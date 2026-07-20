search
ΔΕΥΤΕΡΑ 20.07.2026 22:27
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

20.07.2026 21:18

Τα πηγαδάκια και τα φωτογραφικά ενσταντανέ από την συνεδρίαση της ΚΟ της Νέας Δημοκρατίας

20.07.2026 21:18
ko nd 12- new

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Περίσσεψαν τα πηγαδάκια, ως είθισται, στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας στη Βουλή, στην οποία μίλησε ο πρωθυπουργός απευθυνόμενος στους βουλευτές του κόμματός του.

Πριν την ομιλία Μητσοτάκη, οι συζητήσεις διαδέχονταν η μία την άλλη. Ο Κυριάκος Πιερρακάκης  κυριάρχησε στα πηγαδάκια, ως ο τσάρος της οικονομίας, ενώ και ο Μάκης Βορίδης είχε την τιμητική του τόσο στα πηγαδάκια όσο και στα χαμόγελα.

Ο Κωστής Χατζηδάκης συνομιλεί με την Ντόρα Μπακογιάννη και τον Γιώργο Κώτσηρα, σε ένα πηγαδάκι που αποτυπώνει την κινητικότητα πριν από την έναρξη της διαδικασίας.

Ο φακός κατέγραψε ακόμη τον Λευτέρη Αυγενάκη να συνομιλεί με τον Νίκο Παναγιωτόπουλο, αλλά και την… σέλφι του Γιώργου Αυτιά. 

Διαβάστε επίσης:

Η ΝΔ και η Ισπανία

Aπάντηση σε ιστοσελίδα που εγκαλεί την Κουμουνδούρου για την ανακοίνωση κατά ΕΛ.Α.Σ.: «Άθλια δημοσιεύματα αντιπερισπασμού»

Χάρης Ρώμας στην «Ομάδα Αλήθειας»: Η αριστερά μας θέλει… μούγκα στη στρούγκα





google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
kerameos 9987- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στη Βουλή η ρύθμιση για την κατάργηση των περικοπών στις συντάξεις χηρείας – Κεραμέως: «Καταργούμε μία μεγάλη κοινωνική αδικία δέκα ετών»

penelope-cruz
LIFESTYLE

Πενέλοπε Κρουζ: Με τη φανέλα του Λαμίν Γιαμάλ πανηγύρισε χορεύοντας για τη νίκη της Ισπανίας στο Μουντιάλ (Video)

Lionel-Messi
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μέσι μετά την ήττα: Ο πόνος είναι πολύ μεγάλος, θα είναι δύσκολο να επουλώσω αυτή την πληγή

trump bernam – new
ΚΟΣΜΟΣ

Διαβεβαιώσεις Μπέρναμ στον Τραμπ περί… άμυνας και ασφάλειας – Ο πρώην υπουργός Άμυνας είναι ο νέος τσάρος της οικονομίας

karditsa
ΕΛΛΑΔΑ

Καρδίτσα: Πρωτοφανές επεισόδιο σε προαύλιο εκκλησίας – Πρόεδρος κοινότητας καταγγέλλει ότι τον γρονθοκόπησε ιερέας

Δείτε όλες τις ειδήσεις
mitsotakis-mareva-tenni
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Στο ΟΑΚΑ ο Μητσοτάκης με την Μαρέβα, παρακολούθησαν τον τελικό της Σάκκαρη

Ryanair-Aircraft-on-Stand
ΕΛΛΑΔΑ

Νέος χαμός με την Ryanair – Πέταξαν επιβάτες εκτός πτήσης στη Μαδρίτη

syntaxeis_atm_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΑΣ: Η διπλή παγίδα που «κουρεύει» τις συντάξεις από το πρώτο ευρώ – Πώς εξανεμίζονται οι αυξήσεις

delivery_new
ΕΛΛΑΔΑ

Τελικός Μουντιάλ χωρίς ντελίβερι: Απεργία σε Efood και Wolt την Κυριακή μετά τον θάνατο εργαζομένου στην Αγία Παρασκευή

mundial_2026_new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Τα 10+1 πράγματα που μας έμειναν από τη μεγαλύτερη –και ακριβότερη– ποδοσφαιρική παράσταση

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 20.07.2026 22:26
kerameos 9987- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στη Βουλή η ρύθμιση για την κατάργηση των περικοπών στις συντάξεις χηρείας – Κεραμέως: «Καταργούμε μία μεγάλη κοινωνική αδικία δέκα ετών»

penelope-cruz
LIFESTYLE

Πενέλοπε Κρουζ: Με τη φανέλα του Λαμίν Γιαμάλ πανηγύρισε χορεύοντας για τη νίκη της Ισπανίας στο Μουντιάλ (Video)

Lionel-Messi
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μέσι μετά την ήττα: Ο πόνος είναι πολύ μεγάλος, θα είναι δύσκολο να επουλώσω αυτή την πληγή

1 / 3