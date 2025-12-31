Δημήτρης Αρβανίτης για «Καποδίστρια» του Γιάννη Σμαραγδή» – «Παλιομοδίτικη, φοβερά αποτυχημένη κι επικίνδυνα κακή η ταινία» (Video)

«Παλιομοδίτικη, αποτυχημένη και επικίνδυνα κακή» χαρακτήρισε ο Δημήτρης Αρβανίτης την ταινία «Καποδίστριας», επισημαίνοντας ότι αν και πήγε να δει το νέο κινηματογραφικό εγχείρημα του συναδέλφου του, Γιάννη Σμαραγδή, ωστόσο, εγκατέλειψε την αίθουσα πριν ολοκληρωθεί το έργο.

«Τον “Καποδίστρια” τον είδα, αυτή η ταινία κυριολεκτικά με άφησε άναυδο γιατί δεν είναι κινηματογράφος καν. Είναι συγκόλληση μεγάλων στιγμών ενός ήρωα. Δραματουργικά δεν προχωρεί καθόλου και δεν βλέπει τον ήρωα σε βάθος. Επίσης, είναι παλιομοδίτικο στην αντίληψή του τόσο πολύ, τόσο γερασμένο, που με έπιασε κατάθλιψη. Δεν μπορούσα να το δω όλο, έφυγα από την αίθουσα Νομίζω ότι είναι μια φοβερά αποτυχημένη και επικίνδυνα κακή στο να δημιουργήσει ένα προηγούμενο όπου θα βλέπουμε τέτοιες καρικατούρες ηρώων που σημάδεψαν την ελληνικότητα» είπε, μεταξύ άλλων, μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής “Super Κατερινα”.

