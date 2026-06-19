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Υπάρχει το Μουντιάλ και υπάρχει και ο πιο επικός ποδοσφαιρικός αγώνας όλων των εποχών: Αυτός που εμπνεύστηκαν οι Monty Python μεταξύ φιλοσόφων της Ελλάδας και της Γερμανίας.
Και ενώ στο Μουντιάλ οι παίκτες… τρέχουν, στο «Philosophers’ Football Match» οι παίκτες… σκέφτονται, κυρίως… τι ακριβώς πρέπει να κάνουν με τη μπάλα, πριν ο Αρχιμήδης αναφωνήσει «Εύρηκα»!
Πολύ πριν τους ποδοσφαιριστές – σταρ με τις αμοιβές των εκατομμυρίων, οι Monty Python εμπνεύστηκαν τις δύο… κορυφαίες ενδεκάδες του ποδοσφαίρου για έναν «αγώνα», το βίντεο του οποίου παραμένει αξεπέραστο:
Προπονητής: Μαρτίνος Λούθηρος
Αρχηγός: Γκέοργκ Χέγκελ
Τερματοφύλακας
Αμυντικοί
2. Ιμάνουελ Καντ
3. Γκέοργκ «Nobby» Χέγκελ
4. Άρθουρ Σοπενχάουερ
5. Φρίντριχ Σέλινγκ
Μέσοι
6. Φραντς Μπεκενμπάουερ (ολίγον εκτός… φιλοσοφίας, αλλά πολύ εντός ποδοσφαίρου)
7. Καρλ Γιάσπερς
Επιθετικοί
8. Φρίντριχ Σλέγκελ
9. Λούντβιχ Βιτγκενστάιν
10. Φρίντριχ Νίτσε
11. Μάρτιν Χάιντεγκερ
Αλλαγή:
88’ Καρλ Μαρξ αντί Λούντβιχ Βιτγκενστάιν
Αρχηγός: Σωκράτης
Τερματοφύλακας
Αμυντικοί
2. Επίκτητος
3. Αριστοτέλης
4. Σοφοκλής
5. Εμπεδοκλής
8. Ηράκλειτος
Μέσοι
6. Πλωτίνος
7. Επίκουρος
Επιθετικοί
9. Δημόκριτος
10. Σωκράτης
11. Αρχιμήδης
Διαιτητής: Κομφούκιος
Επόπτες: Άγιος Αυγουστίνος, Θωμάς Ακινάτης
Και, ανεξαρτήτως του Μουντιάλ, ίσως είναι από τις ελάχιστες φορές που… διαψεύδεται η ρήση του Γκάρι Λίνεκερ ότι «Το ποδόσφαιρο είναι απλό παιχνίδι: 22 παίκτες κυνηγούν μια μπάλα για 90 λεπτά και στο τέλος κερδίζουν οι Γερμανοί».
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