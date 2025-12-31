Μακιγιέζ του «Καποδίστρια» αποδομεί Σμαραγδή – Γιατί βγήκε μέτριο το αποτέλεσμα

Έντονη συζήτηση έχει προκαλέσει η ταινία «Καποδίστριας», τις τελευταίες ημέρες, τόσο για τη θεματική της όσο και για το τελικό της αποτέλεσμα.

Το έργο διχάζει τόσο κοινό όσο και κριτικούς, με τη γενικότερη αίσθηση που διαμορφώνεται να τείνει περισσότερο προς την απογοήτευση παρά προς τον ενθουσιασμό.

Στον δημόσιο διάλογο που έχει ανοίξει, έρχεται να προστεθεί και η τοποθέτηση επαγγελματία που συμμετείχε στην παραγωγή της ταινίας, η οποία, μέσα από μια μακροσκελή ανάρτησή της, περιγράφει τη δική της εμπειρία από τα γυρίσματα, εξηγώντας τους λόγους για τους οποίους θεωρεί ότι το τελικό αποτέλεσμα δεν ανταποκρίνεται στη δουλειά που η ίδια και άλλοι συντελεστές προσπάθησαν να κάνουν.

Ο λόγος για τη μακιγιέζ της ταινίας, Mary Stavrakaki, η οποία στην ανάρτησή της κάνει λόγο για συνθήκες ιδιαίτερα πιεστικές, ελάχιστο χρόνο προετοιμασίας και περιορισμένα μέσα, ενώ δηλώνει απογοητευμένη, βλέποντας το τελικό αποτέλεσμα, καθώς -όπως υπογραμμίζει- δεν σε αυτό αναγνωρίζει τη δουλειά της.

Τονίζει δε, ότι παρά το γεγονός ότι είχε ζητήσει να μη συμπεριληφθεί το όνομά της στους τίτλους, το αίτημά της δεν ικανοποιήθηκε, εν τέλει.

Ολόκληρη η ανάρτηση της

Είναι η πρώτη φορά που κάνω τόσο μεγάλη ανάρτηση… Έπειτα απο τόσα χρόνια στο χώρο της θέασης ως ψιμυθιολόγος με δύο διακρίσεις και με το βάρος του ονόματος που κουβαλάω από τον πατέρα μου έχω την ανάγκη να εκφραστω από ψυχής πραγματικά κ ειλικρινά όσο αφορά την ποιότητα της τελευταίας δουλειάς μου στην ταινία Καποδίστριας.

Πέρυσι είχα δηλώσει wrap καριέρας, μέχρι που μου έγινε πρόταση να συνεχίσω την ταινία (αφού ημουν η 3η μακιγιέζ κατά σειρά). Δέχτηκα μετά από πολύ σκέψη γι αυτό το σενάριο, αφού για μένα θα ταν ένα δέλεαρ, δημιουργικό με κατασκευές και σίγουρα η καλή αμοιβή.

Καλεστηκα, λοιπόν, στις 23/3/25, αφού έπρεπε μετα απο 3 μέρες να φυγουμε για Κέρκυρα όπου επρεπε σ αυτόν τον μηδαμινο χρόνο προετοιμασίας να βρω από συναδέλφους και περουκιέρηδες ή και να δημιουργήσω ακόμα υλικό διαφόρων εθνικοτήτων του 1800, με ελάχιστα μουστάκια φρύδια (Κολοκοτρώνη της Μαντώ Μαυρογένους κ.α) όπου ήταν ρακόρ απο προηγούμενα χέρια. Την <καλλιτεχνική επιμέλεια>την είχε ο.κ Σμαραγδής.

Στα σετ πήγαινα ελάχιστα κι όταν μου δινόταν η δυνατότητα στον ελάχιστο όγκο δουλειάς αφού υπήρχε κι άλλη συναδελφος στα σετ (επιλογή της παραγωγής ).

Φανταστείτε ότι ο κ Σμαραγδής δεν επέτρεπε καθρέφτη (ειδικά για τα μαλλιά ρούχα μακιγιαζ) φυσικά που να δεις λεπτομέρεια της δουλειάς σου στο μονιτορακι της σκριπτ κι αν μας αφηναν !!

Ώσπου κάποια στιγμή ήρθαμε σε μια διαφωνια με τον κ Σμαραγδή για το ιδρωμενο πρόσωπο του πρωταγωνιστη (ευτυχως που δεν έβαλε αυτό το πλάνο διότι σεναριακά δεν εστεκε), μέχρι που μου απαγόρευσε να παρευρισκομαι στο σετ με αποτέλεσμα να μην έχω κι εκεί την επιμέλεια των κατασκευών μου ειδικά στις σκηνές του Ναυπλίου όπως κ στον πυροβολισμό του Καποδίστρια (παίζει να είμαι και η μοναδική αφορισμενη μακιγιέζ για το Γκίνες) κ δλδ με πόσο σεβασμό εχει για την ίδια του την δουλειά όταν σε βλέπει ως τελευταία ακτίνα?

Καταλαβα λοιπόν ότι δεν τον νοιάζουν αν εκτεθούν άλλες ειδικότητες κ για αυτό τον λόγο είχα ζητήσει απ’ την παραγωγή να μην μπει το όνομα μου στους τίτλους (δυστυχώς μπήκε).

Φρικαρα όταν είδα τα πράσινα, πορτοκάλι, ματζέντα πρόσωπα (κι όχι μονο,στα μαλλιά στα ρουχα τοιχους) σε κάποιες σκηνές ενω οι βάσεις μου δεν είχαν καμία σχέση με το αποτέλεσμα της οθονης τι πειραξανε?

Φρικαρα όταν είδα αυτά που δεν επιμελουσα από κοντα κάτι μουστάκια όπου άνοιγαν σαν την ουρά του χελιδονιου (ένα στοπ δε μπορούσε να πει?)

Φρικαρα φυσικά κ δικαίως για τις κακές κριτικές που διάβασα κ δέχτηκα,στεναχωρήθηκα κ έκλαψα διότι προσπάθησα, κοπιασα όσο μπορούσα για να την δω κ να μείνω εγώ πρώτα απ’ όλους ευχαριστημενη όπως να μένατε ευχαριστημενοι κι σεις από μένα.. ίσως αυτη τη φορά δεν τα κατάφερα.

Ξερω ,δεν είμαι η τοπαρα αλλά δεν είμαι κι τόσο ανίδεη για τέτοιο αποτελεσμα. Ωστόσο ευχαριστώ την Εύα Μπαλί. Tην Ευγενία που με κόπο κ ξενύχτια έπλεκε μουστακια,τον Σαββάκη και τον Πάρη Κατσιμίχα,. Ευχαριστώ για τον χρόνο που με διαβάσατε.. καλή χρονιά.!

