search
ΔΕΥΤΕΡΑ 20.07.2026 17:21
search
MENU CLOSE
MEDIA

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

20.07.2026 17:07

Μερίδιο τηλεθέασης από τα υψηλότερα της σεζόν καταγράφηκε στην ΕΡΤ1 το διήμερο (17-18/7) χάρη στον τελικό του Μουντιάλ

20.07.2026 17:07
tileorasi

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Το 22,6% που κατάφερε η ΕΡΤ1 χάρη στην μετάδοση του τελικού του Μουντιάλ είναι η δεύτερη υψηλότερη επίδοση σε επίπεδο σταθμού, και μια από τις υψηλότερες της σεζόν έπειτα από 26% που είχε αποσπάσει το κανάλι στις 16 Μαΐου χάρη στον απευθείας μετάδοση της Eurovision.

Το Σάββατο τη μερίδα του λέοντος απέσπασε ο Alpha και ελαφρώς μικρότερη δυναμική ήταν εκείνη του Mega. Η ώρα μετάδοσης του μικρού τελικού πιθανόν να στέρησε πόντους στην ΕΡΤ2Σπορ η οποία πάντως κατάφερε να έχει 6,4% μερίδιο τηλεθέασης προσπερνώντας ακόμα και το Star και το Open.

Την Κυριακή η ΕΡΤ1 μόνον με τον τελικό του Μουντιάλ «σκούπισε» την τηλεθέαση. Ο Alpha ήταν ο μοναδικός σταθμός, εκτός της ΕΡΤ1, με διψήφιο μερίδιο, κι αυτό οριακά πάνω από το 10%. Ενδεικτικό της κινητικότητας είναι πως από τη μία ημέρα στην άλλη τα Mega απώλεσε περίπου τρείς ποσοστιαίες μονάδες από τη δυναμική του.

Διαβάστε επίσης

Έως 7 στους 10 συντονίστηκαν το βράδυ της Κυριακής(19/7) στην ΕΡΤ1 για τον τελικό του Μουντιάλ 

Το Netflix κατέβαλε πάνω από 500 εκατ. δολάρια για την εξαγορά εταιρείας Τεχνητής Νοημοσύνης του Μπεν Άφλεκ

Ρεκόρ τηλεθέασης με ποσοστό έως και 92% ο τελικός του Μουντιάλ στην ΕΡΤ – Περισσότερες από 1.200.000 θεάσεις στο ERTFLIX

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
tileorasi
MEDIA

Πρόκριση του Mega την Παρασκευή (17/7) με οριακή διαφορά τηλεθέασης από τον Alpha

iran_missiles_new_456
ΚΟΣΜΟΣ

Επιθέσεις του Ιράν σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ

kausonas egkimosini – new
ΥΓΕΙΑ

Εγκυμοσύνη και καύσωνας: Οδηγίες προστασίας για μια από τις πιο επικίνδυνες καιρικές συνθήκες για τη μέλλουσα μαμά

mitsotakis-ko-nd-234
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Live η ομιλία Μητσοτάκη στην ΚΟ της ΝΔ

tileorasi
MEDIA

Μερίδιο τηλεθέασης από τα υψηλότερα της σεζόν καταγράφηκε στην ΕΡΤ1 το διήμερο (17-18/7) χάρη στον τελικό του Μουντιάλ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
mitsotakis-mareva-tenni
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Στο ΟΑΚΑ ο Μητσοτάκης με την Μαρέβα, παρακολούθησαν τον τελικό της Σάκκαρη

Ryanair-Aircraft-on-Stand
ΕΛΛΑΔΑ

Νέος χαμός με την Ryanair – Πέταξαν επιβάτες εκτός πτήσης στη Μαδρίτη

syntaxeis_atm_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΑΣ: Η διπλή παγίδα που «κουρεύει» τις συντάξεις από το πρώτο ευρώ – Πώς εξανεμίζονται οι αυξήσεις

delivery_new
ΕΛΛΑΔΑ

Τελικός Μουντιάλ χωρίς ντελίβερι: Απεργία σε Efood και Wolt την Κυριακή μετά τον θάνατο εργαζομένου στην Αγία Παρασκευή

dourou-geroulanos-davakis-tsiaras
ΚΑΛΧΑΣ

Ανασχηματισμός αποκατάστασης, παλιοί και νέοι της ΕΛΑΣ, ιδιότυπο τρίγωνο Δούρου – Παππάς – Πολάκης, τα ψάρια του Γερουλάνου, γαλάζιος εμφύλιος στη Λακωνία

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 20.07.2026 17:21
tileorasi
MEDIA

Πρόκριση του Mega την Παρασκευή (17/7) με οριακή διαφορά τηλεθέασης από τον Alpha

iran_missiles_new_456
ΚΟΣΜΟΣ

Επιθέσεις του Ιράν σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ

kausonas egkimosini – new
ΥΓΕΙΑ

Εγκυμοσύνη και καύσωνας: Οδηγίες προστασίας για μια από τις πιο επικίνδυνες καιρικές συνθήκες για τη μέλλουσα μαμά

1 / 3