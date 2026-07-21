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21.07.2026 10:45

«Avengers: Doomsday»: Το πρώτο τρέιλερ κυκλοφόρησε και υπόσχεται τη μεγαλύτερη μάχη στην ιστορία της Marvel (Video)

21.07.2026 10:45
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Η Disney κυκλοφόρησε το τρέιλερ για την ταινία «Avengers: Doomsday» προσφέροντας στους θαυμαστές μια πρώτη εικόνα του Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ ως Doctor Doom.

Η επερχόμενη ταινία αποτελεί συνέχεια του φιλμ «Avengers: Endgame» του 2019 και είναι η 39η ταινία στο Κινηματογραφικό Σύμπαν της Marvel (MCU).

Στην υπερπαραγωγή συμμετέχει ένα σύνολο ηθοποιών, καθώς οι Avengers, οι X-Men, οι Fantastic Four, οι Wakandans και οι New Avengers συγκεντρώνονται από διαφορετικά σύμπαντα για να αντιμετωπίσουν τον Doctor Doom.

Το τρέιλερ περιλαμβάνει τον Thor, τον οποίο υποδύεται ο Κρις Χέμσγουορθ, καθώς προειδοποιεί τους άλλους χαρακτήρες για τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν στην προσπάθειά τους να νικήσουν τον Doom.

Στο βίντεο, ακούγεται να λέει: «Έχω πολεμήσει με πολλούς πολεμιστές στην εποχή μου. Ήταν πολύ πιο δυνατοί από όλους μας μαζί, και πέθαναν. Πέθαναν αντιμετωπίζοντας εχθρούς και απειλές που με τρόμαζαν πολύ λιγότερο από αυτή».

Ο Ρόμπερτ Ντάουνι Τζ. υποδύθηκε τον Iron Man σε 10 προηγούμενες ταινίες του MCU.

Μιλώντας σε πλήθος θαυμαστών στο Comic Con, ο ηθοποιός είπε για την επιστροφή του στο franchise: «Δεν θα μπορούσα να φανταστώ ότι θα ξανασυναντούσα αυτή την καταπληκτική ομάδα -πόσω μάλλον ως νέος χαρακτήρας».

Η ταινία «Avengers: Doomsday» σε σκηνοθεσία των Τζο Ρούσο και Άντονι Ρούσο θα αρχίσει να προβάλλεται στις αίθουσες στις 18 Δεκεμβρίου.

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