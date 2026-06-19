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19.06.2026 10:27

O Mick Jagger δηλώνει έτοιμος για περιοδεία των Rolling Stones

19.06.2026 10:27
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Ο Μικ Τζάγκερ μίλησε για το ενδεχόμενο οι Rolling Stones να επιστρέψουν σύντομα στη σκηνή, δηλώνοντας ότι θα ήθελε πολύ να ξεκινήσει ξανά περιοδεία και ότι αισθάνεται έτοιμος να επιστρέψει στις ζωντανές εμφανίσεις.

Ο Μικ Τζάγκερ θέλει ξανά τους Rolling Stones στη σκηνή

Σε νέα συνέντευξή του στην εκπομπή Sunday Sitdown, ο Μικ Τζάγκερ ρωτήθηκε για το αν οι Rolling Stones σκοπεύουν να ανακοινώσουν νέα περιοδεία. Η απάντησή του ήταν ξεκάθαρη, καθώς είπε πως θα ήθελε πολύ να συμβεί αυτό και πως είναι έτοιμος να ξεκινήσει.

«Θα ήθελα πολύ. Πραγματικά το θέλω… και είμαι έτοιμος να ξεκινήσω», ανέφερε χαρακτηριστικά ο τραγουδιστής, ενισχύοντας τις προσδοκίες των θαυμαστών για πιθανή επιστροφή των Rolling Stones στις μεγάλες σκηνές.

Πιθανές συναυλίες των Rolling Stones το 2027

Παρότι ο Μικ Τζάγκερ δεν επιβεβαίωσε επίσημα νέα περιοδεία των Rolling Stones, δήλωσε χαρακτηριστικά:

«Δεν νομίζω ότι θα κάνουμε συναυλίες φέτος, αλλά ελπίζω να κάνουμε συναυλίες του χρόνου», αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο για ζωντανές εμφανίσεις το 2027.

Το νέο άλμπουμ

Οι Rolling Stones ετοιμάζονται επίσης για την κυκλοφορία του 25ου άλμπουμ τους, με τίτλο «Foreign Tongues», το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 10 Ιουλίου μέσω της Polydor/Universal Music.

Η πλήρης λίστα των τραγουδιών του νέου δίσκου αποκαλύφθηκε τον περασμένο μήνα, αυξάνοντας ακόμη περισσότερο την ανυπομονησία των θαυμαστών για τη νέα μουσική δουλειά του συγκροτήματος.

Η επιτυχία της περιοδείας «Hackney Diamonds»

Η τελευταία μεγάλη περιοδεία των Rolling Stones πραγματοποιήθηκε το 2024 στις ΗΠΑ, με αφορμή την κυκλοφορία του προηγούμενου άλμπουμ τους, «Hackney Diamonds».

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, στις 20 συναυλίες της περιοδείας πουλήθηκαν σχεδόν ένα εκατομμύριο εισιτήρια, ενώ τα συνολικά έσοδα έφτασαν τα 235 εκατομμύρια δολάρια.

Αν οι συναυλίες επιβεβαιωθούν, θα πρόκειται για μία από τις πιο πολυαναμενόμενες ροκ περιοδείες των επόμενων ετών, με εκατομμύρια θαυμαστές σε όλο τον κόσμο να περιμένουν την επίσημη ανακοίνωση.

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