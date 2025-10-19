Μαζωνάκης σε Μάστορα: «Πότε γύρισες ρε μ@@@@α;» – Η αντίδραση με τα …γαλλικά (Video)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Γέλιο προκάλεσε η αντίδραση του Γιώργου Μαζωνάκη στο The Voice of Greece.
O τραγουδιστής, ο οποίος νόμιζε πως ήταν ο μοναδικός που είχε γυρίσει την καρέκλα, μετά το τέλος της ερμηνείας στο κομμάτι «Σε βλέπω στο ποτήρι μου», ξαφνιάστηκε όταν διαπίστωσε πως το ίδιο είχε κάνει και ο Χρήστος Μάστορας.
«Πότε γύρισες ρε μ@@@@α;», είπε απευθυνόμενος στον Μάστορα, με το γνωστό του ύφος, προκαλώντας το γέλιο του κοινού και των υπόλοιπων coaches.
