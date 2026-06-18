Ο Roger Waters και η Mona Miari διασκευάζουν το «Comfortably Numb» για την Παλαιστίνη (Video)

Ο Roger Waters συνεργάστηκε με την Παλαιστίνια τραγουδοποιό Mona Miari για να επαναπροσδιορίσουν το κλασικό τραγούδι των Pink Floyd, “Comfortably Numb”, ως φόρο τιμής στη Γάζα.

Αρχικά κυκλοφόρησε ως μέρος του εμβληματικού άλμπουμ του συγκροτήματος του 1979, The Wall, και κυκλοφόρησε ως single την επόμενη χρονιά. Οι στίχοι του κομματιού φέρεται να είναι εμπνευσμένοι από την εμπειρία του Waters να του χορηγούνται ηρεμιστικά για κράμπες στο στομάχι πριν από μια συναυλία το 1977 και αποτελεί ένα από τα πιο δημοφιλή τραγούδια του συγκροτήματος.

Out on YT today! "Comfortably Numb Re-Imagined" – the song and full visual release – is now live on all platforms.



From us to you – the people, a reflection on memory, dignity, and truth.



WATCH — https://t.co/idYWohBGB6 pic.twitter.com/dYdcu6NGD3 — Roger Waters ✊ (@rogerwaters) June 17, 2026

Μετατρέποντας ένα από τα πιο εμβληματικά τραγούδια της ροκ σε έναν στοχασμό για τη θλίψη, την αλληλεγγύη και την αντίσταση, η νέα διασκευή περιλαμβάνει μια πιο ήπια εκδοχή του αρχικού μεγαλείου του ροκ κομματιού, αντικαθιστώντας τα εκρηκτικά σόλο κιθάρας με ακουστική ενορχήστρωση, αραβικές φωνητικές ενορχηστρώσεις και μοτίβα της Μέσης Ανατολής. Η διασκευή επαναπροσδιορίζει τα διαχρονικά θέματα της αποξένωσης και της απάθειας μέσα από το πρίσμα της Γάζας, μετατρέποντας το μήνυμά του σε μια άμεση απόρριψη της αδιαφορίας απέναντι στη συνεχιζόμενη γενοκτονία που διαπράττεται από την ισραηλινή κατοχή.

Τόσο η Miari όσο και ο Waters συνεισφέρουν με νέους στίχους που εμβαθύνουν το συναισθηματικό και πολιτικό εύρος του κομματιού. Η Miari δημιουργεί ένα στοιχειωμένο αραβικό απόσπασμα αφιερωμένο στην εξάχρονη Hind Rajab με τον τίτλο «Το νανούρισμα της Hind», που παρουσιάζεται ως ένας φανταστικός διάλογος μεταξύ της Hind και της μητέρας της. Εν τω μεταξύ, οι στίχοι του Waters για το κομμάτι αντανακλούν τη μνήμη, την υπευθυνότητα και την ιερότητα της ανθρώπινης ζωής. Σε όλο το τραγούδι, το αρχικό ρεφρέν αντιστρέφεται σε μια σαφή δήλωση πρόθεσης: «Δεν θα νιώσω ποτέ βολικά απαθής».

Το κομμάτι έκανε πρεμιέρα στο SVA Theater της Νέας Υόρκης, όπου οι Waters και Miari παρουσίασαν τόσο το τραγούδι όσο και την συνοδευτική ταινία μικρού μήκους εννέα λεπτών. Σε σκηνοθεσία David Barron, η ταινία ενσωματώνει πλάνα γυρισμένα στη Γάζα από τον Suhail Nassar και παραγωγή της Yasmin Almokhamad-Sarkisian. Η προβολή περιελάμβανε επίσης μια ζωντανή παράσταση και μια ευρύτερη συζήτηση για την τέχνη, τη λογοκρισία και την Παλαιστίνη.

Κυκλοφορώντας μέσω μιας ευρύτερης πολυμεσικής καμπάνιας με επίκεντρο τη Γάζα, όλα τα έσοδα από το «Comfortably Numb Re-Imagined» θα διατεθούν στις προσπάθειες έκτακτης βοήθειας του Ταμείου Αρωγής των Παιδιών της Παλαιστίνης στη Γάζα.

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