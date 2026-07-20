Μερίδιο τηλεθέασης από τα υψηλότερα της σεζόν καταγράφηκε στην ΕΡΤ1 το διήμερο (17-18/7) χάρη στον τελικό του Μουντιάλ

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Το 22,6% που κατάφερε η ΕΡΤ1 χάρη στην μετάδοση του τελικού του Μουντιάλ είναι η δεύτερη υψηλότερη επίδοση σε επίπεδο σταθμού, και μια από τις υψηλότερες της σεζόν έπειτα από 26% που είχε αποσπάσει το κανάλι στις 16 Μαΐου χάρη στον απευθείας μετάδοση της Eurovision.

Το Σάββατο τη μερίδα του λέοντος απέσπασε ο Alpha και ελαφρώς μικρότερη δυναμική ήταν εκείνη του Mega. Η ώρα μετάδοσης του μικρού τελικού πιθανόν να στέρησε πόντους στην ΕΡΤ2Σπορ η οποία πάντως κατάφερε να έχει 6,4% μερίδιο τηλεθέασης προσπερνώντας ακόμα και το Star και το Open.

Την Κυριακή η ΕΡΤ1 μόνον με τον τελικό του Μουντιάλ «σκούπισε» την τηλεθέαση. Ο Alpha ήταν ο μοναδικός σταθμός, εκτός της ΕΡΤ1, με διψήφιο μερίδιο, κι αυτό οριακά πάνω από το 10%. Ενδεικτικό της κινητικότητας είναι πως από τη μία ημέρα στην άλλη τα Mega απώλεσε περίπου τρείς ποσοστιαίες μονάδες από τη δυναμική του.

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