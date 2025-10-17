search
17.10.2025
17.10.2025 11:44

Αννίτα Πάνια: Συγκινεί για τον Βλάσση Μπονάτσο – «Είχαμε μιλήσει δυο μέρες πριν φύγει» (Video)

17.10.2025 11:44
Στον αείμνηστο Βλάσση Μπονάτσο αναφέρθηκε η Αννίτα Πάνια μέσα από τη ραδιοφωνική της εκπομπή, αποκαλύπτοντας μια τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν οι δυο τους, δυο μέρες πριν φύγει από τη ζωή.

Η παρουσιάστρια έκανε λόγο για έναν χαρακτήρα βαθιά αυθεντικό, ένα πλάσμα ανεπιτήδευτο, μια προσωπικότητα με ποιότητα, έναν άνθρωπο γλυκό, έναν συνεργάτη που έγινε για εκείνη πραγματικός φίλος πριν φύγει πρόωρα από τη ζωή.

«Θυμάμαι ότι δυο μέρες πριν φύγει ο Βλάσσης, μιλήσαμε στο τηλέφωνο το βράδυ. Έχουμε δουλέψει και μαζί, κάναμε το “Με φόρα” στον ΑΝΤ1 τότε. Αυτό που μπορώ να πω για τον Βλάσση είναι ότι ήταν το πιο ροκ άτομο που γνώρισα ποτέ. Γνήσια ροκ, δηλαδή ανεπιτήδευτο πλάσμα. Ταλαντούχος, γοητευτικός, ροκ. Ένας πολύ γλυκός άνθρωπος καλής ποιότητας άνθρωπος, ο οποίος δεν είχε καθόλου το κουτσομπολιό και τη μεταφορά της πληροφορίας από δω εκεί. Ένας φίλος που μπορείς να του πεις τα πάντα και να μην τα μάθει ποτέ κανείς. Το χάρηκα, το ευχαριστήθηκα με τον Βλάσση αλλά πιο πολύ μείναμε σαν φίλοι δυνατοί παρά σαν συνεργάτες» ανέφερε, μεταξύ άλλων, στην εκπομπή της στον αέρα της ραδιοφωνικής της εκπομπής.

