«Μαζί ή κανείς»: Μια καλοκαιρινή βραδιά με τον Γιώργο Περρή στον Κήπο του Μεγάρου

Το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών υποδέχεται τον Γιώργο Περρή στον Κήπο την Πέμπτη 9 Ιουλίου στις 21:00, για μια βραδιά που ο ίδιος έχει ονομάσει «Μαζί ή κανείς» -και ο τίτλος είναι πρόσκληση.

Να τραγουδήσουμε μαζί του, να συγκινηθούμε, να ξεδώσουμε και να δραπετεύσουμε -για όσο διαρκεί ένα playlist φτιαγμένο με αγάπη, μαζί με τους εξαιρετικούς μουσικούς συνεργάτες του.

Ο Γιώργος Περρής έχει ένα σπάνιο χάρισμα: μπαίνει στις καρδιές μας χωρίς να χτυπήσει την πόρτα. Με τη βελούδινη φωνή του και μια ερμηνευτική ικανότητα που γεφυρώνει μουσικούς κόσμους -από την Ελλάδα και τη Γαλλία ως την Αμερική- έχει χτίσει μια σχέση με το κοινό του που μοιάζει περισσότερο με φιλία παρά με θαυμασμό.

Το πρόγραμμα ταξιδεύει στο σύμπαν των παλιότερων τραγουδιών του, συνδυάζοντάς τα με ελληνικές και διεθνείς επιτυχίες που αγαπά να ερμηνεύει -ένα ιδανικό soundtrack γεμάτο φως και συγκινήσεις.

Μια βραδιά «μαζί», όπου δεν λείπει κανείς.

Συμπαραγωγή: Μέγαρο Μουσικής Αθηνών & MINOS EMI / UNIVERSAL

Οι εκδηλώσεις στον Κήπο του Μεγάρου πραγματοποιούνται με τη χορηγία της MOTOROIL

Η προπώληση έχει αρχίσει

Τιμή εισιτηρίου | 15 € (γενική είσοδος)

Εισιτήρια

210 72 82 333

Πρόσθετες πληροφορίες ΕΔΩ

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