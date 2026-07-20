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20.07.2026 14:03

Χάρης Ρώμας στην «Ομάδα Αλήθειας»: Η αριστερά μας θέλει… μούγκα στη στρούγκα

20.07.2026 14:03
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Στην – ανεξάρτητη, βεβαίως… – «Ομάδα Αλήθειας» μίλησε ο γνωστός ηθοποιός και υποψήφιος δήμαρχος Χαλανδρίου, Χάρης Ρώμας, ο οποίος και παραπονέθηκε ότι η αριστερά δεν αφήνει τους δεξιούς να εκφράζουν τις απόψεις τους.

«Ξέρετε τι θέλουνε, αυτή η αριστερή νομενκλατούρα. Αυτοί οι αριστεροί τέλος πάντων. Θέλουν να σε βρίζουν και εσύ να μην μιλάς. Είναι σαν να σου λένε: Εγώ θα σε βρίζω και εσύ θα είναι μούγκα. Μούγκα στη στρούγκα. Το λέω σε όλες τις συζητήσεις που κάνω. Και το λέω ήρεμα», ήταν η χαρακτηριστική αποστροφή το λόγου του.

Μάλιστα, το πήγε ένα βήμα παραπέρα, λέγοντας ότι «όταν αυτή η κυβέρνηση και αυτός ο πρωθυπουργός κατηγορούνται ευθαρσώς ακόμα και από τους αντιπάλους τους, τους πολιτικούς αρχηγούς, ως δολοφόνοι, όταν κατηγορούνται όλοι μαζί ως δολοφόνοι και παιδοβιαστές, βγαίνεις εσύ, αυτός που έχει το μεγαλύτερο θάρρος, ο Άδωνις (σ.σ. Γεωργιάδης) και λέει για τον Τσίπρα: Δεν δέχομαι ότι είσαι πιο έντιμος. Γιατί βγάζει μάτι ότι είπαν: Τι αφήγημα έχουμε εμείς με το rebranding; Είμαι ο πιο έντιμος κι εσείς οι πιο διεφθαρμένοι. Το διαβάζω παντού. […] Και τους απαντάει με τον ίδιο τρόπο, κι ακούω έναν ορυμαγδό από όλους, ακόμα και από την αριστερή διανόηση: Καταραμένε, σιχαμένε, παλιοαλήτη που ενισχύεις τον διχασμό».

Εμείς θα πούμε απλώς, πάλι καλά που υπάρχει και η «Ομάδα Αλήθειας» και μπορούν οι δεξιοί να εκφράζονται και να μην είναι… μούγκα στη στρούγκα.

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