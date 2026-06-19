Τραγουδίστρια στο Ιράν καταδικάστηκε σε 74 μαστιγώματα επειδή τραγούδησε χωρίς χιτζάμπ

Σάλο έχει προκαλέσει η καταδίκη της Ιρανής τραγουδίστριας Παραστού Αχμαντί (Parastoo Ahmadi) και οκτώ μελών της μουσικής και παραγωγικής της ομάδας σε 74 μαστιγώματα, μετά από συναυλία που μεταδόθηκε ζωντανά μέσω YouTube και στην οποία η καλλιτέχνιδα εμφανίστηκε χωρίς χιτζάμπ.

Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που επικαλούνται οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και νομικοί, το ποινικό δικαστήριο της επαρχίας Κομ επέβαλε στους κατηγορούμενους -πέρα από τη μαστίγωση- διετή απαγόρευση εξόδου από το Ιράν και διετή απαγόρευση άσκησης καλλιτεχνικής δραστηριότητας, με τις κατηγορίες να περιλαμβάνουν προσβολή της δημόσιας αιδούς και παραγωγή και δημοσίευση «ανήθικου και χυδαίου περιεχομένου» στο διαδίκτυο.

Another jaw dropping bravery by an Iranian woman. Singer Parastoo Ahmady did a live performance in Iran a few hours ago in an ancient road inn/caravansary.



This is while the regime not only continues to ban women from singing, it just passed a new law that imposes even more… pic.twitter.com/YMAK6y19Bl — Bahman Kalbasi (@BahmanKalbasi) December 12, 2024

Ειδικότερα, η υπόθεση αφορά συναυλία που πραγματοποιήθηκε τον Δεκέμβριο του 2024 και μεταδόθηκε ζωντανά από το κανάλι της Αχμαντί στο YouTube. Η 29χρονη τραγουδίστρια ερμήνευσε το πατριωτικό τραγούδι «Az Khoone Javanane Vatan» («Από το Αίμα των Νέων της Πατρίδας») χωρίς να φορά χιτζάμπ, σε μια εμφάνιση που έγινε σύντομα viral, συγκεντρώνοντας εκατομμύρια προβολές.

Λίγο μετά τη δημοσίευση του βίντεο, η Αχμαντί και αρκετοί μουσικοί συνελήφθησαν από τις ιρανικές αρχές, προτού αφεθούν ελεύθεροι. Ωστόσο, η δικαστική έρευνα συνεχίστηκε και κατέληξε στην επιβολή των συγκεκριμένων ποινών.

One day after the U.S. signed a deal with the Islamic Republic، the regime in Iran, handed Parastoo Ahmadi 74 lashes for singing on YouTube.



They call America the Great Satan. And then they flew to the table and signed a deal with the «Devil«. But a woman’s voice scared them… pic.twitter.com/FMJdKD7EGZ June 18, 2026

Αντιδράσεις από οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Παρόλο που το επίσημο δικαστικό πρακτορείο ειδήσεων της χώρας δεν έχει ακόμη δημοσιεύσει την απόφαση, ομάδες υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δικηγόροι που εξέτασαν τα έγγραφα δήλωσαν ότι το μοτίβο των συλλήψεων και των νομικών υποθέσεων εναντίον καλλιτεχνών που αψηφούν δημόσια το καθεστώς, αντανακλά μια ευρύτερη προσπάθεια καταστολής της πολιτιστικής διαφωνίας και της ελεύθερης έκφρασης.

«Ακόμη μία απόδειξη ότι η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα παραμένει αμετάβλητη» δήλωσε η Μπαχάρ Γκαντεχαρί, διευθύντρια υπεράσπισης δικαιωμάτων στο Κέντρο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα στο Ιράν.

«Η τιμωρία της Παραστού Αχμαντί με 74 μαστιγώματα επειδή τραγούδησε και εμφανίστηκε χωρίς χιτζάμπ αποκαλύπτει το χάσμα ανάμεσα στην εικόνα που προσπαθεί να προβάλλει το καθεστώς και την πραγματικότητα που βιώνουν οι πολίτες» τόνισε.

Η ποινή στερείται νομικής βάσης

Από την πλευρά του, ο δικηγόρος ανθρωπίνων δικαιωμάτων Μοΐν Χαζαελί υποστήριξε ότι η απόφαση δεν στηρίζεται στο ιρανικό ποινικό δίκαιο, υπογραμμίζοντας ότι ούτε το τραγούδι ούτε η παραγωγή μουσικών έργων από γυναίκες αποτελούν ποινικά αδικήματα.

«Το τραγούδι, η εκτέλεση μουσικής και η παραγωγή ή η διάδοση μουσικών έργων από γυναίκες δεν ποινικοποιούνται βάσει του ιρανικού ποινικού δικαίου. Κατά συνέπεια, τέτοιες δραστηριότητες δεν μπορούν εύλογα να ερμηνευθούν ως “παραγωγή, διανομή ή δημοσίευση άσεμνου περιεχομένου”. Η επιβολή ποινής μαστίγωσης εναντίον καλλιτεχνών, ακτιβιστών της κοινωνίας των πολιτών ή άλλων πολιτών δεν αποτελεί απλώς ζήτημα εσωτερικού ποινικού δικαίου. Επίσης, εγείρει σοβαρές ανησυχίες σχετικά με τις διεθνείς υποχρεώσεις των κρατών να απαγορεύουν τα βασανιστήρια και να διασφαλίζουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Για αυτόν τον λόγο, πολλές οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων θεωρούν το μαστίγωμα όχι νόμιμη μορφή τιμωρίας, αλλά μάλλον μορφή βασανιστηρίων και απάνθρωπης μεταχείρισης» σημείωσε.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις τόσο στο εσωτερικό του Ιράν όσο και στην ιρανική διασπορά, με πολλούς καλλιτέχνες να κάνουν λόγο για κλιμάκωση της πολιτιστικής καταστολής και για προσπάθεια εκφοβισμού όλων όσοι αμφισβητούν τους αυστηρούς κοινωνικούς κανόνες που επιβάλλει το καθεστώς.

Για τους Ιρανούς καλλιτέχνες, η απόφαση, αν και όχι απροσδόκητη, έχει εντείνει τους φόβους για κλιμάκωση της πολιτιστικής καταπίεσης.

«Η καταδίκη της Παραστού Αχμάντι σε μαστίγωμα απλώς και μόνο επειδή τραγούδησε δημόσια χωρίς χιτζάμπ αποτελεί μια έντονη υπενθύμιση ότι, παρά τις συζητήσεις στην Ουάσιγκτον για ένα «νέο καθεστώς» στο Ιράν, ο μηχανισμός καταστολής της Ισλαμικής Δημοκρατίας παραμένει αμετάβλητος» δήλωσε η Ιρανο-Βρετανίδα ηθοποιός Ναζανίν Μπονιάντι.

«Το να υποστηρίζουμε ένα καθεστώς που μαστιγώνει τις γυναίκες για τις φωνές τους και σκοτώνει πολίτες επειδή απαιτούν τα δικαιώματά τους, το ενθαρρύνει να συνεχίσει την τυραννική του πορεία» πρόσθεσε.

«Οι Ιρανές γυναίκες δεν σταματούν ποτέ να αγωνίζονται»

Από την πλευρά της, η Ιρανή ηθοποιός Σεταρέχ Μαλεκί, η οποία αναγκάστηκε σε εξορία μετά τον πρωταγωνιστικό της ρόλο στην υποψήφια για Όσκαρ ταινία του Μοχάμεντ Ρασούλοφ, «Ο Σπόρος του Ιερού Σύκου», τόνισε ότι η ερμηνεία της είχε ισχυρό συναισθηματικό αντίκτυπο πάνω της.

«Όταν παρακολούθησα το βίντεο της συναυλίας της Parastoo Ahmadi, αναζωπύρωσε το πνεύμα αντίστασης μέσα μου. Για μέρες, συνέχιζα να παρακολουθώ τα βίντεο ξανά και ξανά και ένιωθα απέραντα περήφανη για την Parastoo. Γνωρίζοντας όλες τις συνέπειες που θα έπρεπε να αντιμετωπίσει, αρνήθηκε να παραιτηθεί από το δικαίωμά της, ως γυναίκα, να ζει, να τραγουδάει και να ακούγεται. Οι Ιρανές γυναίκες δεν σταματούν ποτέ να αγωνίζονται ενάντια στην τυραννία, ούτε για μια στιγμή, και αυτό είναι πραγματικά αξιοσημείωτο. Για έναν Ιρανό καλλιτέχνη που αρνείται να συμμορφωθεί με τη λογοκρισία στο εσωτερικό του Ιράν, η καθημερινή ρουτίνα είναι μια μορφή αντίστασης. Έχουμε διανύσει μεγάλη απόσταση, αλλά υπάρχει ακόμα μακρύς δρόμος μπροστά μας. Είμαι ευγνώμων που κάθε μέρα ένας άλλος αγαπημένος καλλιτέχνης μας υπενθυμίζει ξανά την ελπίδα και γίνεται ένα φως που μας καθοδηγεί» δήλωσε στον Guardian.

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