Μπλέικ Λάιβλι – Τέιλορ Σουίφτ: Οριστικό τέλος στη φιλία τους – «Δεν έχουν καμιά επαφή» λέει άτομο από το περιβάλλον τους

Τεταμένες παραμένουν -όπως φαίνεται- οι σχέσεις ανάμεσα στην Μπλέικ Λάιβλι και την Τέιλορ Σουίφτ παρά τα πρόσφατα δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για επανένωση μεταξύ τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες του PageSix, η πραγματικότητα είναι αρκετά διαφορετική, καθώς άτομα που βρίσκονται κοντά στις δύο γυναίκες επισημαίνουν ότι οι δύο τους δεν έχουν καμία επικοινωνία από τον προηγούμενο χειμώνα, όταν άρχισε να ξετυλίγεται η νομική διαμάχη της Μπλέικ Λάιβλι με τον σκηνοθέτη της ταινίας «It Ends With Us», Τζάστιν Μπαλντόνι.

Η τραγουδίστρια και η ηθοποιός, που παλαιότερα φωτογραφίζονταν συχνά μαζί, δεν έχουν κάνει άλλη κοινή δημόσια εμφάνιση, έκτοτε, ούτε όμως και προσωπική συνάντηση ή συζήτηση μεταξύ τους.

Πώς ξεκίνησε η κόντρα

Η ένταση ανάμεσα στις δύο φίλες ξεκίνησε μετά την αγωγή που κατέθεσε η Μπλέικ Λάιβλι εναντίον του Τζάστιν Μπαλντόνι, τον Δεκέμβριο του 2024, κατηγορώντας τον – μεταξύ άλλων- για σεξουαλική παρενόχληση, παραβίαση συμβολαίου και αντίποινα.

Ο σκηνοθέτης απάντησε τον Ιανουάριο του 2025 με αγωγή αξίας 400 εκατομμυρίων δολαρίων, κατηγορώντας, από την πλευρά του, την ηθοποιό για εκβιασμό και δυσφήμηση.

Στην αγωγή του, ισχυρίστηκε ότι η Μπλέικ Λάιβλι χρησιμοποίησε τη φιλία της με την Τέιλορ Σουίφτ ως «όπλο», ενώ αποκαλύφθηκαν μηνύματα όπου η ηθοποιός χαρακτήριζε τον σύζυγό της, Ράιαν Ρέινολντς και την Τέιλορ Σουίφτ ως τους «δράκους» της.

«Το μήνυμα δεν θα μπορούσε να ήταν πιο σαφές. Ο Μπαλντόνι δεν είχε να αντιμετωπίσει μόνο τη Λάιβλι. Αντιμετώπιζε επίσης τους “δράκους” της, δύο από τους πιο επιδραστικούς και πλούσιους διάσημους στον κόσμο, οι οποίοι δεν δίστασαν να του κάνουν τη ζωή πολύ δύσκολη» αναφέρει η αγωγή.

Πηγές στο Page Six, δήλωσαν, τον Φεβρουάριο, ότι το περιστατικό έκανε την τραγουδίστρια να αισθανθεί «χρησιμοποιημένη».

«Η Τέιλορ εύχεται πραγματικά η Μπλέικ να μην την είχε εμπλέξει σε όλη αυτή την κατάσταση. Είναι φίλες εδώ και χρόνια και η Τέιλορ εκτιμά τις αληθινές φιλίες, αλλά πλέον δεν μπορεί να μην αισθάνεται ότι χρησιμοποιήθηκε» επισήμανε.

«Η Τέιλορ Σουίφτ θα είναι για πάντα θυμωμένη με το γεγονός ότι η Μπλέικ Λάιβλι τη χρησιμοποιούσε ξεκάθαρα για κύρος και μοχλό πίεσης στις υποθέσεις της με τον Τζάστιν. Την ενοχλεί αφάνταστα ότι η Μπλέικ θα μπορούσε να σκεφτεί κάτι τέτοιο, πόσο μάλλον να το γράψει σε εκείνο το μήνυμα» υπογραμμίζει άλλη πηγή.

Έγγραφα που εξασφάλισε το Page Six τον Σεπτέμβριο ανέφεραν ότι η Τέιλορ Σουίφτ «είχε συμφωνήσει» να καταθέσει στην υπόθεση, αλλά οι δικηγόροι της διέψευσαν οποιαδήποτε συμφωνία, σε επιστολή προς τον δικαστή Lewis J. Liman: «Η πελάτισσά μας δεν συμφώνησε σε κατάθεση. Αλλά αν αναγκαστεί, μετά από ενημέρωση μόλις τρεις ημέρες πριν, έχουμε ενημερώσει ότι το πρόγραμμά της μπορεί να εξυπηρετήσει την εβδομάδα της 20ής Οκτωβρίου».

Η αγωγή των 400 εκατομμυρίων δολαρίων του Τζάστιν Μπαλντόνι απορρίφθηκε από δικαστή τον Ιούνιο, ενώ η αγωγή της Μπλέικ Λάιβλι παραμένει ενεργή.

