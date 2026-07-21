ΜΜΕ ΗΠΑ: Ομοσπονδιακό δικαστήριο «παγώνει» την συγχώνευση Paramount – Warner

Takeaways by to pontiki AI Ομοσπονδιακό δικαστήριο της Καλιφόρνια ανέστειλε για 14 ημέρες τη διαδικασία συγχώνευσης Paramount, Skydance και Warner Bros.

Discovery ύψους 110 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η απόφαση ελήφθη κατόπιν ομαδικής αγωγής 12 Πολιτειών, οι οποίες υποστηρίζουν ότι η συμφωνία παραβιάζει την αντιμονοπωλιακή νομοθεσία και βλάπτει τον ανταγωνισμό.

Η δικαστής έκρινε απαραίτητη την προσωρινή παύση προκειμένου να εξεταστούν περαιτέρω τα ζητήματα που έθεσαν οι γενικοί εισαγγελείς στην αγωγή τους.

Το δικαστήριο προγραμμάτισε προκαταρκτική ακρόαση για τις 3 Αυγούστου, ώστε να αποφασιστεί εάν η προσωρινή διαταγή περιορισμού θα λάβει παράταση.

Η Paramount αμφισβητεί τους ισχυρισμούς περί αντιανταγωνιστικών πρακτικών, υποστηρίζοντας ότι η συγχώνευση είναι νόμιμη και θα αποφέρει οφέλη στους καταναλωτές και τη βιομηχανία.

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Δικαστικό «φρένο» στην επικείμενη κολοσσιαία συγχώνευση Paramount/Skydance–Warner Bros. Discovery, ύψους 110 δισ. δολαρίων, βάζει το ομόσπονδο δικαστήριο της Καλιφόρνια με απόφαση χθες βράδυ (ώρα Ελλάδας), σε συνέχεια της αγωγής που είχαν καταθέσει την προηγούμενη εβδομάδα γενικοί εισαγγελείς 12 Πολιτειών της Αμερικής.

Στην ομαδική αγωγή οι 12 Πολιτείες υποστήριξαν πως παραβιάζεται η ομοσπονδιακή αντιμονοπωλιακή νομοθεσία και ότι η ολοκλήρωση της συγχώνευσης θα έβλαπτε ανεπανόρθωτα τον ανταγωνισμό.

Η καθυστέρηση αποτελεί ίσως την πιο σημαντική νομική πρόκληση που σχετίζεται με τη συγχώνευση παγκοσμίως μέχρι σήμερα.

Ενώ ορισμένες ξένες ρυθμιστικές αρχές, συμπεριλαμβανομένης της Αρχής Ανταγωνισμού και Αγορών του Ηνωμένου Βασιλείου, εξακολουθούν να εξετάζουν τη συμφωνία, καμία δεν έχει εκδώσει εντολή που να απαγορεύει ανεξάρτητα στην P/SKY και την WBD να ολοκληρώσουν τη συμφωνία.

Η απόφαση της ομοσπονδιακής δικαστή ορίζει «πάγωμα» της διαδικασίας για 14 ημέρες, που σημαίνει ότι οι δύο πλευρές δεν μπορούν να κάνουν κάποια ενέργεια- επι της συγχώνευσης- προς το παρόν.

Η δικαστής υποστήριξε πως «ήταν προς το συμφέρον του κοινού να εκδοθεί η παύση, επειδή οι πολιτείες έθεσαν ζητήματα αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας στην αγωγή τους που χρήζουν περαιτέρω εξέτασης».

Το ομόσπονδο δικαστήριο του Όκλαντ όρισε προκαταρκτική ακρόαση για την έκδοση ασφαλιστικών μέτρων στις 3 Αυγούστου, προκειμένου να καθοριστεί εάν η προσωρινή διαταγή περιορισμού χρειάζεται παράταση. Η ημερομηνία αυτή θα μπορούσε να αναβληθεί εάν συμφωνήσουν οι αντίδικοι, αναφέρουν αμερικανικά ΜΜΕ.

Για «κρίσιμη πρώτη νίκη» έκανε λόγο ο γενικός εισαγγελέας της Καλιφόρνια, Ρόμπ Μπόντα και σημείωσε ότι «η ενοποίηση στη βιομηχανία του κινηματογράφου και της τηλεόρασης όχι μόνο οδηγεί σε υψηλότερες τιμές, αλλά οδηγεί και σε λιγότερες ευκαιρίες για να ζωντανέψουν σημαντικές ιστορίες και λιγότερους τρόπους για το κοινό να συναντήσει ιστορίες, ιδέες και προοπτικές πέρα ​​από τις δικές του εμπειρίες».

Εκπρόσωπος της Paramount εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι «τα στοιχεία θα καταδείξουν ότι τα αντιμονοπωλιακά επιχειρήματα των Γενικών Εισαγγελέων του Κράτους είναι αβάσιμα, καθώς οι φερόμενες αγορές και οι ισχυρισμοί τους για αντιανταγωνιστικές επιπτώσεις είναι άνευ βάσης στις σύγχρονες πραγματικότητες της αγοράς». Και συνέχισε τονίζοντας: «Αυτή η συγχώνευση είναι νόμιμη, προάγει τον ανταγωνισμό και θα ωφελήσει τους καταναλωτές, τους δημιουργούς, τους εργαζόμενους και τη βιομηχανία ψυχαγωγίας».

Η Paramount θεωρεί ότι η αγωγή παραποιεί την καθιερωμένη αντιμονοπωλιακή νομοθεσία και ότι η καθυστέρηση της συναλλαγής θα έβλαπτε μόνο τους εργαζόμενους στον κλάδο της ψυχαγωγίας, οι οποίοι έχουν ήδη υποφέρει από χρόνια αναταραχής στον κλάδο.

Μια παρατεταμένη διακοπή θα μπορούσε να βλάψει οικονομικά την Paramount. Για κάθε ημερολογιακή ημέρα καθυστέρησης της συγχώνευσης πέραν της 30ης Σεπτεμβρίου, ο Ντέβιντ Έλισον, της P/SKY, θα υποχρεούται να καταβάλει στους μετόχους της Warner Bros. ένα «τέλος καθυστέρησης» ύψους 25 σεντ ανά μετοχή, ή περίπου επτά εκατ. δολάρια την ημέρα, σύμφωνα με τη συμφωνία συγχώνευσης.

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