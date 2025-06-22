Podcast – Γιάννης Κακλέας: «Ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος είναι ο ιδανικός μου συνεργάτης, ομαλοποιεί πάρα πολύ τις πρόβες, πράγμα πολύ σημαντικό»

Ο σκηνοθέτης παρουσιάζει το φετινό καλοκαίρι, σε μια μεγάλη περιοδεία σε όλη την Ελλάδα το αριστούργημα του Κάρλο Γκολντόνι, «Ο Υπηρέτης δύο Αφεντάδων» με τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνου, του δαιμόνιου υπηρέτη που προσπαθεί να εξυπηρετήσει δύο αφεντικά ταυτόχρονα δημιουργώντας ένα μωσαϊκό παρεξηγήσεων, κωμικών καταστάσεων και διαχρονικών σχολίων για την ανθρώπινη φύση.

Με αυτή την αφορμή ο σκηνοθέτης μίλησε στο topontiki.gr. Τόνισε ότι το έργο αυτό είναι από τα λίγα που έχουν στο τίτλο τη λέξη «υπηρέτης». Είπε επίσης ότι η παράστασή του κάνει πολλά κοινωνικά σχόλια. Τέλος μιλώντας για τον Γκολντόνι τον χαρακτήρισε μεγάλο μάστορα γιατί μετέτρεψε την Commedia dell’Arte σε κανονικό θέατρο.

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