search
ΣΑΒΒΑΤΟ 20.06.2026 09:21
search
MENU CLOSE
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

20.06.2026 08:42

Νέα ανάρτηση Γιαννακόπουλου για Ομπράντοβιτς: «Μπαμπά, μείνε ήσυχος… Τον έφερα πίσω»

20.06.2026 08:42
giannakopoulos_obradovic

«Μπαμπά, μείνει ήσυχος… Τον έφερα πίσω!». Με αυτή την ανάρτηση ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος αφήνει να εννοηθεί πως «κλείδωσε» η επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό, μετά από 14 χρόνια.

Αν κρίνουμε από την ανάρτηση του ισχυρού άνδρα της ΚΑΕ, μετά τα μεσάνυχτα, η συμφωνία με τον πολύπειρο Σέρβο τεχνικό έχει πλέον «κλειδώσει».

Ο Σέρβος προπονητής έχει γράψει ιστορία ως προπονητής του Παναθηναϊκού με 5 πρωταθλήματα Ευρώπης. Στη συνέχεια ανέλαβε τη Φενέρμπαχτσε και την Παρτιζάν, από την οποία και παραιτήθηκε στα μέσα της περασμένης σεζόν.

Διαβάστε επίσης:

Μουντιάλ 2026 – Μαρκ Κουκουρέγια: Ο μοναδικός Μαδριλένος της «ρόχα»

Μουντιάλ 2026: Πρόκριση στους «32» για τη Βραζιλία με Κούνια και Βινίσιους, 3-0 την Αϊτή (Video)

Ο Ιμπραΐμοβιτς «εξάγει» βαλκανικό κέφι στις ΗΠΑ: Χόρεψε διασκευή του «Άστατος» του Πασχάλη Τερζή

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
lidl santorini
BUSINESS

Νέα επένδυση της Lidl Ελλάς στη Σαντορίνη με κατάστημα σύγχρονων προδιαγραφών και υποδομών

gripi_twn_ptinwn
ΚΟΣΜΟΣ

Η γρίπη των πτηνών έφτασε στην Αυστραλία: Επιβεβαιώθηκε το πρώτο της κρούσμα

mpala-mundial-2
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πανόραμα Μουντιάλ 2026: Αποτελέσματα και βαθμολογίες

pentelikon kifisia xenodoxeio – new
ΕΛΛΑΔΑ

Πεντελικόν: Το ξενοδοχείο-φάντασμα της Κηφισιάς και το μυστήριο με τα σχέδια αξιοποίησής του

gipedo-kansas-mundial
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Το πρόγραμμα και τα κανάλια μετάδοσης

Δείτε όλες τις ειδήσεις
DIKAIOSINI
ΕΛΛΑΔΑ

Συνταγματική Αναθεώρηση: Συντριπτικό «ναι» στην κατάργηση του άρθρου 86 από την Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων

vitamines-new
ΥΓΕΙΑ

Η βιταμίνη που δεν αφήνει τον εγκέφαλο να «γεράσει»

efka suntaxiouxoi
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέο «μαχαίρι» στις συντάξεις: Παρακρατήσεις-φωτιά έως 10% για λάθη του ίδιου του ΕΦΚΑ

peripoliko-nyxta
ΕΛΛΑΔΑ

Εξαφάνιση Σταυρούλας Λεβεντάκη: Εντοπίστηκε ο ενοικιαστής της, συνελήφθη για ναρκωτικά - Πληροφορίες για κηλίδες αίματος στο σπίτι του

THANASSIS_AVGERINOS
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Αυγερινός απαντά για το πολυτελές αυτοκίνητο της Καρυστιανού

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 20.06.2026 09:14
lidl santorini
BUSINESS

Νέα επένδυση της Lidl Ελλάς στη Σαντορίνη με κατάστημα σύγχρονων προδιαγραφών και υποδομών

gripi_twn_ptinwn
ΚΟΣΜΟΣ

Η γρίπη των πτηνών έφτασε στην Αυστραλία: Επιβεβαιώθηκε το πρώτο της κρούσμα

mpala-mundial-2
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πανόραμα Μουντιάλ 2026: Αποτελέσματα και βαθμολογίες

1 / 3