Νέα ανάρτηση Γιαννακόπουλου για Ομπράντοβιτς: «Μπαμπά, μείνε ήσυχος… Τον έφερα πίσω»

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«Μπαμπά, μείνει ήσυχος… Τον έφερα πίσω!». Με αυτή την ανάρτηση ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος αφήνει να εννοηθεί πως «κλείδωσε» η επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό, μετά από 14 χρόνια.
Αν κρίνουμε από την ανάρτηση του ισχυρού άνδρα της ΚΑΕ, μετά τα μεσάνυχτα, η συμφωνία με τον πολύπειρο Σέρβο τεχνικό έχει πλέον «κλειδώσει».
Ο Σέρβος προπονητής έχει γράψει ιστορία ως προπονητής του Παναθηναϊκού με 5 πρωταθλήματα Ευρώπης. Στη συνέχεια ανέλαβε τη Φενέρμπαχτσε και την Παρτιζάν, από την οποία και παραιτήθηκε στα μέσα της περασμένης σεζόν.
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