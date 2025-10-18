Γιώργος Μαζωνάκης: Η αντίδραση της οικογένειάς του μετά την παραίτηση του δικηγόρου του

Με πρόσωπα από το στενό οικογενειακό περιβάλλον του Γιώργου Μαζωνάκη επικοινώνησε η εκπομπή «Πρωινό Σαββατοκύριακο» μετά την παραίτηση του δικηγόρου του για λόγους «δεοντολογίας και προσωπικής ηθικής».

Όπως είπε η παρουσιάστρια του ΑΝΤ1 επικοινώνησε προσωπικά με τον δικηγόρο, κ. Μερκουλίδη, για να μάθει περισσότερα σχετικά με την αποχώρησή του.

«Προσπαθήσαμε να επικοινωνήσουμε με τον κύριο Μερκουλίδη χθες. Φαντάζομαι ότι θα γινόταν χαμός στο τηλέφωνό του. Εγώ μίλησα λίγο μαζί του και μου είπε ότι θέλει λίγο τον χρόνο του για να δει πώς θα διαχειριστεί όλη αυτή την κατάσταση», αποκάλυψε η Ελένη Τσολάκη.

»Από την άλλη η ανακοίνωση, εμένα μου δείχνει ότι υπήρχε μία διαφωνία στον τρόπο που ήθελε συνήγορος σε σχέση με τον πελάτη του να χειριστεί κάποιες καταστάσεις. Όταν λέει ότι αποχώρησε για ηθικούς λόγους, κάποιος του ζήτησε να κάνει κάτι που ο συνήγορος δεν το πίστευε», πρόσθεσε.

Η αντίδραση της οικογένειάς του Γιώργου Μαζωνάκη μετά την παραίτηση του δικηγόρου του

«Η παραίτηση του δικηγόρου του Γιώργου Μαζωνάκη ήταν μια εξέλιξη που περίμενε η οικογένεια, αφού ο ίδιος έχει αλλάξει πολλούς νομικούς συμβούλους που του συμπαραστάθηκαν από την αρχή της δικαστικής του διαμάχης. Η οικογένεια συνεχίζει να θέλει μόνο το καλό του Γιώργου και του εύχεται να τελειώσει γρήγορα αυτή η περιπέτεια», δήλωσε πρόσωπο κοντά στο στενό οικογενειακό περιβάλλον του τραγουδιστή.

Η ανακοίνωση του πρώην δικηγόρου του

Ο κ. Μερκουλίδης, μέσα από την επίσημη δήλωσή του, σημείωσε: «Ως πληρεξούσιος δικηγόρος μέχρι πρότινος του Γιώργου Μαζωνάκη γνωστοποιώ σήμερα ότι αποχωρώ από τις υποθέσεις του για λόγους δεοντολογίας και προσωπικής ηθικής.

Τονιστέο δε ότι τόσο εγώ όσο και οι συνεργάτες μου χειριστήκαμε με σθένος, νομική επάρκεια και ανθρώπινη προσέγγιση τις υποθέσεις του Γιώργου Μαζωνάκη και, ειδικότερα, την τελευταία περιπέτειά του με τον εγκλεισμό του στο Δρομοκαΐτειο. Εξάλλου, αυτό αποδεικνύεται εκ του αποτελέσματος. Εύχομαι ό,τι καλύτερο για τον Γιώργο σε προσωπικό και καλλιτεχνικό επίπεδο».

