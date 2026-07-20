Βρετανία: Αποχωρούν υπουργοί του Στάρμερ από την κυβέρνηση Μπέρναμ – Εκτός υπουργικού οι Λάμι, Ριβς, Κάιλ και Ριντ

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Αποχωρούν από την κυβέρνηση πρωτοκλασάτοι υπουργοί της διακυβέρνησης Στάρμερ, την ώρα που ο νέος πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ προχωρά στη συγκρότηση του υπουργικού του συμβουλίου.

Ο μέχρι πρότινος αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Ντέιβιντ Λάμι και η υπουργός Οικονομικών Ρέιτσελ Ριβς ανακοίνωσαν τη Δευτέρα ότι αποχωρούν από το υπουργικό συμβούλιο, έπειτα από δύο χρόνια στις θέσεις τους υπό τον πρώην πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ.

«Θα ήμουν περήφανος να συνεχίσω να υπηρετώ στο υπουργικό συμβούλιο. Όμως ένας νέος πρωθυπουργός δικαιούται να συγκροτήσει τη δική του ομάδα», ανέφερε ο Λάμι σε ανάρτησή του στο Χ, ευχόμενος καλή επιτυχία στον Μπέρναμ και τη νέα κυβέρνηση.

It has been the greatest privilege of my life, coming from humble beginnings in Tottenham, to serve in government as @Keir_Starmer’s Foreign Secretary, Justice Secretary and Britain’s first Black Deputy Prime Minister.



I am immensely proud of what we achieved, in Opposition and… — David Lammy (@DavidLammy) July 20, 2026

Από την πλευρά της, η Ριβς υποστήριξε ότι η βρετανική οικονομία είναι σήμερα «ισχυρότερη, δικαιότερη και πιο ανθεκτική» χάρη στις επιλογές της κυβέρνησης των Εργατικών τα τελευταία δύο χρόνια.

It has been the privilege of my life to serve as the Chancellor of the Exchequer.



The economy today is stronger, fairer and more resilient because of the choices we have taken as a Labour Government over the past two years.



Stability restored, investment delivered and reform… July 20, 2026

Την παραίτησή του ανακοίνωσε και ο υπουργός Στέγασης, Κοινοτήτων και Τοπικής Αυτοδιοίκησης Στιβ Ριντ, δηλώνοντας ότι αποχωρεί από πίστη στον Κιρ Στάρμερ.

«Ελπίζω όσοι δεν επέδειξαν πίστη στον Κιρ να τη δείξουν τώρα σε εσάς», έγραψε στην επιστολή παραίτησής του προς τον Μπέρναμ, διαβεβαιώνοντας ότι θα στηρίξει τη νέα κυβέρνηση. Προειδοποίησε, ωστόσο, ότι εάν μια κυβέρνηση των Εργατικών αποτύχει, «δεν θα υποφέρουν οι πολιτικοί, αλλά εκείνοι που μας έχουν περισσότερο ανάγκη».

Παράλληλα, το BBC μετέδωσε ότι ο υπουργός Επιχειρήσεων και Εμπορίου Πίτερ Κάιλ αποπέμφθηκε από τα καθήκοντά του, στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης του υπουργικού συμβουλίου από τον νέο πρωθυπουργό Άντι Μπέρναμ.

Ο Μπέρναμ, ο έβδομος πρωθυπουργός της Βρετανίας μέσα σε μια δεκαετία, υποσχέθηκε από την πλευρά του ότι «δεν θα αναλάβει ρίσκα» με την οικονομία, επαναλαμβάνοντας τη δέσμευσή του ότι θα εφαρμόσει τους δημοσιονομικούς κανόνες του προκατόχου του. Μεταξύ άλλων, έχει υποσχεθεί ότι θα λάβει μέτρα για να βοηθήσει τους Βρετανούς να αντιμετωπίσουν το υψηλό κόστος διαβίωσης, τηρώντας τους δημοσιονομικούς κανόνες αλλά και την προεκλογική δέσμευση να μην αυξηθούν οι φόροι για τους εργαζομένους.

Όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφους πώς θα μπορέσει να κάνει περισσότερα τηρώντας αυτούς τους κανόνες και εάν αυτό σημαίνει μεγαλύτερο δανεισμό ώστε να προχωρήσει σε επενδύσεις, απάντησε: «Νομίζω ότι προτρέχετε λίγο, επειδή είπα ότι θα τηρήσουμε (…) τους υπάρχοντες δημοσιονομικούς κανόνες και, προφανώς, όποια ευελιξία περιλαμβάνουν».

«Τίποτα από αυτά δεν σημαίνει να ρισκάρεις με την οικονομία. Ποτέ δεν το έκανα, από κανέναν ρόλο που ανέλαβα. Τηρούσα πάντα μια πολύ συνετή προσέγγιση», πρόσθεσε.

Νωρίτερα, στην πρώτη του ομιλία έξω από το νέο του γραφείο στην Ντάουνινγκ Στριτ, ο Μπέρναμ άφησε να εννοηθεί ότι θα επιδιώξει να μειώσει τις δαπάνες για την κοινωνική πρόνοια, προκειμένου να παραμείνει εντός των δημοσιονομικών κανόνων και να υλοποιήσει τις δεσμεύσεις της Βρετανίας για τον αμυντικό προϋπολογισμό. Δεν έδωσε πολλές λεπτομέρειες για το πολιτικό πρόγραμμά του, αλλά είπε ότι θα προσπαθήσει να προσφέρει στους πολίτες της Βρετανίας μια «ανάσα» από την κρίση του κόστους διαβίωσης, με άμεσα μέτρα που θα ανακοινωθούν από την Τρίτη. Είπε στους δημοσιογράφους ότι «οριστικοποιεί» τις λεπτομέρειες αυτών των μέτρων, αρνούμενος να διευκρινίσει ποια μπορεί να είναι αυτά.

«Αλλά θέλουμε απλώς να κάνουμε κάποια πράγματα που ο κόσμος θα τα νιώσει και μάλιστα αρκετά γρήγορα», είπε.

«Δεν θα λυθούν τα πάντα, δεν θα απομακρυνθεί όλη την πίεση, αλλά δείχνουν απλώς την κατεύθυνση της πορείας μας και (…) το ότι θέλουμε να τους βοηθήσουμε», πρόσθεσε.

Ο Μπέρναμ εξέταζε το όριο του «ατομικού αφορολόγητου» πάνω από το οποίο οι πολίτες αρχίζουν να πληρώνουν φόρο εισοδήματος. Το όριο αυτό έχει παγώσει εδώ και πέντε χρόνια, με αποτέλεσμα περισσότεροι άνθρωποι να πληρώνουν φόρους, καθώς οι μισθοί και τα εισοδήματά τους αυξήθηκαν στο διάστημα αυτό.

«Είναι δύσκολο επειδή η αλλαγή του ορίου δεν θα γίνει χωρίς σημαντικές συνέπειες», είπε. «Αλλά το εξετάζω», είπε.

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