«Avengers: Doomsday»: Κυκλοφόρησε το δεύτερο teaser της ταινίας με την επιστροφή του Thor και της Love (photo/videos)

Δόθηκε στη δημοσιότητα το δεύτερο teaser της πολυαναμενόμενης ταινίας, «Avengers: Doomsday», με επίκεντρο τον «Θεό του Κεραυνού» τον οποίο υποδύεται ο Κρις Χέμσγουορθ (Chris Hemsworth).

Το νέο βίντεο παίρνει τη σκυτάλη μία εβδομάδα μετά την εμφάνιση του Captain America (Κρις Έβανς – Chris Evans) στο πρώτο teaser, το οποίο προβλήθηκε κατά τη διάρκεια των προβολών του «Avatar: Fire and Ash», αποκαλύπτοντας την ύπαρξη ενός παιδιού για τον ήρωα.

Στο νέο κλιπ, ο Thor φαίνεται να προσεύχεται στον αείμνηστο πατέρα του, Odin, ζητώντας τη δύναμη να κρατήσει ασφαλή την υιοθετημένη κόρη του Love, καθώς προετοιμάζεται να επανενωθεί με τους Avengers για να αντιμετωπίσουν τον Doctor Doom (Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ – Robert Downey Jr.).

Παράλληλα, προσφέρει μια σύντομη ματιά της Love, την οποία υποδύεται ξανά η κόρη του πρωταγωνιστή, Ίντια Ρόουζ (India Rose Hemsworth), να εμφανίζεται λίγο μεγαλύτερη σε ηλικία σε σύγκριση με την πρώτη της εμφάνιση στο «Thor: Love and Thunder» το 2022.

«Όταν ακόμα και ένας θεός πρέπει να προσευχηθεί για δύναμη», σημείωσαν στη λεζάντα της ανάρτησής τους στο Instagram οι σκηνοθέτες της ταινίας, Τζο και Άντονι Ρούσο (Joe & Anthony Russo) συνοδεύοντας το νέο teaser.

Η συμμετοχή του Χέμσγουορθ στο «Avengers: Doomsday» είχε ήδη ανακοινωθεί από τις αρχές του έτους, μαζί με μια πλειάδα άλλων αστέρων της Marvel. Ο Thor θα βρεθεί αντιμέτωπος με τον Doctor Doom, έχοντας στο πλευρό του, τους Κρις Έβανς (Chris Evans), Άντονι Μακί (Anthony Mackie), Ντάνι Ραμίρεζ (Danny Ramirez), Σεμπάστιαν Σταν (Sebastian Stan), Πολ Ραντ (Paul Rudd), Τομ Χίντλστον (Tom Hiddleston), Λετίσια Ράιτ (Letitia Wright), Ουίνστον Ντιουκ (Winston Duke) και Σίμου Λίου (Simu Liu).

Η ταινία φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα από τα μεγαλύτερα crossover στην ιστορία του κινηματογράφου, καθώς θα ενώσει τους Avengers με τους πρωταγωνιστές των «Fantastic Four», Πέδρο Πασκάλ (Pedro Pascal), Βανέσα Κίρμπι (Vanessa Kirby), Τζόζεφ Κουίν (Joseph Quinn) και Έμπον Μος-Μπάκραχ (Ebon Moss-Bachrach), αλλά και με το καστ των «Thunderbolts», Φλόρενς Πιου (Florence Pugh), Ντέιβιντ Χάρμπορ (David Harbour), Γουάιατ Ράσελ (Wyatt Russell), Χάνα Τζον-Κέιμεν (Hannah John-Kamen) και Λιούις Πούλμαν (Lewis Pullman).

Παράλληλα, θα περιλαμβάνει και χαρακτήρες από το σύμπαν των «X-Men», με πρωταγωνιστές τους Πάτρικ Στιούαρτ (Patrick Stewart), Ίαν ΜακΚέλεν (Ian McKellen), Κέλσι Γκράμερ (Kelsey Grammer), Άλαν Κάμινγκ (Alan Cumming), Τζέιμς Μάρσντεν (James Marsden), Τσάνινγκ Τέιτουμ (Channing Tatum) και Ρεμπέκα Ρομίν (Rebecca Romijn).

H ταινία «Avengers: Doomsday αναμένεται να κυκλοφορήσει στις αίθουσες στις 18 Δεκεμβρίου 2026.

