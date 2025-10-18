Κακλέας: «Είμαι πυρηνικά αντιεξουσιαστής» (Video)

Ο σκηνοθέτης Γιάννης Κακλέας μίλησε στην εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται» για την πορεία του στο θέατρο και τη σχέση του με την εξουσία.

«Η τηλεόραση δεν είναι ο τομέας μου. Με είχε πείσει η Ελένη Ράντου και σκηνοθέτησα το “Αχ, Ελένη”. Όλη αυτή η ιστορία, που όλοι κάνουν όλα, δεν μου αρέσει. Πιστεύω ότι καλό είναι να δουλεύει κανείς σε βάθος», είπε αρχικά o σκηνοθέτης.

Έπειτα αναφέρθηκε στην πορεία του στο θέατρο: «Σκηνοθέτησα πρώτη φορά το 1980. Κρύφτηκα πάρα πολύ πριν βγω, γιατί εκείνη την εποχή υπήρχαν μεγαθήρια σκηνοθετών. Όπως ο Κάρολος Κουν, ήταν ένας εξαιρετικός δάσκαλος. Ένας ευφυής σκηνοθέτης, μαγικός άνθρωπος».

Και πρόσθεσε: «Κάποιος παραγωγός μπορεί να πει τη σαχλαμάρα, “να πάρουμε τον τάδε ηθοποιό γιατί έχει πολλούς followers”. Αυτό είναι προσβλητικό· δεν κρίνεται το ταλέντο ενός ηθοποιού από τους followers. Εγώ δεν ασκώ εξουσία, επάγγελμα ασκώ. Είμαι πυρηνικά αντιεξουσιαστής».

