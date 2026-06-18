Mad VMA 2026: Οι μεγάλοι νικητές και η τιμητική βράβευση του Αντώνη Ρέμου – Dara και Akylas έβαλαν… φωτιά στη σκηνή! (Videos)

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Με μια βραδιά γεμάτη εντυπωσιακές παρουσίες, ξεχωριστές συνεργασίες, συγκινητικές στιγμές και εκπλήξεις ολοκληρώθηκαν τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ στο Κλειστό Γήπεδο Tae Kwon Do.
Για μια ακόμη χρονιά, το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός της χώρας επέστρεψε, με τη φετινή διοργάνωση να ξεπερνά τις προσδοκίες του κοινού.
Μια από τις πιο ιδιαίτερες στιγμές της βραδιάς αποτέλεσε η τιμητική βράβευση του Αντώνη Ρέμου για τα 30 χρόνια συνεχούς παρουσίας του στην ελληνική δισκογραφία.
Το τιμητικό βραβείο απένειμε ο παρουσιαστής της βραδιάς, Θέμης Γεωργαντάς, ενώ στο πλευρό του τραγουδιστή βρέθηκε και η κουμπάρα του, Μαρία Μπεκατώρου, η οποία έχει βαφτίσει την κόρη του, Ελένη.
Την έναρξη της φετινής διοργάνωσης σηματοδότησε ο Akylas που τραγούδησε το Ferto, κάνοντας μία μικρή αλλαγή στο περιεχόμενο του κομματιού. Ενώ, λοιπόν, οι θεατές περίμεναν να ακούσουν τον στίχο «Βέβαια, αν κερδίσω», εκείνος τους εξέπληξε, αντικαθιστώντας τον με τη φράση «Θα στα πάρω ακόμα κι αν δεν κερδίσω».
Μια ακόμα ξεχωριστή στιγμή της βραδιάς αποτέλεσε η εμφάνιση της Dara. Η νικήτρια του 70ού Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision ερμήνευσε το «Bangaranga» που οδήγησε για πρώτη φορά τη Βουλγαρία στην κορυφή, ξεσηκώνοντας το κοινό.
Μία ακόμη καλλιτέχνιδα που έδωσε φέτος το «παρών» στη Eurovision και τραγούδησε στα Mad VMA ήταν η Antigoni Buxton. Η εκπρόσωπος της Κύπρου παρουσίασε το Jalla, έχοντας δίπλα της την Αναστασία.
Από την άλλη, η Άντζελα Δημητρίου επέλεξε να ερμηνεύσει το τραγούδι «Φταίει ο έρωτας», έχοντας στο πλευρό της τη Ρία Ελληνίδου, ενώ εντυπωσιακή εμφάνιση στη σκηνή πραγματοποίησε και η Έλενα Παπαρίζου, παρουσιάζοντας το νέο της κομμάτι, με τίτλο «Αλήθεια τώρα;».
Η Ελένη Φουρέιρα απέσπασε το βραβείο «Best Performer», επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία χρονιά τη δυναμική παρουσία της στη σκηνή, ενώ ο FY αναδείχθηκε νικητής στην κατηγορία «Καλύτερο Urban».
Δεκάδες δημοφιλείς καλλιτέχνες έδωσαν το παρών στη φετινή διοργάνωση, η οποία για ακόμα μια χρονιά επιβεβαιώνει τη δυναμική της ελληνικής μουσικής σκηνής, αναδεικνύοντας τους δημιουργούς που ξεχώρισαν κατά τη διάρκεια της χρονιάς.
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