search
ΠΕΜΠΤΗ 18.06.2026 17:10
search
MENU CLOSE
ΜΟΥΣΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

18.06.2026 15:41

Η Φιλαρμονική της Βιέννης στον Κήπο του Μεγάρου, ένας μουσικός κύκλος σε εξέλιξη

18.06.2026 15:41
Kipos 2026-Unitel-WIENER PHILHARMONIKER

Το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, σε συνεργασία με την Unitel, μία από τις σημαντικότερες εταιρείες παραγωγής και διανομής πολιτιστικού περιεχομένου διεθνώς, προσφέρει για τέταρτο καλοκαίρι στο κοινό της Αθήνας τέσσερις μαγευτικές βραδιές προβολών στον Κήπο. Μεγάλες όπερες, εμβληματικές ερμηνείες και ιστορικές συμφωνικές στιγμές από τις πιο φημισμένες αίθουσες του κόσμου, ζωντανεύουν κάτω από τον αττικό ουρανό.

Η Φιλαρμονική της Βιέννης στον Κήπο — ένας μουσικός κύκλος σε εξέλιξη

Το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών παρουσιάζει την Πέμπτη 2 Ιουλίου στις 20:30, την προβολή συναυλίας της Φιλαρμονικής Ορχήστρας της Βιέννης, σε καταγραφή της Unitel, με τον Christian Thielemann στο πόντιουμ και δύο από τους πιο λαμπερούς σολίστες της διεθνούς σκηνής: τον βιολιστή Augustin Hadelich και τον τσελίστα Gautier Capuçon.

Το πρόγραμμα εντάσσεται στον συνεχιζόμενο κύκλο Brahms του Thielemann με τη Φιλαρμονική της Βιέννης — μια από τις πιο φιλόδοξες και πολυσυζητημένες συνεργασίες της τρέχουσας μουσικής σεζόν. Στο επίκεντρο, το Διπλό Κοντσέρτο για βιολί και τσέλο σε λα ελάσσονα του Μπράμς — με τους Hadelich και Capuçon να «μαγεύουν» κοινό και κριτικούς — η αγαπημένη Ουγγρική Χορωδία αρ. 5 και η Τέταρτη Συμφωνία σε μι ελάσσονα — μια ερμηνεία που ο αυστριακός Τύπος χαρακτήρισε «συνδυασμό μεγαλειώδους ήχου και βαθιάς σημασίας».

Μια βραδιά Brahms υψηλού επιπέδου, στον ομορφότερο κήπο της Αθήνας — δωρεάν, για όλους.

Συντελεστές

ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΒΙΕΝΝΗΣ

ΜΟΥΣΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Christian Thielemann

ΒΙΟΛΙ Augustin Hadelich, Gautier Capuçon

Βρείτε πληροφορίες για την εκδήλωση, στην ιστοσελίδα του Μεγάρου:    https://www.megaron.gr/event/filarmoniki-tis-viennis-augustin-hadelich-gautier-capucon-christian-thielemann-provoli-unitel/

Οι εκδηλώσεις στον Κήπο του Μεγάρου πραγματοποιούνται με τη χορηγία της MOTOROIL

 Είσοδος ελεύθερη με ηλεκτρονική κράτηση

Πληροφορίες

http://www.megaron.gr

https://www.facebook.com/megaron.gr

https://www.instagram.com/megaron_athens

https://www.youtube.com/user/AthensConcertHall

Διαβάστε επίσης:

«Μαζί ή κανείς»: Μια καλοκαιρινή βραδιά με τον Γιώργο Περρή στον Κήπο του Μεγάρου

Η Ελεωνόρα Ζουγανέλη στο Βεάκειο Θέατρο Πειραιά για ένα ανεπανάληπτο live

Grammy Awards: Πέντε νέες κατηγορίες και καινούριοι κανόνες για την τελετή απονομής του 2027 (photos)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
mazarakis 88- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χάρης Δούκας: Πρόταση να πάρει το όνομα του Ανδρέα Μαζαράκη το γήπεδο μπάσκετ του Στρέφη

s_t_m_sonic35_hz
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

SEGA: Ο Sonic The Hedgehog γιορτάζει τα 35α γενέθλιά του με αγώνα δρόμου 10 χλμ. γύρω από το Λονδίνο (photos/videos)

tileorasi
MEDIA

Ανεπηρέαστος ο Alpha, ήταν πρώτος σε τηλεθέαση και την Τετάρτη (17/6)

zapatero
ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Απαγγέλθηκαν κατηγορίες στις κόρες του πρώην πρωθυπουργού Θαπατέρο

xalki theologiki sxoli – new
ΚΟΣΜΟΣ

Bloomberg: H Τουρκία δίνει πράσινο φως για την επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης – Πιέσεις από Τραμπ και ΕΕ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
evrokoinovoulio
ΚΟΣΜΟΣ

«Τι δουλειά έχει μία αυταρχική χώρα στην ΕΕ;»: Το Ευρωκοινοβούλιο ρίχνει πόρτα στην Τουρκία

doukas – androulakis – diamantopoulou 1
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ σε νευρικό σοκ: Γιατί η Διαμαντοπούλου επιτέθηκε στον Δούκα και αποθέωσε ΝΔ – Η απάντηση του δημάρχου, το σχόλιο της Χαριλάου  

patata_airfryer2
CUCINA POVERA

Ψητή πατάτα, στον φούρνο ή στη φριτέζα αέρα

dendias- famellos – zoi- anastasiadis – new
ΚΑΛΧΑΣ

Η μάχη της ακρίβειας, τα drones του Δένδια, ο Φάμελλος ως support και οι μισθολάγνοι βουλευτές, η διαφορά Τσίπρα – Ζωής και τα ευτράπελα με τον Αναστασιάδη

tsipras androulakis – kikilias- kosioni – new
ΚΑΛΧΑΣ

Η κυβέρνηση, ο Στουρνάρας και ο Άρειος Πάγος για τον νόμο Κατσέλη, το άθροισμα Τσίπρα – Ανδρουλάκη, η κίνηση Κικίλια με Μάγγο και ο προορισμός τη Σίας

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 18.06.2026 17:10
mazarakis 88- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χάρης Δούκας: Πρόταση να πάρει το όνομα του Ανδρέα Μαζαράκη το γήπεδο μπάσκετ του Στρέφη

s_t_m_sonic35_hz
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

SEGA: Ο Sonic The Hedgehog γιορτάζει τα 35α γενέθλιά του με αγώνα δρόμου 10 χλμ. γύρω από το Λονδίνο (photos/videos)

tileorasi
MEDIA

Ανεπηρέαστος ο Alpha, ήταν πρώτος σε τηλεθέαση και την Τετάρτη (17/6)

1 / 3