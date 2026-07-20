Επιθέσεις του Ιράν σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ

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Οι σειρήνες αντιαεροπορικού συναγερμού ήχησαν σήμερα το απόγευμα στο Κουβέιτ, μετέδωσε το κρατικό ειδησεογραφικό πρακτορείο.

Ο στρατός της χώρας σε ανακοίνωσή του ανέφερε ότι αναχαιτίζει πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Λίγα λεπτά νωρίτερα, οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν είπαν ότι έβαλαν στο στόχαστρο τη βάση Αριφτζάν στο Κουβέιτ, την αεροπορική βάση Αλ Σαχίρ στο Μπαχρέιν και το λιμάνι Μπιν Σαλμάν, στην ίδια χώρα, μετέδωσε το πρακτορείο Fars.

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