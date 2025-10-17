search
ΣΑΒΒΑΤΟ 18.10.2025 00:23
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

17.10.2025 23:30

Μπριζίτ Μπαρντό: «Αναρρώνει στο σπίτι της» μετά από επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε

17.10.2025 23:30
bardo

Η θρυλική ηθοποιός Μπριζίτ Μπαρντό, 91 ετών σήμερα, αναρρώνει στο σπίτι της στο Σεν Τροπέ της νότιας Γαλλίας, αφού υποβλήθηκε σε μια χειρουργική επέμβαση ήσσονος σημασίας, ανέφερε το γραφείο της σε ανακοίνωση που εστάλη στο Γαλλικό Πρακτορείο σήμερα.

Η επέμβαση ήταν επιτυχής, ανέφερε.

Η ηθοποιός ευχαρίστησε το προσωπικό και τη χειρουργική ομάδα του ιδιωτικού Νοσοκομείου Σεν Ζαν της Τουλόν, προσθέτοντας ότι τώρα ξεκουράζεται στο σπίτι της.

Η Μπαρντό έγινε διάσημη τις δεκαετίες του ’50 και του ’60 για την ερμηνείες της σε ταινίες όπως το «Ο Θεός έπλασε τη γυναίκα». Εγκατέλειψε όμως την υποκριτική τη δεκαετία του ’70, εγκαταστάθηκε μόνιμα στο Σεν Τροπέ της Γαλλικής Ριβιέρας και αφιερώθηκε στη φροντίδα των ζώων, μέσω του ιδρύματος που φέρει το όνομά της.

Διαβάστε επίσης:

Ο πρίγκιπας Άντριου παραιτείται από τους βασιλικούς τίτλους του

Η Μπέλα Χάντιντ αποκάλυψε τον λόγο που φάνηκε να «ζορίζεται» στο σόου της Victoria’s Secret

Αννίτα Πάνια: Συγκινεί για τον Βλάσση Μπονάτσο – «Είχαμε μιλήσει δυο μέρες πριν φύγει» (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
trump
ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ μετά τη συνάντηση με Ζελένσκι: Καιρός να τερματίσουν τον πόλεμο «εκεί που βρίσκονται» – Έτοιμος για συνάντηση με Πούτιν δηλώνει ο Ουκρανός πρόεδρος

ekav alexandroupoli 876- new
ΕΛΛΑΔΑ

Καλάβρυτα: Γυναίκα αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει δύο φορές – Κατανάλωσε χάπια και μετά έπεσε από παράθυρο νοσοκομείου

pierrakakis_0406_1460-820_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πιερρακάκης στο Reuters: Η Ελλάδα αναμένει μεγαλύτερο ρυθμό ανάπτυξης το 2026, ξεπερνώντας τις μεγάλες οικονομίες της Ευρώπης

standars&poors-new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Standard & Poor’s: Αμετάβλητη η βαθμολογία για την Ελλάδα στο «ΒΒB» με σταθερές προοπτικές

gallia vouli 99- new
ΚΟΣΜΟΣ

Ο S&P υποβάθμισε την αξιολόγηση της Γαλλίας

Δείτε όλες τις ειδήσεις
akis-pavlopoulos-new
MEDIA

Άκης Παυλόπουλος: Η on air συγκίνηση για τον γιο του - Πήρε το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κουνγκ Φου (Video)

Σεισμός 4,1 Ρίχτερ νότια του Καστελόριζου - Media
ΕΛΛΑΔΑ

Αδιανόητο: Ο δήμαρχος του Καστελόριζου αναγκάστηκε να πάει στην Τουρκία για ιατρική εξέταση – Η απάντηση στους επικριτές του

103_1730127253
CUCINA POVERA

Απλό και πανεύκολο γαλλικό κέικ μήλου

xaris doukas 665- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δούκας: Βαριές καταγγελίες για κυβερνητικές πιέσεις να εκποιηθούν παρανόμως ακίνητα του Γηροκομείου - Τι είπε για τον Άγνωστο Στρατιώτη

nikolouli-lampropoulos
MEDIA

MEGA και ΣΚΑΪ στήνουν σκληρή αναμέτρηση από σήμερα το βράδυ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 18.10.2025 00:22
trump
ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ μετά τη συνάντηση με Ζελένσκι: Καιρός να τερματίσουν τον πόλεμο «εκεί που βρίσκονται» – Έτοιμος για συνάντηση με Πούτιν δηλώνει ο Ουκρανός πρόεδρος

ekav alexandroupoli 876- new
ΕΛΛΑΔΑ

Καλάβρυτα: Γυναίκα αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει δύο φορές – Κατανάλωσε χάπια και μετά έπεσε από παράθυρο νοσοκομείου

pierrakakis_0406_1460-820_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πιερρακάκης στο Reuters: Η Ελλάδα αναμένει μεγαλύτερο ρυθμό ανάπτυξης το 2026, ξεπερνώντας τις μεγάλες οικονομίες της Ευρώπης

1 / 3