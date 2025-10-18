«Είμαι εκπρόσωπος Τύπου του Καρβέλα;»: Η απάντηση της Πάνια για τις επισκέψεις στον Πάνο Ρούτσι

Για τις «αθόρυβες» επισκέψεις του Νίκου Καρβέλα στον Πάνο Ρούτσι και την τηλεόραση μίλησε η Αννίτα Πάνια στην εκπομπή «Πρωινό Σαββατοκύριακο» του ΑΝΤ1.

«Δεν είναι συγκινητικό. Είναι ο Νίκος αυτό. Δεν είναι κάποια από τις πλευρές του. Ο Νίκος είναι όλο αυτό το πράγμα», είπε, ενώ όταν ρωτήθηκε για τον Βασίλη Μπισμπίκη επισήμανε: «Δεν με ενδιαφέρουν οι άλλοι, με ρωτάτε για τον Νίκο, καλό είναι να μιλάει ο καθένας για τον εαυτό του. Είμαι εκπρόσωπος Τύπου του Καρβέλα;»

«Τον αγαπώ και είμαστε συνδεδεμένοι for ever and ever, together all the family», πρόσθεσε.

«Είναι από αυτά που δεν νομίζω ότι μου λείπει, είμαι σε φάση off, δεν έχω μπει στο τρυπάκι ποτέ θα μου ξανασυμβεί, ούτε σε ένα τρυπακι ότι δεν θα ξανασυμβεί ποτέ», απάντησε σε ερώτηση για την επιστροφή της στην τηλεόραση, ενώ μίλησε και για το νέο της ραδιοφωνικό εγχείρημα.

