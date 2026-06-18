Mad VMA 2026: Οι μεγάλοι νικητές και η τιμητική βράβευση του Αντώνη Ρέμου – Dara και Akylas έβαλαν… φωτιά στη σκηνή! (Videos)

Με μια βραδιά γεμάτη εντυπωσιακές παρουσίες, ξεχωριστές συνεργασίες, συγκινητικές στιγμές και εκπλήξεις ολοκληρώθηκαν τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ στο Κλειστό Γήπεδο Tae Kwon Do.

Για μια ακόμη χρονιά, το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός της χώρας επέστρεψε, με τη φετινή διοργάνωση να ξεπερνά τις προσδοκίες του κοινού.

Μια από τις πιο ιδιαίτερες στιγμές της βραδιάς αποτέλεσε η τιμητική βράβευση του Αντώνη Ρέμου για τα 30 χρόνια συνεχούς παρουσίας του στην ελληνική δισκογραφία.

Το τιμητικό βραβείο απένειμε ο παρουσιαστής της βραδιάς, Θέμης Γεωργαντάς, ενώ στο πλευρό του τραγουδιστή βρέθηκε και η κουμπάρα του, Μαρία Μπεκατώρου, η οποία έχει βαφτίσει την κόρη του, Ελένη.

Την έναρξη της φετινής διοργάνωσης σηματοδότησε ο Akylas που τραγούδησε το Ferto, κάνοντας μία μικρή αλλαγή στο περιεχόμενο του κομματιού. Ενώ, λοιπόν, οι θεατές περίμεναν να ακούσουν τον στίχο «Βέβαια, αν κερδίσω», εκείνος τους εξέπληξε, αντικαθιστώντας τον με τη φράση «Θα στα πάρω ακόμα κι αν δεν κερδίσω».

Μια ακόμα ξεχωριστή στιγμή της βραδιάς αποτέλεσε η εμφάνιση της Dara. Η νικήτρια του 70ού Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision ερμήνευσε το «Bangaranga» που οδήγησε για πρώτη φορά τη Βουλγαρία στην κορυφή, ξεσηκώνοντας το κοινό.

Μία ακόμη καλλιτέχνιδα που έδωσε φέτος το «παρών» στη Eurovision και τραγούδησε στα Mad VMA ήταν η Antigoni Buxton. Η εκπρόσωπος της Κύπρου παρουσίασε το Jalla, έχοντας δίπλα της την Αναστασία.

Από την άλλη, η Άντζελα Δημητρίου επέλεξε να ερμηνεύσει το τραγούδι «Φταίει ο έρωτας», έχοντας στο πλευρό της τη Ρία Ελληνίδου, ενώ εντυπωσιακή εμφάνιση στη σκηνή πραγματοποίησε και η Έλενα Παπαρίζου, παρουσιάζοντας το νέο της κομμάτι, με τίτλο «Αλήθεια τώρα;».

Η εμφάνιση του Ακύλα

Η Dara ξεσηκώνει το κοινό με το «Bangaranga»

«Jalla» από Antigoni Buxton και Αναστασία

Άντζελα Δημητρίου και Ρία Ελληνίδου σε ντουέτο – έκπληξη

Νέο τραγούδι από την Έλενα Παπαρίζου

Ρέμος και Klavdia σε ένα υπέροχο ντουέτο!

Η Ελένη Φουρέιρα απέσπασε το βραβείο «Best Performer», επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία χρονιά τη δυναμική παρουσία της στη σκηνή, ενώ ο FY αναδείχθηκε νικητής στην κατηγορία «Καλύτερο Urban».

Ο Μίνως Μάτσας παρέλαβε το βραβείο «Καλύτερο Τραγούδι Ταινίας» για τον «Καποδίστρια»

«Καλύτερο Nτουέτο» Lila & Toquel

Το βραβείο για την «Μπαλάντα της Χρονιάς» από τον APON

Apon και Μαριώ σε μία ανατρεπτική συνεργασία

Η Ρία Ελληνίδου κάνει… «Σαφάρι» στη σκηνή των Mad VMA

Akylas και… «Akyla Tequila»

H εμφάνιση της Μαρίνας Σάττι

Όλοι οι νικητές των Mad Video Music Awards 2026

Βίντεο της χρονιάς: Ελένη Φουρέιρα – «Alleluia»

Καλύτερο λαϊκό modern: Κατερίνα Λιόλιου – «Λογαριασμός»

Καλύτερο urban: FY – «Money Dance»

Καλύτερο ντουέτο: Toquel & LILA – «Poios na sou to pei»

Καλύτερη μπαλάντα: Apon – «Καθρέφτης»

Καλύτερο ποπ: Marina Satti – «Lola»

Τραγούδι της χρονιάς – Airplay: Άννα Βίσση – «Όλα Για Όλα»

Τραγούδι της χρονιάς – Digital: Κωνσταντίνος Αργυρός & Noizy – «Nero»

Τραγούδι της χρονιάς λαϊκό: Θοδωρής Φέρρης – «Κατάματα»

Τραγούδι viral: Akylas – «Ferto»

Τραγούδι της χρονιάς hip hop: Saske – «5AM»

Best Performer: Ελένη Φουρέιρα

Καλλιτέχνης λαϊκό: Θοδωρής Φέρρης

Καλλιτέχνης λαϊκό modern: Κατερίνα Λιόλιου

Καλλιτέχνης ποπ: Apon

Καλύτερος πρωτοεμφανιζόμενος: Akylas

Καλλιτέχνης hip hop & urban: Rack

Καλύτερο album: Marina Satti – «Pop Too»

Καλύτερο τραγούδι ταινίας & OST by ΕΚΚΟΜΕΔ: «Καποδίστριας» – Μίνως Μάτσας

Viral Hero: Fipster

Δεκάδες δημοφιλείς καλλιτέχνες έδωσαν το παρών στη φετινή διοργάνωση, η οποία για ακόμα μια χρονιά επιβεβαιώνει τη δυναμική της ελληνικής μουσικής σκηνής, αναδεικνύοντας τους δημιουργούς που ξεχώρισαν κατά τη διάρκεια της χρονιάς.

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