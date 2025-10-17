Η Μπέλα Χάντιντ αποκάλυψε τον λόγο που φάνηκε να «ζορίζεται» στο σόου της Victoria’s Secret

Η Μπέλα Χαντίντ εντυπωσίασε στο σόου της Victoria’s Secret με δύο εμφανίσεις με λευκά-ασημί και κόκκινα εσώρουχα.

Χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης παρατήρησαν ότι φαινόταν να δυσκολεύεται να περπατήσει, όταν έκλεινε το σόου, φορώντας λευκά-ασημί εσώρουχα και εντυπωσιακά φτερά.

Μάλιστα, ορισμένοι έκαναν λόγο για επιδείνωση της υγείας της, καθώς το μοντέλο είναι γνωστό ότι πάσχει από τη νόσο λάιμ και πριν από ένα μήνα είχε δημοσιεύσει φωτογραφίες μέσα από νοσοκομείο.

Η Μπέλα Χαντίντ με μία ανάρτηση στο instagram απάντησε για την εμφάνιση της, σημειώνοντας ότι τα φτερά της ζύγιζαν 20 κιλά. «Εντάξει δεν θα προσποιηθούμε ότι τα φτερά αυτά δεν ζυγίζουν 20 κιλά. Αλλά πόσο όμορφα είναι!», έγραψε χαρακτηριστικά.

bella hadid closes the victoria's secret fashion show 2025 in her second look of the night! https://t.co/8M9w4UE1R5 pic.twitter.com/Bxl7ZKPejv — 𓃠 (@izzah_vl) October 16, 2025

