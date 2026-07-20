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20.07.2026 13:53

Το Netflix κατέβαλε πάνω από 500 εκατ. δολάρια για την εξαγορά εταιρείας Τεχνητής Νοημοσύνης του Μπεν Άφλεκ

20.07.2026 13:53
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Το Netflix δαπάνησε πάνω από 500 εκατομμύρια δολάρια σε μετρητά για τη μυστηριώδη startup Τεχνητής Νοημοσύνης του Μπεν Άφλεκ, InterPositive.

Τον Μάρτιο, και λιγότερο από μια εβδομάδα μετά την αποχώρησή του από την υποβολή προσφορών για την Warner Bros Discovery, το Netflix απέκτησε την εταιρεία Τεχνητής Νοημοσύνης που ίδρυσε ο ηθοποιός και σκηνοθέτης Μπεν Άφλεκ, με δημοσίευμα του Bloomberg να αναφέρει ότι το ποσό μπορεί να ανέρχεται και στα 600 εκατομμύρια δολάρια.

Το ποσό έγινε γνωστό από έγραφο της εταιρείας, καθώς κατά την ανακοίνωση της εξαγοράς τον περασμένο Μάρτιο δεν είχαν δημοσιοποιηθεί οι οικονομικοί όροι της.

Ενώ η υπηρεσία streaming δεν σχολίασε την εν λόγω αναφορά, η τιμή αποκαλύφθηκε την Παρασκευή στο έγγραφο που κατέθεσε στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC), το οποίο ανέφερε λεπτομερώς ότι το Netflix είχε πληρώσει 587 εκατομμύρια δολάρια για την InterPositive, σε μετρητά.

Ο Άφλεκ είναι ο μοναδικός ιδρυτής της InterPositive, στην ιστοσελίδα της οποίας αναφέρεται ότι «συνδυάζει την τέχνη με την τεχνολογία για να δημιουργήσει τολμηρές οπτικές ιστορίες που συνδέονται».

«Ήξερα ότι είχα την ευθύνη απέναντι στους συναδέλφους μου και στον κλάδο μας, να προστατεύσω τη δύναμη της ανθρώπινης δημιουργικότητας και τους ανθρώπους πίσω από αυτήν. Δημιουργώντας την InterPositive, προσπάθησα να κάνω ακριβώς αυτό» έγραψε ο Άφλεκ για την εταιρεία σε ανάρτηση εκείνη την εποχή.

Σύμφωνα με το Variety, ο συνδιευθύνων σύμβουλος του Netflix, Τεντ Σαράντος, δήλωσε σε πρόσφατη τηλεδιάσκεψη της εταιρείας για τα κέρδη ότι σε περίπου 300 παραγωγές χρησιμοποιείται επί του παρόντος η Τεχνητή Νοημοσύνη κυρίως στο στάδιο της μεταπαραγωγής.

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