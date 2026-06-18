Η Φιλαρμονική της Βιέννης στον Κήπο του Μεγάρου, ένας μουσικός κύκλος σε εξέλιξη

Το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, σε συνεργασία με την Unitel, μία από τις σημαντικότερες εταιρείες παραγωγής και διανομής πολιτιστικού περιεχομένου διεθνώς, προσφέρει για τέταρτο καλοκαίρι στο κοινό της Αθήνας τέσσερις μαγευτικές βραδιές προβολών στον Κήπο. Μεγάλες όπερες, εμβληματικές ερμηνείες και ιστορικές συμφωνικές στιγμές από τις πιο φημισμένες αίθουσες του κόσμου, ζωντανεύουν κάτω από τον αττικό ουρανό.

Η Φιλαρμονική της Βιέννης στον Κήπο — ένας μουσικός κύκλος σε εξέλιξη

Το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών παρουσιάζει την Πέμπτη 2 Ιουλίου στις 20:30, την προβολή συναυλίας της Φιλαρμονικής Ορχήστρας της Βιέννης, σε καταγραφή της Unitel, με τον Christian Thielemann στο πόντιουμ και δύο από τους πιο λαμπερούς σολίστες της διεθνούς σκηνής: τον βιολιστή Augustin Hadelich και τον τσελίστα Gautier Capuçon.

Το πρόγραμμα εντάσσεται στον συνεχιζόμενο κύκλο Brahms του Thielemann με τη Φιλαρμονική της Βιέννης — μια από τις πιο φιλόδοξες και πολυσυζητημένες συνεργασίες της τρέχουσας μουσικής σεζόν. Στο επίκεντρο, το Διπλό Κοντσέρτο για βιολί και τσέλο σε λα ελάσσονα του Μπράμς — με τους Hadelich και Capuçon να «μαγεύουν» κοινό και κριτικούς — η αγαπημένη Ουγγρική Χορωδία αρ. 5 και η Τέταρτη Συμφωνία σε μι ελάσσονα — μια ερμηνεία που ο αυστριακός Τύπος χαρακτήρισε «συνδυασμό μεγαλειώδους ήχου και βαθιάς σημασίας».

Μια βραδιά Brahms υψηλού επιπέδου, στον ομορφότερο κήπο της Αθήνας — δωρεάν, για όλους.

Συντελεστές

ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΒΙΕΝΝΗΣ

ΜΟΥΣΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Christian Thielemann

ΒΙΟΛΙ Augustin Hadelich, Gautier Capuçon

Βρείτε πληροφορίες για την εκδήλωση, στην ιστοσελίδα του Μεγάρου: https://www.megaron.gr/event/filarmoniki-tis-viennis-augustin-hadelich-gautier-capucon-christian-thielemann-provoli-unitel/

Οι εκδηλώσεις στον Κήπο του Μεγάρου πραγματοποιούνται με τη χορηγία της MOTOROIL

Είσοδος ελεύθερη με ηλεκτρονική κράτηση

Πληροφορίες

http :// www.megaron.gr

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