search
ΣΑΒΒΑΤΟ 18.10.2025 14:58
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

18.10.2025 12:27

«Είμαι εκπρόσωπος Τύπου του Καρβέλα;»: Η απάντηση της Πάνια για τις επισκέψεις στον Πάνο Ρούτσι

18.10.2025 12:27
karvelas_pania

Για τις «αθόρυβες» επισκέψεις του Νίκου Καρβέλα στον Πάνο Ρούτσι και την τηλεόραση μίλησε η Αννίτα Πάνια στην εκπομπή «Πρωινό Σαββατοκύριακο» του ΑΝΤ1.

«Δεν είναι συγκινητικό. Είναι ο Νίκος αυτό. Δεν είναι κάποια από τις πλευρές του. Ο Νίκος είναι όλο αυτό το πράγμα», είπε, ενώ όταν ρωτήθηκε για τον Βασίλη Μπισμπίκη επισήμανε: «Δεν με ενδιαφέρουν οι άλλοι, με ρωτάτε για τον Νίκο, καλό είναι να μιλάει ο καθένας για τον εαυτό του. Είμαι εκπρόσωπος Τύπου του Καρβέλα;»

«Τον αγαπώ και είμαστε συνδεδεμένοι for ever and ever, together all the family», πρόσθεσε.

«Είναι από αυτά που δεν νομίζω ότι μου λείπει, είμαι σε φάση off, δεν έχω μπει στο τρυπάκι ποτέ θα μου ξανασυμβεί, ούτε σε ένα τρυπακι ότι δεν θα ξανασυμβεί ποτέ», απάντησε σε ερώτηση για την επιστροφή της στην τηλεόραση, ενώ μίλησε και για το νέο της ραδιοφωνικό εγχείρημα.

Διαβάστε επίσης:

Μπριζίτ Μπαρντό: «Αναρρώνει στο σπίτι της» μετά από επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε

Ο πρίγκιπας Άντριου παραιτείται από τους βασιλικούς τίτλους του

Η Μπέλα Χάντιντ αποκάλυψε τον λόγο που φάνηκε να «ζορίζεται» στο σόου της Victoria’s Secret

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
agnostos-stratiotis-234
ΕΛΛΑΔΑ

Πάνος Ρούτσι – Άγνωστος Στρατιώτης: Συγκέντρωση διαμαρτυρίας την Κυριακή – «Η στρατιωτική απαγόρευση των συγκεντρώσεων εκεί προκαλεί την κοινωνία»

ekav_vrady
ΕΛΛΑΔΑ

Νέο Ηράκλειο: Στο νοσοκομείο 16χρονη – Λιποθύμησε μετά από κατανάλωση αλκοόλ

kimoulis
LIFESTYLE

Κιμούλης: Κάποιοι έχουν συνηθίσει να ζουν με 400-500 likes, όπως άλλοι έχουν συνηθίσει να ζουν με 400-500 ευρώ

gaza_new
ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: 9 νεκροί από πυρά ισραηλινών σε «ύποπτο» λεωφορείο – «Ανοίξαμε πυρ για να εξαλείψουμε την απειλή»

pasok_1510_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Λήξη συναγερμού στα Εξάρχεια – Άνοιξαν οι δρόμοι

Δείτε όλες τις ειδήσεις
akis-pavlopoulos-new
MEDIA

Άκης Παυλόπουλος: Η on air συγκίνηση για τον γιο του - Πήρε το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κουνγκ Φου (Video)

103_1730127253
CUCINA POVERA

Απλό και πανεύκολο γαλλικό κέικ μήλου

kameres-dromos
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Σε αυτόν τον δρόμο θα «τρως» πρόστιμο ακόμη κι αν κόβεις όταν περνάς από την κάμερα

tsakk
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αποκάλυψη για το 2015: Ο Τσακαλώτος τα είχε δώσει όλα στους δανειστές πριν τη «17ωρη διαπραγμάτευση Τσίπρα» - Η επιστολή σοκ της 9ης Ιουλίου  

Σεισμός 4,1 Ρίχτερ νότια του Καστελόριζου - Media
ΕΛΛΑΔΑ

Αδιανόητο: Ο δήμαρχος του Καστελόριζου αναγκάστηκε να πάει στην Τουρκία για ιατρική εξέταση – Η απάντηση στους επικριτές του

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 18.10.2025 14:58
agnostos-stratiotis-234
ΕΛΛΑΔΑ

Πάνος Ρούτσι – Άγνωστος Στρατιώτης: Συγκέντρωση διαμαρτυρίας την Κυριακή – «Η στρατιωτική απαγόρευση των συγκεντρώσεων εκεί προκαλεί την κοινωνία»

ekav_vrady
ΕΛΛΑΔΑ

Νέο Ηράκλειο: Στο νοσοκομείο 16χρονη – Λιποθύμησε μετά από κατανάλωση αλκοόλ

kimoulis
LIFESTYLE

Κιμούλης: Κάποιοι έχουν συνηθίσει να ζουν με 400-500 likes, όπως άλλοι έχουν συνηθίσει να ζουν με 400-500 ευρώ

1 / 3