Επίθεση σε 4 ελληνόκτητα πλοία σε κόλπο του Ομάν και Μαύρη Θάλασσα: Καλά στην υγεία τους οι Έλληνες ναυτικοί

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Πλήγματα δέχθηκαν ελληνόκτητα πλοία που έπλεαν σε Μαύρη Θάλασσα και Κόλπο του Ομάν.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, το ελληνικών συμφερόντων, αλλά με σημαία Μάλτας, δεξαμενόπλοιο Cavos Maleas φέρεται να έχει χτυπηθεί πολύ σοβαρά και να έχει εγκαταλειφθεί από το πλήρωμα του στον Περσικό, ενώ υλικές ζημιές υπέστη το «Αχελώος» με σημαία Λιβερίας.

Δύο περιστατικά προς εξακρίβωση αναφέρονται στη Μαύρη Θάλασσα. Καλά στην υγεία τους είναι, σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι εφτά Έλληνες ναυτικοί που συγκαταλέγονται στο πλήρωμα του ελληνόκτητου πλοίου NISOS IOS, σημαίας Μάλτας. Το πλοίο υπέστη υλικές ζημιές στη γέφυρα και κινείται αυτοδύναμα με προορισμό τον Βόσπορο.

Δεν επέβαιναν Έλληνες στο δεξαμενόπλοιο Asia σημαίας Λιβερίας και ελληνικής ιδιοκτησίας, που χτυπήθηκε στο Νοβοροσίσκ και φέρεται να υπέστη υλικές ζημιές.

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