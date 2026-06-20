Νέα ανάρτηση Γιαννακόπουλου για Ομπράντοβιτς: «Μπαμπά, μείνε ήσυχος… Τον έφερα πίσω»

«Μπαμπά, μείνει ήσυχος… Τον έφερα πίσω!». Με αυτή την ανάρτηση ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος αφήνει να εννοηθεί πως «κλείδωσε» η επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό, μετά από 14 χρόνια.

Αν κρίνουμε από την ανάρτηση του ισχυρού άνδρα της ΚΑΕ, μετά τα μεσάνυχτα, η συμφωνία με τον πολύπειρο Σέρβο τεχνικό έχει πλέον «κλειδώσει».

Ο Σέρβος προπονητής έχει γράψει ιστορία ως προπονητής του Παναθηναϊκού με 5 πρωταθλήματα Ευρώπης. Στη συνέχεια ανέλαβε τη Φενέρμπαχτσε και την Παρτιζάν, από την οποία και παραιτήθηκε στα μέσα της περασμένης σεζόν.

Διαβάστε επίσης:

Μουντιάλ 2026 – Μαρκ Κουκουρέγια: Ο μοναδικός Μαδριλένος της «ρόχα»

Μουντιάλ 2026: Πρόκριση στους «32» για τη Βραζιλία με Κούνια και Βινίσιους, 3-0 την Αϊτή (Video)



Ο Ιμπραΐμοβιτς «εξάγει» βαλκανικό κέφι στις ΗΠΑ: Χόρεψε διασκευή του «Άστατος» του Πασχάλη Τερζή



