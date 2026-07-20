Η «Οδύσσεια» γράφει ιστορία στο παγκόσμιο box office – «Έφτασα στα όρια της αντοχής μου» λέει ο Νόλαν (Video)

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Θριαμβευτικό ήταν το ξεκίνημα της Οδύσσειας, με την υπερπαραγωγή του Κρίστοφερ Νόλαν να σημειώνει εντυπωσιακές επιδόσεις στις κινηματογραφικές αίθουσες παγκοσμίως, ξεπερνώντας κάθε προσδοκία.

Σύμφωνα με την Universal Pictures, η ταινία συγκέντρωσε 264 εκατ. δολάρια στο παγκόσμιο box office μέσα στις πρώτες τρεις ημέρες προβολής της, με το άνοιγμά της να είναι, μάλιστα, ισχυρότερο από εκείνο του «Oppenheimer» το 2023, που ολοκλήρωσε την κινηματογραφική του πορεία με συνολικές εισπράξεις 975 εκατ. δολαρίων.

Μετά την ολοκλήρωση της «Οδύσσειας», ο Βρετανός σκηνοθέτης παραδέχθηκε ότι η απαιτητική παραγωγή δοκίμασε τα όρια της αντοχής τόσο του ίδιου όσο και ολόκληρου του συνεργείου του, επισημαίνοντας ότι θα χρειστούν τουλάχιστον τρία χρόνια μέχρι να επιστρέψει στις αίθουσες με νέα ταινία.

«Σίγουρα έφτασα στα όρια της δικής μου αντοχής και, νομίζω, της αντοχής όλων. Είναι η “Οδύσσεια”, φυσικά και έπρεπε να είναι δύσκολη. Δεν θα κάναμε σωστά τη δουλειά μας, αν μια ταινία για την “Οδύσσεια” δεν φαινόταν δύσκολη» δήλωσε, σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Today», ενώ ερωτηθείς αν θα περάσουν τρία χρόνια μέχρι την επόμενη ταινία του, ο Νόλαν απάντησε: «Τουλάχιστον».

Αυτό σημαίνει ότι το επόμενο έργο του δεν αναμένεται να φτάσει στις αίθουσες πριν από το 2029, κάτι που βέβαια δεν αποτελεί μεγάλη απόκλιση από τον ρυθμό του, αν αναλογιστεί κανείς ότι η «Δουνκέρκη» κυκλοφόρησε το 2017, το «Tenet» το 2020, το «Οπενχάιμερ» το 2023 και η «Οδύσσεια» το 2026.

Όπως φαίνεται, ο Νόλαν παραμένει πιστός στο διάστημα των τριών χρόνων, μόνο που αυτή τη φορά δεν κρύβει πόσο εξαντλητική ήταν η διαδρομή.

Αξίζει να σημειωθεί ότι μία από τις μεγαλύτερες τεχνικές προκλήσεις, ήταν η απόφασή του να γυρίσει ολόκληρη την ταινία με κινηματογραφικές κάμερες IMAX, καθώς πρόκειται για την πρώτη μεγάλου μήκους παραγωγή που γυρίστηκε εξ ολοκλήρου με το συγκεκριμένο σύστημα.

Πριν αρχίσουν τα γυρίσματα, ο Νόλαν είχε πει στην ομάδα της IMAX ότι, αν υπήρχε μία ταινία για την οποία άξιζε να πραγματοποιηθεί αυτό το παλιό όνειρο, αυτή ήταν η «Οδύσσεια».

Ωστόσο, η απόφαση αυτή είχε ως αποτέλεσμα να πολλαπλασιαστούν τόσο οι τεχνικές όσο και οι σωματικές απαιτήσεις μιας παραγωγής που ήδη περιλάμβανε ταξίδια, θαλάσσια γυρίσματα, τεράστια σκηνικά και πολυπληθές καστ.

Σε κάθε περίπτωση, και παρά την εξάντληση, ο Νόλαν επιμένει ότι δεν θα ήθελε να είχε κάνει την ταινία με ευκολότερο ή ασφαλέστερο τρόπο. Όπως έχει υποστηρίξει, τα μεγάλα στούντιο αποτυγχάνουν όταν προσπαθούν να περιορίσουν το ρίσκο, επειδή το κοινό αναζητά ακριβώς εκείνο που δεν έχει ξαναδεί.

«Το μεγαλύτερο ρίσκο από όλα είναι να παίζεις εκ του ασφαλούς», είχε πει. Για τον Νόλαν, λοιπόν, η εξάντληση δεν αποτελεί απόδειξη ότι η παραγωγή ξέφυγε από τον έλεγχο, αλλά ότι η ταινία έφτασε όσο μακριά πίστευε πως απαιτούσε το ίδιο το ομηρικό έπος.

Τώρα, μετά τη δική του «Οδύσσεια», ο σκηνοθέτης χρειάζεται χρόνο για να επιστρέψει…

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