Υπάρχει το Μουντιάλ και υπάρχει και ο πιο επικός ποδοσφαιρικός αγώνας όλων των εποχών: Αυτός που εμπνεύστηκαν οι Monty Python μεταξύ φιλοσόφων της Ελλάδας και της Γερμανίας.

Και ενώ στο Μουντιάλ οι παίκτες… τρέχουν, στο «Philosophers’ Football Match» οι παίκτες… σκέφτονται, κυρίως… τι ακριβώς πρέπει να κάνουν με τη μπάλα, πριν ο Αρχιμήδης αναφωνήσει «Εύρηκα»!

Οι επικές ενδεκάδες

Πολύ πριν τους ποδοσφαιριστές – σταρ με τις αμοιβές των εκατομμυρίων, οι Monty Python εμπνεύστηκαν τις δύο… κορυφαίες ενδεκάδες του ποδοσφαίρου για έναν «αγώνα», το βίντεο του οποίου παραμένει αξεπέραστο:

Γερμανία

Προπονητής: Μαρτίνος Λούθηρος

Αρχηγός: Γκέοργκ Χέγκελ

Τερματοφύλακας

Γκότφριντ Λάιμπνιτς

Αμυντικοί

2. Ιμάνουελ Καντ

3. Γκέοργκ «Nobby» Χέγκελ

4. Άρθουρ Σοπενχάουερ

5. Φρίντριχ Σέλινγκ

Μέσοι

6. Φραντς Μπεκενμπάουερ (ολίγον εκτός… φιλοσοφίας, αλλά πολύ εντός ποδοσφαίρου)

7. Καρλ Γιάσπερς

Επιθετικοί

8. Φρίντριχ Σλέγκελ

9. Λούντβιχ Βιτγκενστάιν

10. Φρίντριχ Νίτσε

11. Μάρτιν Χάιντεγκερ

Αλλαγή:

88’ Καρλ Μαρξ αντί Λούντβιχ Βιτγκενστάιν

Ελλάδα

Αρχηγός: Σωκράτης

Τερματοφύλακας

Πλάτων

Αμυντικοί

2. Επίκτητος

3. Αριστοτέλης

4. Σοφοκλής

5. Εμπεδοκλής

8. Ηράκλειτος

Μέσοι

6. Πλωτίνος

7. Επίκουρος

Επιθετικοί

9. Δημόκριτος

10. Σωκράτης

11. Αρχιμήδης

Διαιτητής: Κομφούκιος

Επόπτες: Άγιος Αυγουστίνος, Θωμάς Ακινάτης

Τα highlits του αγώνα

Ο Κομφούκιος κρατά τον χρόνο με κλεψύδρα .

κρατά τον χρόνο με . Οι επόπτες Άγιος Αυγουστίνος και Θωμάς Ακινάτης , εμφανίζονται με φωτοστέφανα.

και , εμφανίζονται με φωτοστέφανα. Οι Έλληνες εμφανίζονται με χιτώνες, μακριά γένια και αρχαιοπρεπή όψη.

Οι Γερμανοί εμφανίζονται με ρούχα διαφορετικών εποχών, όπως φράκα, βράκες και καπέλα.

Ο Φραντς Μπεκενμπάουερ είναι ο μόνος πραγματικός ποδοσφαιριστής στο γήπεδο και εμφανίζεται με τη φανέλα της Μπάγερν Μονάχου του 1972.

είναι ο μόνος πραγματικός ποδοσφαιριστής στο γήπεδο και εμφανίζεται με τη φανέλα της του 1972. Ο Φρίντριχ Νίτσε δέχεται κίτρινη κάρτα επειδή διαμαρτύρεται στον διαιτητή ότι δεν υπάρχει ελεύθερη βούληση .

δέχεται κίτρινη κάρτα επειδή διαμαρτύρεται στον διαιτητή ότι δεν υπάρχει . Ο Κομφούκιος απαντά πρακτικά, σημειώνοντας το όνομά του στο βιβλίο των παρατηρήσεων.

Ο Καρλ Μαρξ στο 88ο λεπτό μπαίνει ως αλλαγή στη θέση του Λούντβιχ Βιτγκενστάιν .

στο 88ο λεπτό μπαίνει ως αλλαγή στη θέση του . Λίγο πριν από τη λήξη, ο Αρχιμήδης φωνάζει «Εύρηκα!» καθώς είναι… ο πρώτος που καταλαβαίνει ότι πρέπει να παιχτεί η μπάλα.

φωνάζει καθώς είναι… ο πρώτος που καταλαβαίνει ότι πρέπει να παιχτεί η μπάλα. Ο Σωκράτης σκοράρει με κεφαλιά, έπειτα από σέντρα του Αρχιμήδη.

σκοράρει με κεφαλιά, έπειτα από σέντρα του Αρχιμήδη. Το γκολ του Σωκράτη μπαίνει στο 89ο λεπτό .

. Το σκορ γίνεται Γερμανία – Ελλάδα 0-1 .

. Οι Γερμανοί φιλόσοφοι διαμαρτύρονται έντονα για το γκολ.

Ο Χέγκελ επιχειρηματολογεί ότι η πραγματικότητα είναι απλώς ένα a priori συμπλήρωμα μη νατουραλιστικής ηθικής.

Ο Καντ υποστηρίζει ότι το γκολ υπάρχει οντολογικά μόνο στη φαντασία.

Ο Μαρξ ισχυρίζεται ότι ο Σωκράτης ήταν οφσάιντ.

Το ριπλέι δείχνει ότι, με βάση τον κανόνα του οφσάιντ, ο Σωκράτης πράγματι ήταν εκτεθειμένος.

Παρά την ένσταση των Γερμανών, το γκολ μετράει.

Το τελικό αποτέλεσμα είναι Γερμανία – Ελλάδα 0-1.

Και, ανεξαρτήτως του Μουντιάλ, ίσως είναι από τις ελάχιστες φορές που… διαψεύδεται η ρήση του Γκάρι Λίνεκερ ότι «Το ποδόσφαιρο είναι απλό παιχνίδι: 22 παίκτες κυνηγούν μια μπάλα για 90 λεπτά και στο τέλος κερδίζουν οι Γερμανοί».

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