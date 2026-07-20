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20.07.2026 18:29

­­­­Κατάληψη στην κορυφή της τηλεθέασης από το «Σόι σου» (17/7)

20.07.2026 18:29
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credit: pixabay

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Η χαλαρή στάση των τηλεθεατών δημιουργεί ευκαιρίες για ξεχωρίσουν στη λίστα με τις δημοφιλείς εκπομπές της ημέρας προτάσεις των σταθμών που στην κανονική περίοδο της σεζόν θα έμεναν εκτός Top 10 της Nielsen.

Σταθερά πρώτο σε τηλεθέαση ήταν και την Παρασκευή το «Σόι σου», δεύτερο όμως σε δημοφιλία αναδείχθηκε το μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ.

Η αγαπημένη σειρά του Alpha είχε διπλή εμφάνιση καθώς, και τα δύο επεισόδια που μετέδωσε με μικρή χρονική απόσταση το ένα από το άλλο ο σταθμός, πλασαρίστηκαν στις διακεκριμένες θέσεις τηλεθέασης.

Η φετινή σειρά «Μπαμπά σ αγαπώ» εξακολουθεί με τις επαναλήψεις να αποτελεί πόλο έλξης τηλεθεατών και τέταρτη επιλογή τους ήταν η σειρά «Ευτυχισμένοι μαζί», η οποία σχεδόν 20 χρόνια από την πρώτη μετάδοσή της (2007-2009) εξακολουθεί να μαγνητίζει βλέμματα.

Στα αξιοσημείωτα της ημέρας η εμφάνιση της εκπομπής «Πάμε μια βόλτα» του Mega η αφιερωμένη στη Μάρω Κοντού σε επανάληψη, με αφορμή τον θάνατο της σπουδαίας ηθοποιού.

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Μερίδιο τηλεθέασης από τα υψηλότερα της σεζόν καταγράφηκε στην ΕΡΤ1 το διήμερο (17-18/7) χάρη στον τελικό του Μουντιάλ

Έως 7 στους 10 συντονίστηκαν το βράδυ της Κυριακής(19/7) στην ΕΡΤ1 για τον τελικό του Μουντιάλ





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