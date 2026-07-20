Τα πηγαδάκια και τα φωτογραφικά ενσταντανέ από την συνεδρίαση της ΚΟ της Νέας Δημοκρατίας

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Περίσσεψαν τα πηγαδάκια, ως είθισται, στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας στη Βουλή, στην οποία μίλησε ο πρωθυπουργός απευθυνόμενος στους βουλευτές του κόμματός του.

Πριν την ομιλία Μητσοτάκη, οι συζητήσεις διαδέχονταν η μία την άλλη. Ο Κυριάκος Πιερρακάκης κυριάρχησε στα πηγαδάκια, ως ο τσάρος της οικονομίας, ενώ και ο Μάκης Βορίδης είχε την τιμητική του τόσο στα πηγαδάκια όσο και στα χαμόγελα.

Ο Κωστής Χατζηδάκης συνομιλεί με την Ντόρα Μπακογιάννη και τον Γιώργο Κώτσηρα, σε ένα πηγαδάκι που αποτυπώνει την κινητικότητα πριν από την έναρξη της διαδικασίας.

Ο φακός κατέγραψε ακόμη τον Λευτέρη Αυγενάκη να συνομιλεί με τον Νίκο Παναγιωτόπουλο, αλλά και την… σέλφι του Γιώργου Αυτιά.

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