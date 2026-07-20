Η φτώχεια βαθαίνει στο Ιράν, αλλά η εξέγερση δεν έρχεται – Η οργή αλλάζει στόχο μετά τις αμερικανικές επιδρομές, το παράδοξο στον ανήσυχο νότο

Takeaways by to pontiki AI Οι αμερικανικές αεροπορικές επιδρομές στο νότιο Ιράν έχουν προκαλέσει έντονη οργή στους κατοίκους, καθώς οι επιθέσεις σε υποδομές έχουν επιδεινώσει σημαντικά τις συνθήκες της καθημερινής τους διαβίωσης.

Παρά την παρατεταμένη δυσαρέσκεια των κατοίκων προς την ιρανική ηγεσία, οι στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ δεν έχουν οδηγήσει σε νέο κύμα αντικυβερνητικών διαδηλώσεων στην περιοχή.

Πολλοί πολίτες που δηλώνουν αντίπαλοι του καθεστώτος εκφράζουν πλέον έντονη απογοήτευση για τις αμερικανικές ενέργειες, οι οποίες θεωρούν ότι πλήττουν αμάχους και επιδεινώνουν την οικονομική κρίση.

Αρκετοί κάτοικοι του νότου, παρά την κριτική τους προς το θεοκρατικό σύστημα, δηλώνουν πρόθυμοι να υπερασπιστούν τη χώρα τους σε περίπτωση κλιμάκωσης της εξωτερικής στρατιωτικής απειλής.

Η ιρανική ηγεσία αντιμετωπίζει τον κίνδυνο ενίσχυσης της εσωτερικής οργής, καθώς η παρατεταμένη οικονομική δυσπραγία δοκιμάζει τις αντοχές ακόμη και των παραδοσιακών υποστηρικτών της.

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Η αντίθεση προς το καθεστώς που κυβερνά το Ιράν σιγοβράζει εδώ και χρόνια στον φτωχό νότο της χώρας. Ωστόσο, μετά τις αμερικανικές επιδρομές που δέχθηκε η περιοχή αυτόν τον μήνα, πολλοί κάτοικοι στρέφουν πλέον την οργή τους στον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και στην αεροπορική εκστρατεία που, όπως λένε, έχει ανατρέψει την καθημερινότητά τους.

Το νότιο Ιράν, που συνορεύει με τα Στενά του Ορμούζ, αποτέλεσε βασικό στόχο των αμερικανικών επιθέσεων σε λιμάνια, ενεργειακές εγκαταστάσεις και υποδομές μεταφορών. Η Ουάσινγκτον υποστηρίζει ότι τα πλήγματα αποσκοπούν στον περιορισμό της δυνατότητας της Τεχεράνης να απειλεί τη ναυσιπλοΐα στο στρατηγικής σημασίας πέρασμα. Η ιρανική πλευρά, αντίθετα, υποστηρίζει ότι οι επιθέσεις ξεπέρασαν κατά πολύ τα όρια των νόμιμων στρατιωτικών στόχων.

Οι περισσότεροι από τους περισσότερους από είκοσι κατοίκους του νότου που μίλησαν στο Reuters τηλεφωνικά ή μέσω εφαρμογών ανταλλαγής μηνυμάτων συμφώνησαν ότι οι επιδρομές έπληξαν στόχους χωρίς σαφή στρατιωτική σημασία.

«Ο Τραμπ κατέστρεψε τη ζωή μας περισσότερο απ’ όσο οι ισλαμιστές κυβερνώντες», δήλωσε ο Αμίν, ιδιοκτήτης μικρού ξενώνα για τουρίστες στον νότο, κατηγορώντας τις αμερικανικές επιθέσεις ότι επιδείνωσαν την ήδη δύσκολη οικονομική κατάσταση.

Παρά τη διαχρονική εχθρότητα απέναντι στην Τεχεράνη σε πολλές νότιες επαρχίες, ακόμη και μεταξύ ορισμένων περιθωριοποιημένων εθνοτικών μειονοτήτων, κανείς από όσους μίλησαν στο Reuters δεν δήλωσε ότι η σύγκρουση ενίσχυσε την υποστήριξη για μια νέα αντικυβερνητική εξέγερση.

Καμία νέα αναταραχή στον νότο

«Νιώθω σαν να ασφυκτιώ», πρόσθεσε ο Αμίν. Η απογοήτευση που προκαλούν οι συνέπειες των επιθέσεων βοηθά να εξηγηθεί γιατί ακόμη και σε επαρχίες που είναι γνωστές για τις αντικυβερνητικές κινητοποιήσεις, ο πόλεμος δεν προκάλεσε νέο κύμα αναταραχών — κάτι που ο Τραμπ ήλπιζε ότι θα συνέβαινε στην αρχή της σύγκρουσης.

Όπως και οι υπόλοιποι Ιρανοί που μίλησαν στο Reuters, ο Αμίν ζήτησε να μην δημοσιευθεί το επώνυμό του, φοβούμενος αντίποινα.

Ο 62χρονος Ρεζά, βετεράνος του πολέμου Ιράν-Ιράκ (1988-1989), είπε ότι ο γιος του είχε συλληφθεί κατά τις μαζικές διαδηλώσεις του Ιανουαρίου και ότι ο ίδιος δεν τρέφει καμία εκτίμηση για το θεοκρατικό σύστημα της χώρας. Παρ’ όλα αυτά, δήλωσε πρόθυμος να πολεμήσει εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών.

«Αν η πατρίδα μου με χρειαστεί, θα πάρω ξανά τα όπλα. Όχι για αυτό το καθεστώς, αλλά για το χώμα κάτω από τα πόδια μου. Είναι το ελάχιστο που του οφείλω», είπε ο συνταξιούχος δάσκαλος από το σπίτι του στην Αμπαντάν, στην επαρχία Χουζεστάν.

Μεταξύ των κατοίκων του νότου που μίλησαν στο Reuters υπήρχαν άνθρωποι που είχαν συμμετάσχει σε προηγούμενα κύματα διαμαρτυριών και αυτοπροσδιορίζονταν ως αντίπαλοι του καθεστώτος. Ωστόσο, κανείς δεν δήλωσε ότι στηρίζει την αναζωπύρωση των κινητοποιήσεων αυτή τη στιγμή.

Την ίδια ώρα, ελάχιστοι εξέφρασαν στήριξη προς την ιρανική ηγεσία — μια ένδειξη ότι η Τεχεράνη ενδέχεται να βρεθεί αντιμέτωπη με προβλήματα στο μέλλον.

Η θρησκευτική ηγεσία φοβάται ότι μια παρατεταμένη οικονομική κρίση θα ενισχύσει την οργή ακόμη και μεταξύ των παραδοσιακών υποστηρικτών της, κυρίως των μεσαίων και χαμηλών εισοδηματικών στρωμάτων, ιδιαίτερα αν μια ειρηνευτική συμφωνία εξακολουθήσει να μην διαφαίνεται στον ορίζοντα.

Μια τεράστια περιοχή με πολλές εθνοτικές μειονότητες

Οι επαρχίες Χορμοζγκάν, Μπουσέρ, Χουζεστάν και Σιστάν-Μπαλουχιστάν συγκροτούν μια εκτεταμένη και πολυπολιτισμική περιοχή που εκτείνεται κατά μήκος της θερμής και δύσβατης ακτογραμμής από το Ιράκ έως το Πακιστάν.

Στο Χουζεστάν κατοικεί μεγάλη αραβική μειονότητα, στο Σιστάν-Μπαλουχιστάν η μειονότητα των Βαλούχων, ενώ στη Χορμοζγκάν ζει σημαντικός αριθμός σουνιτών μουσουλμάνων. Όλες αυτές οι ομάδες διαμαρτύρονται εδώ και χρόνια για διακρίσεις εις βάρος τους στην κατά πλειονότητα περσική και σιιτική Ισλαμική Δημοκρατία.

Οι μειονότητες του Ιράν, στις οποίες περιλαμβάνονται επίσης οι Κούρδοι στα δυτικά, οι Αζέροι στα βορειοδυτικά και οι Τουρκμένοι στα βορειοανατολικά, βρίσκονται επί δεκαετίες σε αντιπαράθεση με το καθεστώς των κληρικών.

Τα αιτήματά τους εκτείνονται από το δικαίωμα χρήσης της μητρικής τους γλώσσας στα σχολεία και τα δικαστήρια έως την αντίθεση σε κυβερνητικές πολιτικές που έχουν επιβαρύνει το τοπικό περιβάλλον και υποβαθμίσει τις υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας.

Παρότι η περιοχή διαθέτει το μεγαλύτερο μέρος των αποθεμάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου του Ιράν, οι κάτοικοι του νότου καταγγέλλουν διαχρονικά χαμηλές επενδύσεις, περιορισμένες ευκαιρίες απασχόλησης και κρατικές υπηρεσίες τόσο ανεπαρκείς ώστε το ηλεκτρικό δίκτυο καταρρέει μέσα στον καύσωνα του καλοκαιριού.

«Οι αμερικανικές επιθέσεις έκαναν τα προβλήματά μας ακόμη μεγαλύτερα. Όταν δεν έχουμε ρεύμα για ώρες, δεν έχουμε ούτε νερό για ώρες, μέσα σε αυτή τη ζέστη», δήλωσε ο Χαντί, ιδιοκτήτης παντοπωλείου στο Χουζεστάν.

«Αγαπώ το Ιράν, όχι την Ισλαμική Δημοκρατία ούτε όσους ζητούν να συνεχιστεί ο πόλεμος ενώ κάθονται στα κλιματιζόμενα σπίτια και γραφεία τους. Αυτός ο πόλεμος πρέπει να σταματήσει. Ως εδώ», πρόσθεσε.

Οι αρχές αρνούνται ότι υφίστανται περιφερειακές, εθνοτικές ή θρησκευτικές διακρίσεις. Ωστόσο, κατά τις μαζικές αντικυβερνητικές διαδηλώσεις του Ιανουαρίου, αλλά και στις κινητοποιήσεις του 2022 και του 2019, αρκετές περιοχές του νότου αποτέλεσαν επίκεντρα της αντιπολίτευσης.

Ο Ματζίντ, 41χρονος μηχανικός από την Κοναράκ, είπε ότι ο πόλεμος έφερε νέο κύμα φόβου σε μια πόλη που ήδη υπέφερε από χρόνια εγκατάλειψη: νύχτες γεμάτες εκρήξεις και ημέρες με αφόρητη ζέστη, πολύωρες διακοπές ρεύματος και την αγωνία ότι οι σωλήνες θα μείνουν χωρίς νερό.

Οι διακοπές ηλεκτροδότησης έχουν γίνει ιδιαίτερα επώδυνες σε επαρχίες όπου η θερμοκρασία το καλοκαίρι ξεπερνά συχνά τους 40 βαθμούς Κελσίου, αφήνοντας τις οικογένειες χωρίς κλιματισμό και διαταράσσοντας την υδροδότηση, η οποία εξαρτάται από ηλεκτρικές αντλίες.

Στο Μπουσέρ, όπου βρίσκεται ο μοναδικός εν λειτουργία πυρηνικός σταθμός ηλεκτροπαραγωγής του Ιράν, ο μαθητής λυκείου Σαμάντ είπε ότι δεν μπορούσε να συγκεντρωθεί στις εξετάσεις του εξαιτίας των νυχτερινών επιδρομών.

«Ήθελα ελευθερία, αλλά δείτε τι μας έφερε ο Τραμπ», είπε.

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