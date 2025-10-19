search
LIFESTYLE

19.10.2025 09:23

Μαζωνάκης σε Μάστορα: «Πότε γύρισες ρε μ@@@@α;» – Η αντίδραση με τα …γαλλικά (Video)

19.10.2025 09:23
mazwnakis_mastoras

Γέλιο προκάλεσε η αντίδραση του Γιώργου Μαζωνάκη στο The Voice of Greece.

O τραγουδιστής, ο οποίος νόμιζε πως ήταν ο μοναδικός που είχε γυρίσει την καρέκλα, μετά το τέλος της ερμηνείας στο κομμάτι «Σε βλέπω στο ποτήρι μου», ξαφνιάστηκε όταν διαπίστωσε πως το ίδιο είχε κάνει και ο Χρήστος Μάστορας.

«Πότε γύρισες ρε μ@@@@α;», είπε απευθυνόμενος στον Μάστορα, με το γνωστό του ύφος, προκαλώντας το γέλιο του κοινού και των υπόλοιπων coaches.

