LIFESTYLE

18.10.2025 14:45

Κιμούλης: Κάποιοι έχουν συνηθίσει να ζουν με 400-500 likes, όπως άλλοι έχουν συνηθίσει να ζουν με 400-500 ευρώ

18.10.2025 14:45
kimoulis

Για τη μοναξιά, τη δημόσια εικόνα, αλλά και για το πώς αντιλαμβάνεται πλέον τον χρόνο που περνά μίλησε ο Γιώργος Κιμούλης στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ».

Αναφερόμενος στην απομόνωση των ανθρώπων στη σύγχρονη κοινωνία, ο ηθοποιός και σκηνοθέτης έκανε λόγο για «ένα από τα μεγαλύτερα εγκλήματα».

«Πλέον έχουμε μετατρέψει τη μοναξιά σε μοναχικότητα. Αυτό για μένα είναι από τα μεγαλύτερα εγκλήματα που μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Για τη σχέση με την κόρη του και τον ρόλο του πατέρα, ο Γιώργος Κιμούλης αποκάλυψε: «Η τελευταία φορά που με συμβουλεύτηκε η κόρη μου ήταν χθες, αλλά δεν μπορώ να σας το πω, ήταν για θέμα δουλειάς. Καταλαβαίνεις πια πότε μια ερώτηση που σου γίνεται κινείται όντως στον χώρο της απορίας ή αν απλώς επιζητά την επιβεβαίωση. Εκεί πρέπει να στηρίξεις την απόφαση, ακόμα κι αν ξέρεις ότι είναι καταστροφική, να το καταλάβει μόνος του ο άλλος».

«Παλαιότερα ίσως να γκούγκλαρα το όνομά μου»

Ο ηθοποιός αναφέρθηκε στην αναγνωρισιμότητα και την εικόνα του προς τα έξω. «Όταν κάποιος είναι ιδιαίτερα αναγνωρίσιμος σε έναν χώρο, το επίθετό του δεν περιγράφει αυτό που ακριβώς είναι ο ίδιος. Το επίθετο του καθενός είναι το σύνολο των γνωμών που έχει ο κόσμος για κάποιον. Παλιότερα ίσως να γκούγκλαρα το όνομά μου, τώρα πια το θεωρώ χαοτικό. Από μία ηλικία κι έπειτα, τα αρνητικά που ακούς έχουν την ίδια βαρύτητα με τα θετικά, όταν και τα δύο δεν είναι αληθινά. Αδιαφορείς», σημείωσε.

«Το πιο επικίνδυνο απ’ όλα είναι να μην σε αναγκάσει η ανοχή των άλλων στη χυδαιότητα να γίνεις κι εσύ χυδαίος», επισήμανε.

«Δεν υπάρχει σχολείο γονέων»

«Δεν είναι εύκολο να μεγαλώνεις μαζί με το παιδί σου, πρέπει να το αποδεχτείς αυτό. Δεν υπάρχει σχολείο γονέων. Φίλος δεν μπορείς να είσαι με το παιδί σου, όχι επειδή εσύ είσαι κάτι ανώτερο, αλλά γιατί η διαφορά ηλικίας δημιουργεί μία απόσταση. Τα παιδιά δεν ακούν αυτό που τους λέμε αλλά αυτό που τους κρύβουμε, γιατί αυτό έχει μια γοητεία για εκείνα. Δεν θα ήθελα να κάνω άλλο παιδί και να λένε ότι το πηγαίνει στο σχολείο ο… παππούς του», ανέφερε για τη γονεϊκότητα.

Ο Γιώργος Κιμούλης τοποθετήθηκε και για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εκφράζοντας τον προβληματισμό του για το τι έχει αξία. «Ο σύγχρονος κόσμος πιστεύει ότι με το να εκφράζεται δημόσια στα social media αντιδρά στην πίεση που δέχεται. Έχουν συνηθίσει κάποιοι να ζουν με 400-500 likes, όπως άλλοι έχουν συνηθίσει να ζουν με 400-500 ευρώ. Νομίζουμε ότι η δημόσια γνώμη μας έχει αξία, αλλά την ώρα που πληκτρολογείς, αν σηκώσεις το κεφάλι σου, θα δεις ότι είσαι μόνος στο δωμάτιο. Οι λέξεις μπορούν να δημιουργήσουν τεράστιο πρόβλημα σε έναν άνθρωπο. Από την άλλη, είναι λάθος να φοβόμαστε να μιλήσουμε, για να μην θεωρήσουν οι άλλοι ότι εγκληματούμε. Κάποιες φορές έχω σκεφτεί και πέντε φορές πριν μιλήσω δημόσια», είπε.

«Στα 70 σκέφτομαι ότι ο περισσότερος χρόνος έχει περάσει. Το σώμα μου θυμίζει ότι δεν μπορώ να κάνω πια πολλά πράγματα», ανέφερε κλείνοντας.

1 / 3