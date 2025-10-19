Μαζωνάκης σε Μάστορα: «Πότε γύρισες ρε μ@@@@α;» – Η αντίδραση με τα …γαλλικά (Video)

Γέλιο προκάλεσε η αντίδραση του Γιώργου Μαζωνάκη στο The Voice of Greece.

O τραγουδιστής, ο οποίος νόμιζε πως ήταν ο μοναδικός που είχε γυρίσει την καρέκλα, μετά το τέλος της ερμηνείας στο κομμάτι «Σε βλέπω στο ποτήρι μου», ξαφνιάστηκε όταν διαπίστωσε πως το ίδιο είχε κάνει και ο Χρήστος Μάστορας.

«Πότε γύρισες ρε μ@@@@α;», είπε απευθυνόμενος στον Μάστορα, με το γνωστό του ύφος, προκαλώντας το γέλιο του κοινού και των υπόλοιπων coaches.

Διαβάστε επίσης:

Χρυσικού για την απώλεια της Αλεξάνδρας Νικολαΐδου: «Ήταν πολλά περισσότερα από σύντροφος του Ντέμη Νικολαΐδη»

Κακλέας: «Είμαι πυρηνικά αντιεξουσιαστής» (Video)

Κιμούλης: Κάποιοι έχουν συνηθίσει να ζουν με 400-500 likes, όπως άλλοι έχουν συνηθίσει να ζουν με 400-500 ευρώ