Παναγιώτα Βλαντή: «Αν μου χρέωναν μια σχέση που δεν ίσχυε, θα έλεγα “δεν πειράζει” – Αυτό όμως με πείραξε»

Για τη φήμη που την προσέβαλε βαθιά και την έκανε να κινηθεί νομικά μίλησε η Παναγιώτα Βλαντή στην εκπομπή «Καλημέρα είπαμε;» της ΕΡΤ.

Η ηθοποιός μίλησε για ένα περιστατικό που τη σημάδεψε, όταν δημοσιεύτηκε ψευδώς ότι είχε τσακωθεί με μια πωλήτρια σε εμπορικό κέντρο.

«Ήμουν σε ένα εμπορικό κέντρο, ήταν και ένας παπαράτσι εκεί και με τράβηξε και είπε ότι εγώ τσακώθηκα με την πωλήτρια, επειδή είχα έντονο βλέμμα και μιλούσαμε με τη φίλη μου γιατί λέγαμε κάτι πολύ σοβαρό», εξήγησε.

«Κινήθηκα νομικά γιατί ήταν πολύ κακό αυτό για μένα. Προσεβλήθη απίστευτα. Αν μου χρέωναν μια σχέση που δεν ίσχυε, θα έλεγα “δεν πειράζει, σιγά”. Αυτό όμως με πείραξε γιατί είχε να κάνει με έναν άνθρωπο», πρόσθεσε η ηθοποιός.

«Έπινα καφέ. Ήταν πάρα πολύ κακό αυτό, με πείραξε πάρα πολύ. Δεν με νοιάζει ό,τι γράφουν αν μου χρεώνουν σχέσεις, αλλά αυτό ήταν κακό», επισήμανε η Παναγιώτα Βλαντή.

