχέση της με τον Πέτρο Κόκκαλη αλλά και για το αν θα έκανε ερωτικές σκηνές μετά τον γάμο της μίλησε η Δήμητρα Ματσούκα στην εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού.

«Είμαι μάνατζερ του εαυτού μου. Δεν είμαι καλύτερη αλλά ούτε και η χειρότερη. Ξέρω τι δεν θέλω. Δεν θέλω κάτι που δεν θα το έβλεπα σαν θεατής», είπε η ηθοποιός, αναφέροντας πως πάντα αντιμετωπίζει τις δυσκολίες που συναντά με ψυχραιμία. «Έχω αυτή την ικανότητα. Με ενδιαφέρει να είναι καλό το κλίμα γύρω μου. Έχω ενσυναίσθηση», εξήγησε.

Η ηθοποιός αποκάλυψε πως δεν διστάζει να αποχωρήσει από μια συνεργασία όταν κάτι δεν πηγαίνει καλά. «Έχω ενσυναίσθηση, αλλά έχω φύγει από δουλειά. Κάτι άλλο πήγαινε να συμβεί στο αποτέλεσμα, που δεν το είχα καταλάβει ότι θα συμβεί, και έφυγα».

Σε ερώτηση για το αν θα γύριζε τολμηρές ή αισθησιακές σκηνές μετά τον γάμο της, η ηθοποιός απάντησε: «Αν μου άρεσε, θα το έκανα. Ξέρω ότι ο Πέτρος δεν θα έχει καμία αντίρρηση σε αυτό. Μου έχει εμπιστοσύνη στην αισθητική μου. Δεν έχω πρόβλημα με το σώμα μου. Είναι ωραίες αυτές οι σκηνές, χρειάζονται».

Αναφερόμενη σε κάτι που θα ήθελε να είχε κάνει διαφορετικά στη ζωή της, αποκάλυψε: «Βαριέμαι να αναπαραχθεί ξανά, αλλά θα φερόμουν διαφορετικά σε ένα σημείο στην καριέρα μου. Θα προσπαθούσα να μείνω στο Παρίσι για κάστινγκ για το σινεμά».

«Τον Πέτρο θα τον γνώριζα ούτως ή άλλως, ήταν γραφτό»

Τότε η Ναταλία Γερμανού της είπε: «Μπορεί όμως να μη γνώριζες τον Πέτρο!», με την ίδια να της απαντά: «Τον Πέτρο θα τον γνώριζα ούτως ή άλλως, ήταν γραφτό. Είμαστε 9 χρόνια μαζί. Θα κλείσουμε 10. Όχι, τώρα τον Νοέμβρη κλείνουμε 9. Έχω μία αναπηρία με τα νούμερα (γελάει). Ταιριάζουμε σε πολλά! Είμαι τυχερή κι αυτός είμαι τυχερός».

Τέλος, μιλώντας για την πολιτική και τη στάση της απέναντι στην ενασχόληση του συζύγου της, η Δήμητρα Ματσούκα τόνισε: «Δεν μου μπήκε το μικρόβιο της πολιτικής, δεν έχω την υποδομή για κάτι τόσο σοβαρό. Βλέπω τις σοβαρές ιδιότητες του πολιτικού. Και επειδή λένε διάφορα, δεν είναι ότι τον υποστήριξα, είναι στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Ο καημένος με υπερασπίζεται στις παραστάσεις μου είτε του αρέσουν είτε όχι. Δεν νιώθω ότι υποστηρίζω πολιτικά τον άντρα μου, αλλά αυτό που πιστεύω».

Διαβάστε επίσης:

Θεοφανία Παπαθωμά: «Έμαθα να εξαφανίζεται το εγώ μου από τη στιγμή που έγινα μαμά» (Video)

Δανάη Παππά για Μπισμπίκη: «Με τρόμαξε το κυνηγητό έξω από το θέατρο»

Παναγιώτα Βλαντή: «Αν μου χρέωναν μια σχέση που δεν ίσχυε, θα έλεγα “δεν πειράζει” – Αυτό όμως με πείραξε»