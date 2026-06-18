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ΜΟΥΣΙΚΗ

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18.06.2026 13:06

Η Ελεωνόρα Ζουγανέλη στο Βεάκειο Θέατρο Πειραιά για ένα ανεπανάληπτο live

18.06.2026 13:06
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Το καλοκαίρι πλησιάζει. Η Ελεωνόρα Ζουγανέλη επίσης, την Τετάρτη 24 Ιουνίου 2026 στο Βεάκειο Θέατρο Πειραιά.

Με τραγούδια, ιστορίες, συγκίνηση, ένταση και την βαθιά ανάγκη να τραγουδήσουμε όλοι μαζί λίγο πιο δυνατά απ’ ό,τι πρέπει.

Με αγαπημένες στιγμές από τη δισκογραφία της, τραγούδια που έγιναν κοινές αναμνήσεις αλλά και νέες μουσικές στάσεις, η φετινή περιοδεία υπόσχεται βραδιές με ένταση, αλήθεια και τη μοναδική ενέργεια της ζωντανής μουσικής.

«Και αυτό το καλοκαίρι θα βρεθούμε ξανά από κοντά. Με φωνές δυνατές, στίχους που ξέρουν τον δρόμο και τη χαρά της ζωντανής επαφής να κάνει τα πάντα λίγο πιο αληθινά. Να πούμε όσα δεν λέγονται εύκολα, να φωνάξουμε ρεφρέν σαν να μη μας ακούει κανείς. Η καλοκαιρινή περιοδεία ξεκινά.

Φέρτε καλή παρέα.

Τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνει η μουσική.

Σας περιμένω με λαχτάρα.

Ελεωνόρα»

Συντελεστές:

  • Μουσικοί: Ευριπίδης Ζεμενίδης: Ενορχηστρώσεις & κιθάρες
  • Τάσος Βαλκάνης: Τρομπέτα
  • Αλέξανδρος Δημόπουλος: Πλήκτρα
  • Βαχάν Γκαλστιάν: Πνευστά
  • Γιώργος Πουλιάσης: Τύμπανα
  • Δημήτρης Σαββαΐδης: Λαούτο, μπουζούκι & κιθάρα
  • Χάρης Χαραλάμπους: Μπάσο
  • Φωνητικά: Ιωάννα Μόρφη & Μαργαρίτα Παπαδημητρίου
  • Ηχοληψία: Γιάννης Λαμπρόπουλος, Ζαχαρίας Σταμούλος, Γιώργος Γιαννόπουλος
  • Σχεδιασμός φώτων: Γιώργος Τσάβαλλος
  • Παραγωγή: CReatures & Solar Productions Επικοινωνία: Entechno Sessions | Cultural Promotion

INFO

  • Τοποθεσία: ΒΕΑΚΕΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
  • Ηρακλείου 13, Πειραιάς 185 33
  • Ημερομηνία Παράστασης: Τετάρτη 24 Ιουνίου 2026
  • Ώρα Έναρξης | 21:00

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