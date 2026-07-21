Βγήκε… είδηση από την Κ.Ο.: Βήμα πίσω για το ασυμβίβαστο

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Μπορεί η ομιλία του πρωθυπουργού και προέδρου της ΝΔ στην Κ.Ο. του κόμματος, αλλά και οι τοποθετήσεις των βουλευτών να επικεντρώθηκαν στις εξελίξεις σχετικά με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ωστόσο, η είδηση «βγήκε» για άλλο θέμα.

Όλα ξεκίνησαν από την ομιλία του Γιώργου Βλάχου, ο οποίος τάχθηκε αναφανδόν κατά του ασυμβίβαστου υπουργού και βουλευτή που προωθείται μέσω της συνταγματικής αναθεώρησης – υπενθυμίζεται ότι κι άλλοι «γαλάζιοι» βουλευτές, στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής είχαν πει «όχι» στη συγκεκριμένη πρόταση.

Αμέσως μετά, λοιπόν, πήρε το λόγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος και ξεκαθάρισε ότι «η Κ.Ο. δεν συμφωνεί, και αυτό που έχουμε ως δυνατότητα είναι ο επανακαθορισμός των ασυμβίβαστων με αυξημένη πλειοψηφία, αλλά αυτή τη στιγμή δε βλέπω κάποια διάθεση στην επόμενη κοινοβουλευτική περίοδο να κινηθούμε προς πιο σκληρά ασυμβίβαστα υπουργού και βουλευτή, το σέβομαι. Αν διαγνώσουμε ότι αυτή η διάταξη θα πρέπει να βγει τελείως, θα το κάνουμε».

Βήμα πίσω, τουλάχιστον γι’ αυτό το θέμα…

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